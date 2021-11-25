Несмотря на поддержку действий правительства «Права и справедливости» (ПиС) незначительным большинством населения, рейтинг этой ультраконсервативной партии продолжает падать, пишет 24 ноября испанская газета «Паис»

Кризис на белорусской границе выглядел отличной возможностью, чтобы поднять падающую популярность польского правительства и смягчить раскол в обществе, указывает газета.

Был найден внешний враг, не входящий в ЕС, да ещё и союзник России — страны, у которой с Варшавой имеется историческое недоверие. После месяцев борьбы с Брюсселем из-за вопросов верховенства закона и независимости судебной системы у Варшавы теперь имеется твёрдая поддержка ЕС и НАТО. Они согласны с Польшей, что против неё ведётся «гибридная атака» со стороны Белоруссии, пишет испанский журналист. Не за санкции: Сатановский раскрыл, за что Польша получила «ответку» в виде мигрантов © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Однако, отмечается в статье, учебники по политтехнологиям не всегда работают.

Со ссылкой на польскую прессу «Паис» отмечает, что за нынешнего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого намерены голосовать около 30% польских избирателей. Это на 6% меньше, чем год назад, и на 2% меньше, чем месяц назад, то есть до начала миграционного кризиса.

Польский политолог Адам Трачик рассказал газете, что стратегия правительства ПиС, направленная на мобилизацию патриотических чувств и представление оппозиции как иностранных агентов была слишком очевидной.

«Оно слишком понадеялось на этот приём и никого, кроме своих твёрдых сторонников, не убедило. Люди поняли, что опасность была не такой уж большой и что говорить о самом большом кризисе за 30 лет было преувеличением», — сказал Трачик.

Что касается действий правительства в связи с миграционным кризисом, то оно вызывает глубокий раскол в обществе, отмечает газета. 39% опрошенных одобряет действия правительства на границе, 36% — осуждает, а 25% не высказывают определённого мнения. В некоторых случаях опросы дают противоречивые результаты.

Например, 54% опрошенных поддерживают недавно принятые поправки к закону, который юридически обосновывает автоматическое выдворение беженцев на территорию Белоруссии. Но, с другой стороны, более 60% выступают за то, чтобы нелегально перешедшие границу мигранты, обратившиеся за убежищем к польским властям, не выдворялись из страны, и чтобы их заявления рассматривались в индивидуальном порядке.

В подтверждение раскола и противоречий в настроениях поляков газета приводит несколько интервью в пограничном городке Хайнувка, часто упоминаемом в СМИ в связи с миграционным кризисом.

Двадцатилетний Каетан Козовский охотно произносит «коронную» фразу польской оппозиции: «**** (к чёрту) ПиС!». С другой стороны, он говорит, что видел мигрантов, одетых в фирменную одежду «Пума» и «Найк», и «понимает» политику выдворения беженцев в Белоруссию. Всеволод Шимов: Польша использует миграционный кризис, пытаясь нарастить свой вес в ЕС © vk.com, Всеволод Шимов

Пётр Зойберт и Эла Мочинска, пара среднего возраста, говорят, что на деньги, которые правительство Польши собирается потратить на строительство стены на границе с Белоруссией, можно было бы принять всех мигрантов.

«Я ехал на машине, и меня остановили как в военном фильме, с автоматами и ослепляя меня фонариком прямо в лицо. Да они страшнее, чем те, от которых они, вроде бы, нас защищают», — отозвался Зойберт о действиях польских силовиков.

Падение популярности польского правительства, вызванное его противостоянием с ЕС и вопросом запрещения абортов, не удалось остановить с помощью миграционного кризиса, подводит итог «Паис».