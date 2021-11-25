Спустя почти 2 месяца после выборов политические силы поделили сферы ответственности в будущем правительстве, в котором не будет ХДС/ХСС, управлявшего Германией на протяжении последних 16 лет

В среду, 24 ноября, Социал-демократическая партия Германии, «Союз-90/Зелёные» и Свободная демократическая партия представили коалиционный договор, который ляжет в основу работы будущего правительства ФРГ. В 177-страничном документе закреплено распределение министерских портфелей между политическими силами, описан внутри- и внешнеполитический курс страны, а также включены предложения по борьбе с эпидемией COVID-19 и изменением климата. Александр Рар: К власти в Германии пришли социал-демократы, которых в Америке немного боятся © РИА Новости, Михаил Климентьев

По какому пути пойдёт Германия

Будущее правительство страны намерено тратить 3% ВВП на деятельность на международной арене, включая выполнение обязательств Германии в рамках НАТО и усилия по предупреждению кризисов. НАТО названа неотъемлемой частью безопасности страны, а трансатлантический альянс — центральной опорой. Правящая коалиция ФРГ надеется на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и контролю над вооружениями, а также предлагает подключить к процессу Китай.

Планируется отказаться от угольной (до 2030 года) и атомной энергетики, ставка делается на водородное топливо и возобновляемые источники энергии, а также на создавать по климатически нейтральным технологиям газовые электростанции, чтобы покрыть растущие потребности. О газопроводе «Северный поток-2» ничего не говорится, но подчёркнуто стремление будущего правительства диверсифицировать пути поставок энергоносителей.

Кроме того, в скором времени в Германии будет легализована марихуана, однако её реклама по-прежнему запрещена.

«Мы вводим контролируемую продажу каннабиса взрослым для рекреационных целей в лицензированных магазинах. Таким образом будет обеспечен контроль, предотвращена продажа некачественного продукта и обеспечена защита молодёжи», — говорится в соглашении.

В сфере внешней политики представители партий выступили за более тесное сотрудничество с Россией по глобальным вопросам, например, поставок водорода, преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата и охрана окружающей среды, а также в области здравоохранения.

«Германо-российские отношения глубоки и разнообразны. Россия к тому же является важным международным игроком. Мы осознаём значение наполненных содержанием стабильных отношений и стремимся к ним. Мы готовы к конструктивному диалогу», — подчёркнуто в документе. Депутат Бундестага отверг влияние Киева на сертификацию «Северного потока-2» © Facebook, Waldemar Herdt MdB

Такое заявление — хоть и с традиционно ничем не обоснованной оговоркой о якобы ограничении гражданских и демократических свобод в России — не могло оставить Киев равнодушным. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал новую немецкую коалицию к более жёсткой позиции по «Северному потоку-2».

Что касается украинского направления, немецкие политики обещают помочь восстановить территориальную целостность и суверенитет страны, а отмену антироссийских санкций увязали с выполнением Минских соглашений при отсутствии «попыток дестабилизации Украины» и снижения насилия в Донбассе.

В Белоруссии члены будущего правительства ФРГ требуют провести новые выборы и освободить всех политзаключённых, а также выразили готовность поддержать расширение санкций против Минска, затруднив властям доступ к финансам.

Властьпридержащие в Германии. Кто они, новые министры

Министерские портфели, согласно коалиционному договору, распределились так:

Представителями СДПГ будут канцлер, глава ведомства канцлера, министры внутренних дел, труда и социальных дел, обороны, здравоохранения, строительства, министр экономического развития и сотрудничества, министр по особым поручениям.

«Зелёные» получают портфели вице-канцлера, главы МИД, министра экономики и климата; по делам семьи, пожилых людей и молодёжи; охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей; сельского хозяйства и питания. Немецкий эксперт Рар рассказал об очень опасной волне русофобии, которая прокатывается по Германии © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Под руководство СвДП перейдут министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровизации, образования и научных исследований.

Официально имена новых министров объявят после партийных съездов, однако некоторые из них уже назвали СМИ.

По информации газеты Bildt, нынешний руководитель глава Министерства труда и социальных дел Хубертус Хайль может стать единственным членом правительства и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сохранившим пост после смены власти.

Министром финансов, по имеющейся информации, станет лидер свободных демократов Кристиан Линднер. Что касается его позиции по России и Украине, в августе 2017 года немецкий политик в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung призвал для дальнейшего развивать отношения с Россией забыть о ситуации с Крымом и не увязывать антироссийские санкции с выполнением Минских соглашений.

«Безопасность и благосостояние в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой. Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределённый срок», — сказал тогда Линднер.

Естественно, его слова вызвали шквал критики со стороны Украины. Павел Климкин, будучи главой МИД, в интервью газете Bildt заявил: «Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер. Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина».

На предвыборных дебатах 23 сентября Линднер выступил против вступлении Украины в НАТО. Зеленский задал кандидатам в канцлеры ФРГ вопросы в лоб и получил не те ответы © REUTERS, Gleb Garanich

В период реализации проекта «Северный поток-2» Линднер настаивал на введении моратория на строительства газопровода, но не на полном отказе от него, ссылаясь на якобы имеющее место быть нарушение прав человека в России, а 19 ноября — когда газопровод уже был построен, но ещё не введён в эксплуатацию — заявил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung, что проект всё равно должен получить шанс на эксплуатацию, пусть и при соблюдении нескольких условий: соответствие европейскому законодательству, соблюдению интересов Украины и других восточноевропейских партнёров Германии. При этом лидер СВПД добавил, что «слишком долго «Северный поток — 2» объявляли исключительно как коммерческий проект, очевидно, что это не так».

«Кристиан Линднер как лидер свободных демократов никак не мог быть полностью против «Северного потока — 2», потому что его партия выражает идеи крупного немецкого капитала. Крупный бизнес в ФРГ — однозначно за «Северный поток — 2», — поясняет германист Тимофей Борисов.

Кроме того, согласно коалиционному договору, возглавить Министерство юстиции и защиты прав потребителей может председатель фракции СвДП Марко Бушман, а Министерство транспорта — генеральный секретарь партии Фолькер Виссинг.

Министром иностранных дел ФРГ станет сопредседатель «Союза-90»/«Зелёных» Анналена Бэрбок, в послужном списке которой есть период работы в офисе депутата Европарламента от «Альянса '90 / Зелёные» Элизабет Шредтер, которая занималась развитием отношений с Украиной, Белоруссией и Молдавией. Сама Бэрбок выступает с жёсткой критикой России из-за событий на Украине и известна как одна из самых ярых противниц «Северного потока-2». Она призывала помешать запуску второй нитки газопровода, в частности, за счёт отказа регулятора в выдаче разрешения, согласно которому оператором трубопровода не должен быть её владелец, как требует газовая директива ЕС.

«У трубопровода нет будущего, так как он направлен против Европы. Я была в России, я говорила с решающими акторами о цели проекта. Мне всегда говорили, что цель — это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. Когда трубопровод будет готов, по нему пойдёт газ, цель Путина — использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод и дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги», — заявила лидер «Зелёных» летом 2021 года.

Жаль, Бэрбок не уточнила, кто именно в России ей предоставил такую информацию. Президент РФ Владимир Путин неоднократно публично говорил, что для увеличения объёма транзита газа через Украину есть все условия и предпосылки, нужна лишь политическая воля Киева, а её-то как раз и нет.

Для урегулирования конфликта в Донбассе немецкий политик настаивает на продолжении переговоров в «нормандском формате», но при этом призывает на предоставлении Берлином ненаступательного вооружения Киеву — против чего категорически было правительство Меркель — и помочь в разминировании юго-восточных регионов, поскольку, как она утверждает, Германия несёт ответственность перед Украиной. Критиковавшая «Северный поток-2» немецкая партия осудила санкции США против газопровода © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Санкции против РФ, по словам Бэрбок, — это не самоцель, это была «чёткая реакция» на «аннексию Крыма», ограничительные меры будут сохраняться до достижения сдвигов в мирном процессе. В то же время она подчёркивает важность диалога с Москвой.

Заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов предупреждает, что при новой главы МИД каких-то стратегических прорывов во внешней политике ожидать не стоит.

«Она абсолютно не подходит, но она этот пост займёт. К сожалению, так. Двусторонний диалог России и Германии при этом однозначно пострадает. Она не дипломат, она не разбирается во внешней политике, а также негативно настроена по отношению к России. Это негативно отразится на наших отношениях <…> Стратегических перекосов в сторону США не будет», — уверен эксперт.

Однако, по словам Белова, Бэрбок не будет самостоятельно определять внешнеполитический курс Германии, поскольку этим вопросом занимается ряд государственных институтов: ведомство федерального канцлера и все министерства.

Стоит отметить, что в истории Германии уже был период, когда при канцлере-социал-демократе МИД возглавлял представитель «Зелёных»: Герхард Шрёдер и Йошка Фишер (с 1998 по 2005 годы).

Второй сопредседатель «Союза-90»/«Зелёных» Роберт Хабек возглавит новое ведомство — Министерство по делам климата и экономики, но это ещё не всё. По информации СМИ, он также займёт пост единственного вице-премьера в новом правительстве страны.

Издание Der Spiegel сообщает со ссылкой на источники в партийных кругах, что СДПГ и СвДП планируют официально объявить имена своих членов в будущем правительстве на партийных съездах, которые пройдут 4 и 5 декабря соответственно. «Зелёные» сделают это раньше — 25 ноября, тогда же начнётся голосование членов партии, на которое, согласно коалиционному договору, отводится 10 дней.

Избрание нового канцлера ФРГ, нынешнего министра финансов Олафа Шольца, как ожидается, состоится в период с 6 по 8 декабря. В таком случае рекорд Гельмута Коля по пребыванию на посту главы правительства его протеже, и. о. канцлера Ангела Меркель побить не сможет (для этого ей нужно оставаться на посту до 17 декабря).

Шольц расценивает переход Крыма в состав РФ как нарушение международного права (хотя референдум проходил как раз-таки в полном соответствии с его нормами, что подтверждали иностранные наблюдатели, присутствующие на избирательных участках полуострова), но при этом выступает за укрепление диалога с Россией. Шольц предлагает к разработке на уровне ЕС новой «восточной политики» на манер 4-го канцлера ФРГ Вилли Брандта (также представлявшего СДПГ). Он считает, что взаимоотношения с российским государством должны строиться на принципе верховенства права и отстаивать европейскую интеграцию как цель. Хотела стать учителем русского. Чего вы не знали об Ангеле Меркель © AFP, Michael JUNG

«Россия и другие страны должны признать, что европейская интеграция продолжится. Мы не хотим вернуться к политике XVII, XVIII и XIX веков, когда политику делали друг с другом крупные державы — Россия, Германия, Франция, Англия. Если мы хотим обеспечить совместную безопасность в Европе, то потребуется сотрудничество Европейского союза и России», — заявил Шольц в августе 2021-го.

Ключевым вопросом в российско-немецких отношениях на протяжении последних лет стал «Северный поток-2». В мае в прямом эфире телеканала WDR министр финансов ФРГ заявил, что, как и действующее правительство страны, поддерживает строительство газопровода.

«Это частный энергетический проект, в котором участвуют очень многие компании. И другие страны, которые сейчас нас критикуют, получают газ из России и не в меньших объемах, чем Германия», — говорил Шольц в интервью изданию Augsburger Allgemeinen в сентябре 2020 года.

Кроме того, он категорически был не согласен, что якобы имевшее место отравление оппозиционера Алексея Навального никак не может стать причиной приостановки строительства второй очереди «Северного потока-2».

На украинский кризис Шольц смотрит через призму статуса Германии как гаранта Минских соглашений. Он выступает против предоставления оружия Киеву, поскольку этот шаг лишит Берлин нейтралитета в отношениях Украины и России, а также дискредитирует позицию ФРГ как члена «нормандского формата» и минского процесса.

На вопрос, волнующий украинские власти — когда же страна станет членом НАТО и Евросоюза, — кандидат от СДПГ отвечает так: ближайших перспектив приёма Украины в эти интеграционные объединения нет, сначала нужно принять балканские государства.