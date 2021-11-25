Будущая правящая коалиция ФРГ, сформированная социал-демократами, «зелёными» и либералами, поддерживает запуск «Северного потока - 2» на деле, но не решилась написать об этом в коалиционном соглашении

США ввели санкции против судна, работавшего на строительстве СП-2

В понедельник, 22 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу США доклад на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) для возможного введения санкций против лиц и организаций, имеющих отношение к проекту «Северный поток — 2» (СП-2). По словам Блинкена, в докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток — 2». Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

«В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin будет отнесено к заблокированной собственности», — пояснил Блинкен. Вспомогательное судно Marlin ходит под российским флагом, его команда занималась геодезическими изысканиями на трассе СП-2 в водах Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Сейчас, судя по данным навигационнго портала Vesselfinder, Marlin стоит в порту Санкт-Петербурга. По версии агентства Bloomberg, Transadria базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».

Госсекретарь США не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе, который не был опубликован. По сведениям Bloomberg, речь идёт о камнеукладчике Blue Ship, который ходит под флагом Кипра и сейчас стоит в немецком порту Мукран. По словам источников агентства, Blue Ship включили в указанный список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством».

Агентство Bloomberg также констатировало, что действия администрации США были направлены на то, чтобы «оказать дополнительное давление на Россию, но не настроить против себя германское руководство, которое хочет, чтобы проект был завершён». При этом, по оценкам Госдепартамента США, которые приводит Bloomberg, «Северный поток — 2» начнет работу через «пару месяцев». В публикации агентства также отмечается, что принятые меры «вряд ли успокоят критиков администрации Джо Байдена в Конгрессе». Они добиваются от американского лидера «более жесткой позиции в отношении проекта». Критиковавшая «Северный поток-2» немецкая партия осудила санкции США против газопровода © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Видимо, именно этим критикам были адресованы слова главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, который на брифинге 23 ноября заявил, что США намерены и дальше вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2». «Мы продолжим следовать законодательству по выполнению положений PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода. Мы последовательно выполняем законодательство, продолжим это делать», — сказал он. При этом представитель Госдепартамента не стал говорить о конкретных судах или компаниях, против которых могут быть введены рестрикции, и повторил позицию США о том, что газопровод якобы является «российским геополитическим проектом» и «плохой сделкой» для Европы и Украины.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. Комментируя ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров 23 ноября на форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей, заявил, что санкции в отношении России вообще и проекта СП-2 в частности объявляются вне связи с реалиями, это политически мотивированные враждебные действия Запада.

В Германии запуск СП-2 поддерживают даже его бывшие противники

Германия продолжает поддерживать контакт с администрацией США по «Северному потоку — 2», и своей позиции по экстерриториальным санкциям она не меняла. Об этом 24 ноября заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. Она напомнила, что 21 июня 2021 года Берлин и Вашингтон приняли совместное заявление, согласно которому они выступают против того, чтобы трубопровод использовался против Украины.

«Мы поддерживаем регулярный и тесный обмен мнениями с правительством США», — отметила Зассе. Отвечая на вопрос о санкциях США, она сказала, что «позиция Берлина оглашалась много раз и она известна». Нынешние власти ФРГ ранее неоднократно указывали, что считают неприемлемыми экстерриториальные санкции США.

А вот будущая правящая коалиция ФРГ, сформированная на основе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), официально своё отношение к «Северному потоку — 2» согласовать так и не смогла. Хотя через два месяца переговоров СДПГ, «Зелёные» и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) заключили, наконец, коалиционное соглашение, но в документе почти на 200 страниц СП-2 вообще не упомянут. При этом СДПГ, входящая и в нынешнее правительство Германии, всегда поддерживала строительство и запуск газопровода.

«У участников коалиции слишком разные мнения по данному вопросу, поэтому они уже давно договорились не фиксировать позиции по нему в политическом документе», — считает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Эксперт уверен, что в целом в Германии есть консенсус, что газопровод построен и должен заработать. «Зелёные против, но у них работа такая», — говорит замдиректора ФНЭБ. Он полагает, что хотя позиции отдельных партий не повлияют на будущее газопровода, но баталии будут.

При этом запуск СП-2 поддерживают даже его бывшие противники. Так, лидер СвДП Кристиан Линднер в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил: «„Северный поток — 2" непременно должен получить шанс, если будет выдано разрешение на эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством и будут учтены справедливые интересы Украины и наших восточноевропейских партнеров». При этом лидер немецких либералов, который в новом правительстве ФРГ может занять пост министра финансов, подтвердил, что не считает СП-2 «исключительно коммерческим проектом». Отказ от угля и легализация марихуаны. В Германии сформировано новое правительство © REUTERS, Fabrizio Bensch

В период прокладки «Северного потока — 2» Кристиан Линднер неоднократно призывал к введению моратория на строительство газопровода. «До тех пор, пока в России нарушаются права человека, мы не можем обсуждать вопросы, стоящие на повестке дня. Это касается, в частности, инфраструктурных проектов, таких как СП-2. Речь не должна идти о полном отказе, но о введении моратория», — заявил председатель СвДП в январе этого года в интервью изданию Der Spiegel.

Но самым парадоксальным образом выступил в поддержку СП-2 депутат от «зелёных» в Бундестаге (парламенте) ФРГ Омид Нурипур. «Новые санкции США неприемлемы и для противников „Северного потока — 2". Именно мы, „зелёные", которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — заявил Нурипур 23 ноября.

СМИ Германии и Франции бьют тревогу в связи с низкими запасами газа

Германская правительственная телекомпания ZDF 22 ноября попыталась успокоить немцев в связи с переносом запуска газопровода «Северный поток — 2», ссылаясь на экспертов. Как уверяют в ZDF, большинство из них уверены, что Германии не стоит опасаться недостатка газа этой зимой. При этом данные, приводимые самой телекомпанией, подтверждают обратное.

Так, по словам эксперта по энергетике Немецкого института экономических исследований Клаудии Кемферт, решение о переносе запуска СП-2 было «ожидаемым», поскольку правила ЕС гласят, что добыча, доставка и обслуживание не должны осуществляться одной и той же компанией. Кроме того, запуск газопровода должна одобрить Еврокомиссия. При этом Кемферт отметила, что хранилища «Газпрома» в Европе «подозрительно пустые».

Сейчас газовые хранилища в Европе заполнены лишь на 74%, сказано в сюжете ZDF, и это самый низкий показатель за последние десять лет. По словам эксперта по энергетике Томаса Бенедикса, перед зимой нормальный показатель заполняемости должен составлять 90%. Он отметил, что именно недостаток запасов газа стал причиной, почему рынки так болезненно среагировали на приостановку сертификации СП-2.

На данный момент доля России в европейском импорте газа составляет 41%, отмечает ZDF, ссылаясь на данные Eurostat. Ещё 16% поставляется из Норвегии, 8% из Алжира, кроме того, есть ещё поставки сжиженного природного газа (СПГ). Однако в последнее время ситуация с поставками обострилась ввиду того, что Алжир прекратил поставки газа в ЕС из-за конфликта с Марокко.

Французское издание Le Monde 19 ноября привело несколько иные данные. Журналист Жан-Мишель Беза написал, что Россия обеспечивает 35% потребления европейских стран, и «Газпром» сильно упрочил свои позиции после 2008 года. Но автор статьи отмечает, что этот показатель сильно разнится у разных стран и зависит как от их экспортёров, так и от доли газа в энергопотреблении. Например, во Франции от закупок у «Газпрома» зависит лишь 15% энергобаланса, остальное приходится на собственную атомную и гидроэнергию.

Но суть текста Le Monde совсем не в этом. «Есть реальная обеспокоенность, что, если будет холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе», — цитирует издание главу биржевой компании Trafigura Джереми Уира. По его словам, чтобы избежать сохранения высоких цен, Берлину лучше бы ускорить процесс выдачи разрешения «Северному потоку — 2». При этом решение Германии о приостановке сертификации оператора проекта случилось в критический момент, когда сошлись сразу несколько факторов: запасов газа в ЕС аномально мало, на объектах инфраструктуры происходят аварии, ветра слишком слабые, чтобы работали ветряные электростанции, а в Германии и Великобритании повышенное потребление газа. К тому же повышенный спрос на СПГ в Азии привёл к росту цен на него в Европе.

При этом с 22 ноября «Газпром» перешел на отбор газа из всех своих хранилищ в ЕС — нидерландского «Бергермеера», немецких «Катарины», «Йемгума» и «Редена» и австрийского «Хайдаха». По данным операторов и платформы GIE, суточный отбор составил 21 миллион кубометров. Компания нарастила и поставки из России в страны ЕС — так, по данным «Газпрома», 22 ноября они составили 371 миллиона кубометров, а украинский и польский транзит «Газпром» использует почти на все 100% законтрактованной мощности. Несмотря на это, биржевая цена газа в ЕС составляет около 1000 долларов за тысячу кубометров и вряд ли снизится до конца отопительного сезона — если только «Северный поток — 2» не будет запущен в эксплуатацию.