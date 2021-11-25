В этом году украинские аграрии рапортуют о рекордном урожае пшеницы. Как ни парадоксально, при этом муки и хлеба в стране будет не хватать. Да и та пшеница, что останется украинцам, будет плохого качества — это преимущественно зерно, которое обычно предназначено на корм скоту

В этом году рекордных цен достигли не только мировые цены на газ, уголь, но и на пшеницу. Сельское хозяйство — рискованный бизнес, где многое зависит от капризов погоды, а она в этом году не баловала фермеров в разных частях мира. В таких условиях увеличивается спрос и необходимость обеспечить собственную продовольственную безопасность.

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Причиной роста цен на пшеницу называют неблагоприятные погодные условия в Европе, США и Канаде. На днях также поступила информация о том, что австралийским фермерам дожди серьезно подпортили урожай, а затем и в Канаде наводнения затопили часть элеваторов и экспортных терминалов, которые пока прекратили отгрузку зерна.

Косвенно на рост цен влияет и рост транспортных затрат, которые зависят от цен на энергоресурсы. Фермеры во всем мире столкнулись с увеличением расходов на приобретение основных ресурсов, включая топливо, удобрения, семена и технику. Желание компенсировать понесенные затраты заставляет производителей во многих странах придерживать пшеницу в надежде на дальнейший рост цен.

Сложившаяся ситуация толкает цены вверх. И еще больше их подстегнули экспортные пошлины на российское зерно, поскольку РФ стала лидирующим мировым поставщиком пшеницы. Однако в этом году, по оценке урожая зерна российским Минсельхозом, будет 127 млн тонн в бункерном весе, что меньше, чем в прошлом году, когда было собрано 133,5 млн тонн. По этой причине Россия ограничивает экспорт, чтобы сдержать внутренние цены на хлеб.

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Российские эксперты ожидают, что в этом году доля российского зерна на мировых рынках снизится с 19,3% до 17,5% из-за ограничений на экспорт. С начала сезона 2021-2022 по 18 ноября экспорт зерна из России составил 14,1 млн т, что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода.

Вслед за мировыми котировками и на фоне дефицита предложений закупочные цены на продовольственную пшеницу в портах Украины на прошлой неделе достигли рекордных 323-325 $/т, или 9600-9700 грн/т, хотя на фуражную пшеницу остаются на 20-25 $/т. Украинские экспортеры немедленно ринулись вывозить продовольственную пшеницу, поскольку многие страны-экспортеры решили придержать дефицитную продукцию.

По данным Гостаможни Украины, в 2021-2022 маркетинговом году Украина по состоянию на 17 ноября экспортировала 13,479 млн т пшеницы, что на 2,134 млн т опережает прошлогодние темпы и составляет 56% от запланированного на этот сезон к экспорту объема. Проще говоря, Украина наращивает экспорт, поскольку другие страны его ограничивают, думая в первую очередь о своих потребностях.

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По данным директора предприятия «Мукомолы Украины» Родиона Рыбчинского, общий урожай пшеницы в 2021-2022 г. вырос на 29,3% по сравнению с 2020-2021 г. — до 32,2 млн тонн, но при этом количество продовольственной пшеницы, необходимой для изготовления хлебобулочных изделий, существенно сократилось.

Аналогичная ситуация и с зерном в Прибалтике, Польше и Германии — значительная его часть годна разве что на корм скоту. Падение качества привело уже к тому, что некоторые импортеры пшеницы из арабских стран стали снижать требования к качеству зерна — пусть похуже, лишь бы было.

На фоне ограничений экспорта пшеницы из РФ Украина пытается застолбить рынки Ливана и Судана. Экспорт украинской пшеницы почти поровну распределен между тремя частями света: около 30% идет в Европу, столько же — в Азию (преимущественно в Китай), столько же в страны северной Африки. В этом году Украина пытается нарастить экспорт в Пакистан. В ноябре Украина впервые поставила пшеницу в Южную Корею.

Украинские эксперты рады тому, что рост цен на мировых рынках и расширение объемов поставок за рубеж позволит зернотрейдерам нарастить доходы. Соответственно, дополнительные валютные поступления от экспорта пшеницы, по их мнению, поддержат стабильность гривны и сгладят давление на ее курс в холодный период года. С другой же стороны, внутренние цены на продовольствие в Украине будут ориентироваться на экспортные цены, поэтому, как предупреждают экономисты, подорожания продуктов на внутреннем рынке не избежать.

К концу ноября Украина экспортировала большую часть продовольственной пшеницы нового урожая. Такими темпами и при такой конъюнктуре рынка Украине придется скоро, продав всё, импортировать дорогую пшеницу, несмотря на собственный неплохой урожай в этом году.

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Вследствие высоких цен и массового вывоза продовольственного зерна на экспорт украинским мукомолам уже не хватает зерна, по крайней мере, качественного.

«В общем вале зерна пшеницы, уже экспортированного с Украины в текущем маркетинговом году, удельный вес продовольственного превысил 90%. Создается впечатление, что экспортеры вместе с Минагрополитики в качестве жертвы положили на алтарь население Украины», — пишет Telegram-канал «Перепичка».

В итоге украинцам остается фуражное зерно, но из него не испечешь нормальный хлеб. Как говорит генеральный директор объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко, пекари, учитывая повышенный спрос на продовольственную пшеницу и низкое качество урожая этого года, предлагали Минагрополитики Украины взвешенно подойти к вопросу экспорта продовольственной пшеницы. Однако Минагрополитики, по словам Васильченко, учитывает только интересы экспортеров, поскольку те приносят валюту, а свои граждане могут и фуражным зерном обойтись.

Председатель союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский ставит в пример политику РФ в отношении экспорта зерна. «Россия как государство вместе с трейдерами зарабатывает на экспорте, применяя вывозные пошлины на пшеницу. У нас же трейдеры похоже сумели убедить власти, что главное — это не накормить жителей собственной страны, а просто продать и отрапортовать об очередной рекордной цифре. И вот вам предварительный результат такой «государственной» политики: пшеничка оперативно грузится на суда и уходит в разные страны мира. А украинские пекари и производители муки не представляют, где они будут брать сырье для выпечки хлеба. Еще 1,5 миллиона тонн, и у нас закончится продовольственная пшеница», — говорит Рыбчинский. По его словам, Украине придется вскоре как-то договариваться с РФ о закупках зерна, но ведь российские власти пытаются его экспорт ограничить, чтобы хватило своему населению по доступным ценам.

Таким образом, скорее всего, украинцам придется потреблять фуражное зерно, предназначенное на корм скоту, а оставшийся немногочисленный скот, вероятно, пойдет под нож и тогда в следующем году придется наращивать объемы импорта мясо-молочной продукции.