В этом году рекордных цен достигли не только мировые цены на газ, уголь, но и на пшеницу. Сельское хозяйство — рискованный бизнес, где многое зависит от капризов погоды, а она в этом году не баловала фермеров в разных частях мира. В таких условиях увеличивается спрос и необходимость обеспечить собственную продовольственную безопасность.
Цена декабрьских фьючерсов на пшеницу на бирже Euronext выросла в ходе торгов 22 ноября на 2,8% до 308 евро ($347) за тонну, что является историческим максимумом для этой биржи. По данным российского Института конъюнктуры аграрного рынка, цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в первой половине декабря увеличилась на $6 до $334/т.
Причиной роста цен на пшеницу называют неблагоприятные погодные условия в Европе, США и Канаде. На днях также поступила информация о том, что австралийским фермерам дожди серьезно подпортили урожай, а затем и в Канаде наводнения затопили часть элеваторов и экспортных терминалов, которые пока прекратили отгрузку зерна.
Косвенно на рост цен влияет и рост транспортных затрат, которые зависят от цен на энергоресурсы. Фермеры во всем мире столкнулись с увеличением расходов на приобретение основных ресурсов, включая топливо, удобрения, семена и технику. Желание компенсировать понесенные затраты заставляет производителей во многих странах придерживать пшеницу в надежде на дальнейший рост цен.
Сложившаяся ситуация толкает цены вверх. И еще больше их подстегнули экспортные пошлины на российское зерно, поскольку РФ стала лидирующим мировым поставщиком пшеницы. Однако в этом году, по оценке урожая зерна российским Минсельхозом, будет 127 млн тонн в бункерном весе, что меньше, чем в прошлом году, когда было собрано 133,5 млн тонн. По этой причине Россия ограничивает экспорт, чтобы сдержать внутренние цены на хлеб.
Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 24 ноября повысится с $77,1 до $78,3 за тонну. Правительство РФ также рассматривает возможность сокращения экспортных квот в качестве меры по сдерживанию инфляции. И это вполне рациональный подход, пусть даже им и недовольны отдельные экспортеры, теряющие сверхприбыль.
Российские эксперты ожидают, что в этом году доля российского зерна на мировых рынках снизится с 19,3% до 17,5% из-за ограничений на экспорт. С начала сезона 2021-2022 по 18 ноября экспорт зерна из России составил 14,1 млн т, что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода.
Вслед за мировыми котировками и на фоне дефицита предложений закупочные цены на продовольственную пшеницу в портах Украины на прошлой неделе достигли рекордных 323-325 $/т, или 9600-9700 грн/т, хотя на фуражную пшеницу остаются на 20-25 $/т. Украинские экспортеры немедленно ринулись вывозить продовольственную пшеницу, поскольку многие страны-экспортеры решили придержать дефицитную продукцию.
По данным Гостаможни Украины, в 2021-2022 маркетинговом году Украина по состоянию на 17 ноября экспортировала 13,479 млн т пшеницы, что на 2,134 млн т опережает прошлогодние темпы и составляет 56% от запланированного на этот сезон к экспорту объема. Проще говоря, Украина наращивает экспорт, поскольку другие страны его ограничивают, думая в первую очередь о своих потребностях.
Однако останется ли что-нибудь украинцам? Вероятно, останется, но фуражное зерно. Дело в том, что плохая погода повлияла и на качество зерна. Характерной чертой украинской пшеницы в текущем сезоне является низкий натурный вес — менее 730 г на литр, что не позволяет экспортерам рассматривать такие партии как продовольственное зерно (760 г/л и выше). Если в прошлом году 58% украинской пшеницы соответствовало критериям продовольственного зерна, то сейчас — 42%.
По данным директора предприятия «Мукомолы Украины» Родиона Рыбчинского, общий урожай пшеницы в 2021-2022 г. вырос на 29,3% по сравнению с 2020-2021 г. — до 32,2 млн тонн, но при этом количество продовольственной пшеницы, необходимой для изготовления хлебобулочных изделий, существенно сократилось.
Аналогичная ситуация и с зерном в Прибалтике, Польше и Германии — значительная его часть годна разве что на корм скоту. Падение качества привело уже к тому, что некоторые импортеры пшеницы из арабских стран стали снижать требования к качеству зерна — пусть похуже, лишь бы было.
На фоне ограничений экспорта пшеницы из РФ Украина пытается застолбить рынки Ливана и Судана. Экспорт украинской пшеницы почти поровну распределен между тремя частями света: около 30% идет в Европу, столько же — в Азию (преимущественно в Китай), столько же в страны северной Африки. В этом году Украина пытается нарастить экспорт в Пакистан. В ноябре Украина впервые поставила пшеницу в Южную Корею.
Украинские эксперты рады тому, что рост цен на мировых рынках и расширение объемов поставок за рубеж позволит зернотрейдерам нарастить доходы. Соответственно, дополнительные валютные поступления от экспорта пшеницы, по их мнению, поддержат стабильность гривны и сгладят давление на ее курс в холодный период года. С другой же стороны, внутренние цены на продовольствие в Украине будут ориентироваться на экспортные цены, поэтому, как предупреждают экономисты, подорожания продуктов на внутреннем рынке не избежать.
К концу ноября Украина экспортировала большую часть продовольственной пшеницы нового урожая. Такими темпами и при такой конъюнктуре рынка Украине придется скоро, продав всё, импортировать дорогую пшеницу, несмотря на собственный неплохой урожай в этом году.
Повторяется ситуация с углем, которого катастрофически не хватает украинским ТЭС/ТЭЦ. Аналогичная ситуация с газом собственной добычи, которого почти хватает для обеспечения своего населения, но он продается туда, где стоит дороже. Украинские комментаторы шутят, что если власти Украины колонизуют Антарктиду, туда придется завозить снег и лёд. Дерегуляция рынка, которую требуют проводить западные партнеры, ведет к тому, что экспортеры стараются продать всё.
Вследствие высоких цен и массового вывоза продовольственного зерна на экспорт украинским мукомолам уже не хватает зерна, по крайней мере, качественного.
«В общем вале зерна пшеницы, уже экспортированного с Украины в текущем маркетинговом году, удельный вес продовольственного превысил 90%. Создается впечатление, что экспортеры вместе с Минагрополитики в качестве жертвы положили на алтарь население Украины», — пишет Telegram-канал «Перепичка».
В итоге украинцам остается фуражное зерно, но из него не испечешь нормальный хлеб. Как говорит генеральный директор объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко, пекари, учитывая повышенный спрос на продовольственную пшеницу и низкое качество урожая этого года, предлагали Минагрополитики Украины взвешенно подойти к вопросу экспорта продовольственной пшеницы. Однако Минагрополитики, по словам Васильченко, учитывает только интересы экспортеров, поскольку те приносят валюту, а свои граждане могут и фуражным зерном обойтись.
Председатель союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский ставит в пример политику РФ в отношении экспорта зерна. «Россия как государство вместе с трейдерами зарабатывает на экспорте, применяя вывозные пошлины на пшеницу. У нас же трейдеры похоже сумели убедить власти, что главное — это не накормить жителей собственной страны, а просто продать и отрапортовать об очередной рекордной цифре. И вот вам предварительный результат такой «государственной» политики: пшеничка оперативно грузится на суда и уходит в разные страны мира. А украинские пекари и производители муки не представляют, где они будут брать сырье для выпечки хлеба. Еще 1,5 миллиона тонн, и у нас закончится продовольственная пшеница», — говорит Рыбчинский. По его словам, Украине придется вскоре как-то договариваться с РФ о закупках зерна, но ведь российские власти пытаются его экспорт ограничить, чтобы хватило своему населению по доступным ценам.
Таким образом, скорее всего, украинцам придется потреблять фуражное зерно, предназначенное на корм скоту, а оставшийся немногочисленный скот, вероятно, пойдет под нож и тогда в следующем году придется наращивать объемы импорта мясо-молочной продукции.