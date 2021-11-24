«Маневры и присутствие в Черном и Балтийском морях». К союзу с какой страной США толкают Россию

Китай и Россия движутся к фактическому военно-политическому союзу, который сменит прежнюю неопределенность в сотрудничестве. Такой прогноз на днях сделал главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (РАН) Владимир Батюк.

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Сейчас отношения между Москвой и Пекином, как сами определяют обе стороны, действительно характеризуются «высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях». И его основные принципы, и направления отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.

Однако военно-политическое и особенно военно-техническое сотрудничество между двумя странами развивается без каких-либо строгих и обязательных межгосударственных договоров. А появление такого документа для США страшнее даже, чем шутка времен провозгласившего крестовый поход против международного исламского терроризма президента Джорджа Буша-младшего (2001-2009) о том, что «Китай принял ислам». Сейчас соединение военной ракетно-ядерной мощи России с китайской первой экономикой мира делало бы этот союз непобедимым во всех отношениях. И уж, конечно же, при таком четко оформленном союзе ни о каком-либо военном противостоянии за мировое лидерство между коллективным Западом, ведомым США, и тандемом Китай-Россия и речи быть не могло бы быть.

И вот буквально вчера, 23 ноября 2021 года состоялись переговоры, которые могут не только предотвратить войну, о которой в последнее время так много разговоров, но и обрисовать контуры будущего мироустройства. Если хотите, триполярного мира, существование которого признали даже США.

Именно 23 ноября министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ на состоявшейся двухсторонней встрече утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области между странами. И на странице Минобороны РФ в «Facebook» сообщается, что на переговорах обсуждались такие темы:

— продление российско-китайского соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет;

— существенное увеличение активности действий стратегической бомбардировочной авиации США вблизи границ РФ;

— увеличение Россией и Китаем интенсивности совместной боевой подготовки;

— расширение совместных стратегических учений, патрулирование в воздухе и на море;

— утверждение дорожной карты сотрудничества на 2021-2025 годы.

Кроме того, Шойгу и Вэй не просто отметили нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем, но и подтвердили готовность реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне, и расширять контакты между министерствами двух стран. И тот же Батюк отметил, что «Москва и Пекин демонстрируют готовность к совместным действиям против великой враждебной державы или коалиции враждебных держав».

И это сотрудничество уже есть: 19 ноября 2021 года авиагруппа из двух российских бомбардировщиков Ту-95МС и два китайских бомбардировщика осуществили совместное патрулирование вблизи юго-восточных границ Китая. Несмотря на периодическое сопровождение самолетов F-16 и F-15 японских ВВС. А Минобороны России по этому поводу отчиталось: «Совместное патрулирование осуществлено с целью развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности».

А эксперт Батюк заявил, что ничего удивительно в этом нет: «Только на протяжении нынешнего года США и их союзники резко интенсифицировали военные маневры и военное присутствие в Черном и Балтийском морях, приступили к созданию инфраструктуры по размещению ракет средней дальности наземного базирования в Европе, сформировали антикитайский военно-политический альянс AUKUS.

Неудивительно, что совместные российско-китайские учения вышли на качественно более высокий уровень. Если раньше в ходе мероприятий такого рода всячески подчеркивался их «антитеррористический» или «антипиратский» характер, то теперь ставится уже другая, более сложная задача».

И вот что удивительно: 23 ноября состоялся также телефонный разговор между главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и начальником российского Генерального штаба Валерием Герасимовым. И в ходе переговоров военачальники тоже обсудили актуальные вопросы международной безопасности. И если российская сторона не стала разглашать детали переговоров, то в пресс-релизе Пентагона, сказано, что Милли и Герасимов «обсудили несколько вопросов взаимного интереса, связанные с безопасностью». Более того, что «разговор стал продолжением обсуждения военачальниками вопроса обеспечения снижение рисков и предотвращения конфликтных ситуаций в ходе операций».

И происходят эти российско-американские контакты на в процессе подготовки российско-американской встречи на высшем уровне — между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Дату ее уже анонсировали довольно размыто — «до конца текущего года». Но о ней уже переговаривались и ее анонсировали секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан. А 22 ноября сего года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сроки и формат контактов Путина и Байдена пока согласовываются, но это может быть, как беседа в формате видеоконференцсвязи, так и личная встреча двух президентов.

Но самое важно в том, что США и Россия на всех уровнях готовы обсудить тему Украины, о войне на территории которой и идут все разговоры. Причем США уже не только анонсировали войну, но и ознакомили Киев с планами вторжения российских войск. И даже заверили его, что помогут всеми силами и средствами в его «справедливой борьбе за территориальную целостность и нерушимость границ».

Но такие контакты на уровне первых военачальников трех главных стран будущего возможного триполярного мира говорят о том, что никакой войны может и не быть.