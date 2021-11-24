Американская «Си-Эн-Эн» и британская «Таймс» опубликовали репортажи о том, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся отражать «российскую угрозу». «Си-Эн-Эн» намекает на то, что самым действенным оружием может быть некое предупреждение Москве. «Таймс» не верит в «российское наступление». Что стоит за материалами западных СМИ, узнавала Украина.ру

Украинский флот

Американская телекомпания «Си-Эн-Эн» публикует репортаж с берегов Азовского моря, озаглавленный «Опасаясь российской угрозы, Украина спешит с модернизацией своих ВМС».

Корреспондент канала прокатился на боевом украинском катере «Кременчуг». От его капитана он услышал, что задача корабля — защищать суверенитет Украины, а также узнал от него, что угроза суверенитету идёт от России.

«Кременчуг» с корреспондентом на борту вышел на патрулирование украинского побережья Азовского моря. Оно граничит с Крымом, «украинским полуостровом, аннексированным Москвой после неоднозначного референдума 2014 года», пишет американский журналист.

Крымский мост даёт Москве фактический контроль над выходом из Азовского моря в Чёрное, указывает корреспондент.

Но у Украины есть план, чтобы попытаться удержать Россию от полного контроля над водным пространством, которое связывает «два крупнейших порта Украины, Бердянск и Мариуполь», утверждает корреспондент, имея в виду, видимо, только порты на Азовском море.

Этим планом является строительство новой военно-морской базы в Бердянске, темпы которого новый министр обороны страны, Алексей Резников, пообещал 13 ноября ускорить.

«Но у Украины может не быть 2 лет до начала конфликта», — отмечает корреспондент, и повторяет циркулирующие последние дни публикации западных СМИ о якобы готовящейся агрессии против Украины со стороны РФ.

На прошлой неделе Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, посетил Украину и подписал соглашение «о развитии военно-морских сил Украины». По информации Си-Эн-Эн, оно касается, в частности, Бердянска.

Также украинский военно-морской флот пополнился двумя катерами, доставленными из США, отмечается в репортаже.

«Более важный вопрос заключается в том, будут ли новые украинские корабли и инфраструктура, а также предупреждения с Запада, достаточным сдерживающим фактором», — завершает репортаж корреспондент Си-Эн-Эн.

Украинская армия

Лондонская газета «Таймс» начинает статью, посвящённую напряжённости вокруг Украины, с репортажа с позиций украинской армии в Авдеевке. Украинский командир отделения заявил корреспонденту, что Россия готовится к войне, а НАТО должно помочь Украине. Он не согласился с утверждением о том, что конфликт на Донбассе «заморожен». «Люди продолжают умирать», — сказал военнослужащий.

Хотя, начиная с 2015 года, на востоке Украины не было больших боёв, мирные соглашения не привели к урегулированию конфликта, и он усиливается, отмечает корреспондент.

Президент Владимир Зеленский указал, что сто тысяч российских солдат размещены вблизи Украины, а глава военной разведки страны Кирилл Богданов предупредил о возможном российском вторжении в январе следующего года, и выступил за увеличение американской военной помощи Украине, поскольку, по его словам, «Украина является единственной страной мира, находящейся в состоянии открытой войны с Россией», — говорится в статье «Таймс».

Тимошенко заявила, что только Россия спасет Украину от замерзания © Юлия Тимошенко/Инстаграм

В то же время «Таймс» отмечает:

«Большинство аналитиков считают маловероятным, что Россия начнет полномасштабное наступление, и что её цель — добиться уступок от НАТО и Украины, которая выступает за присоединение к западному военному альянсу… Аналитики говорят, что Москве потребуется гораздо большее количество войск, чем на границе, чтобы сокрушить вооружённые силы Украины, общая численность которых оценивается более чем в 250 000 человек».

Однако жители Авдеевки боятся возобновления военных действий, и вспоминают бои 2015 года, когда у них не было «банков, магазинов, отопления, воды, электричества», — сообщает корреспондент.

Американские «союзники»

Заместитель директора российского Института национальной стратегии Александр Костин объясняет изданию Украина.ру, что у темы «Россия нападёт!», которую усиленно используют американские СМИ есть два параллельных объяснения.

«У меня есть две гипотезы. Первая — часть сил в американском и британском истеблишменте пытаются сорвать попытку [президента США Джо] Байдена перейти к установлению хоть каких-то управляемых отношений [с Россией] к силовой конфронтации. Это даст возможность включить режим новых санкций, сорвать СП-2 и похоронить процесс налаживания отношений между Россией и Европой. Продемонстрировать всем, в первую очередь европейским странам, что Москва якобы токсичный партнер, с ним нельзя торговать и инвестировать в него. В любом случае Украины — это поле боя, а бьют в первую очередь по ЕС», — говорит наш собеседник.

Вторая гипотеза — «Россию могут и провоцировать, создавая такую картину, как будто принуждение Украины к миру сейчас — наиболее эффективный выход из кажущейся бесперспективной ситуации. США при любом сценарии могут попытаться загнать нас в угол. Метания Киева, который сами на этот раз не кричали первыми «Москва атакует!», показывает, что там не все хотят приносить себя в жертву. Воевать за американцев не хотят, но лояльность Вашингтону сохранить надо», — поясняет эксперт.

Военкор Дмитрий Стешин: Россия может выиграть войну, но проиграть мир © Facebook, Дмитрий Стешин

«Ситуация напоминает майданную — под зонтиком [олигарха Рината] Ахметова формируется оппозиция [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Как в случае с Евромайданом, когда главе государства противостояли олигархи. И в случае, если украинская армия начнет наступление, то это будет серьезное испытание для нее. ВСУ (Вооруженные силы Украины — Прим. ред.) и так — серьёзное бремя для страны. И самое важное — Киеву никто не дал никаких гарантий безопасности. Медиа кричат про нападение России, но нет ни слова о военной поддержке Украины, на все просьбы украинского руководства о помощи оно получило от Вашингтона бумажку — Хартию о сотрудничестве. Это в пользу версии о том, что Кремль провоцируют, показывают, что Украина беззащитна, берите её», — отмечает он.

Но насколько Украина интересна как приз — вопрос открытый, страна интересна Западу только как источник проблем для России. Для Европы Киев — неисчерпаемый реактор кризиса, от украинской тематики там уже устали.