Украинский флот
Американская телекомпания «Си-Эн-Эн» публикует репортаж с берегов Азовского моря, озаглавленный «Опасаясь российской угрозы, Украина спешит с модернизацией своих ВМС».
Корреспондент канала прокатился на боевом украинском катере «Кременчуг». От его капитана он услышал, что задача корабля — защищать суверенитет Украины, а также узнал от него, что угроза суверенитету идёт от России.
«Кременчуг» с корреспондентом на борту вышел на патрулирование украинского побережья Азовского моря. Оно граничит с Крымом, «украинским полуостровом, аннексированным Москвой после неоднозначного референдума 2014 года», пишет американский журналист.
Крымский мост даёт Москве фактический контроль над выходом из Азовского моря в Чёрное, указывает корреспондент.
Но у Украины есть план, чтобы попытаться удержать Россию от полного контроля над водным пространством, которое связывает «два крупнейших порта Украины, Бердянск и Мариуполь», утверждает корреспондент, имея в виду, видимо, только порты на Азовском море.
Этим планом является строительство новой военно-морской базы в Бердянске, темпы которого новый министр обороны страны, Алексей Резников, пообещал 13 ноября ускорить.
Корреспондент побывал на месте строительства, и увидел, что вряд ли украинские военные строители закончат первый этап возведения базы к обещанному сроку — до конца нынешнего года. Также украинские военные рассказали корреспонденту, что доки должны быть построены за 2 года.
«Но у Украины может не быть 2 лет до начала конфликта», — отмечает корреспондент, и повторяет циркулирующие последние дни публикации западных СМИ о якобы готовящейся агрессии против Украины со стороны РФ.
На прошлой неделе Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, посетил Украину и подписал соглашение «о развитии военно-морских сил Украины». По информации Си-Эн-Эн, оно касается, в частности, Бердянска.
Также украинский военно-морской флот пополнился двумя катерами, доставленными из США, отмечается в репортаже.
«Более важный вопрос заключается в том, будут ли новые украинские корабли и инфраструктура, а также предупреждения с Запада, достаточным сдерживающим фактором», — завершает репортаж корреспондент Си-Эн-Эн.
Украинская армия
Лондонская газета «Таймс» начинает статью, посвящённую напряжённости вокруг Украины, с репортажа с позиций украинской армии в Авдеевке. Украинский командир отделения заявил корреспонденту, что Россия готовится к войне, а НАТО должно помочь Украине. Он не согласился с утверждением о том, что конфликт на Донбассе «заморожен». «Люди продолжают умирать», — сказал военнослужащий.
Хотя, начиная с 2015 года, на востоке Украины не было больших боёв, мирные соглашения не привели к урегулированию конфликта, и он усиливается, отмечает корреспондент.
Президент Владимир Зеленский указал, что сто тысяч российских солдат размещены вблизи Украины, а глава военной разведки страны Кирилл Богданов предупредил о возможном российском вторжении в январе следующего года, и выступил за увеличение американской военной помощи Украине, поскольку, по его словам, «Украина является единственной страной мира, находящейся в состоянии открытой войны с Россией», — говорится в статье «Таймс».
Также в статье упомянуты недавние утверждения американской телекомпании Си-Эн-Эн о готовности американской администрации к поставкам на Украину дополнительных противотанковых управляемых снарядов «Джавелин», а также портативных зенитных ракет «Стингер» и вертолётов «МИ-17» (российского производства, приобретённых США для афганской армии — Ред.).
В то же время «Таймс» отмечает:
«Большинство аналитиков считают маловероятным, что Россия начнет полномасштабное наступление, и что её цель — добиться уступок от НАТО и Украины, которая выступает за присоединение к западному военному альянсу… Аналитики говорят, что Москве потребуется гораздо большее количество войск, чем на границе, чтобы сокрушить вооружённые силы Украины, общая численность которых оценивается более чем в 250 000 человек».
Однако жители Авдеевки боятся возобновления военных действий, и вспоминают бои 2015 года, когда у них не было «банков, магазинов, отопления, воды, электричества», — сообщает корреспондент.
Американские «союзники»
Заместитель директора российского Института национальной стратегии Александр Костин объясняет изданию Украина.ру, что у темы «Россия нападёт!», которую усиленно используют американские СМИ есть два параллельных объяснения.
«У меня есть две гипотезы. Первая — часть сил в американском и британском истеблишменте пытаются сорвать попытку [президента США Джо] Байдена перейти к установлению хоть каких-то управляемых отношений [с Россией] к силовой конфронтации. Это даст возможность включить режим новых санкций, сорвать СП-2 и похоронить процесс налаживания отношений между Россией и Европой. Продемонстрировать всем, в первую очередь европейским странам, что Москва якобы токсичный партнер, с ним нельзя торговать и инвестировать в него. В любом случае Украины — это поле боя, а бьют в первую очередь по ЕС», — говорит наш собеседник.
Вторая гипотеза — «Россию могут и провоцировать, создавая такую картину, как будто принуждение Украины к миру сейчас — наиболее эффективный выход из кажущейся бесперспективной ситуации. США при любом сценарии могут попытаться загнать нас в угол. Метания Киева, который сами на этот раз не кричали первыми «Москва атакует!», показывает, что там не все хотят приносить себя в жертву. Воевать за американцев не хотят, но лояльность Вашингтону сохранить надо», — поясняет эксперт.
Сейчас, действительно, Украина выглядит довольно ослабленной, продолжает Костин.
«Ситуация напоминает майданную — под зонтиком [олигарха Рината] Ахметова формируется оппозиция [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Как в случае с Евромайданом, когда главе государства противостояли олигархи. И в случае, если украинская армия начнет наступление, то это будет серьезное испытание для нее. ВСУ (Вооруженные силы Украины — Прим. ред.) и так — серьёзное бремя для страны. И самое важное — Киеву никто не дал никаких гарантий безопасности. Медиа кричат про нападение России, но нет ни слова о военной поддержке Украины, на все просьбы украинского руководства о помощи оно получило от Вашингтона бумажку — Хартию о сотрудничестве. Это в пользу версии о том, что Кремль провоцируют, показывают, что Украина беззащитна, берите её», — отмечает он.
Но насколько Украина интересна как приз — вопрос открытый, страна интересна Западу только как источник проблем для России. Для Европы Киев — неисчерпаемый реактор кризиса, от украинской тематики там уже устали.