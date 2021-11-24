На Украине объявили о начале операции «Полесье» на границе с Белоруссией. Там опасаются, что беженцы, не сумевшие преодолеть белорусско-польскую границу, попытаются попасть в ЕС через «нэзалэжную». Что это за план и какое будущее ожидает рубежи между двумя республиками — читайте в материале Украина.ру

По данным украинского пограничного ведомства, реализация спецоперации «Полесье» будет заключаться в увеличении числа пограничников на границе с Белоруссией, а также в применении там беспилотных летательных аппаратов, авиации и технических средств наблюдения.

Первый заместитель государственной пограничной службы Владимир Никифоренко раскрыл, что руководить мероприятиями, а также оперативно обмениваться информацией будут межведомственные координационные штабы и координационные группы управления.

В тревожном ожидании мигрантов

Поводом для разработки и проведения этой спецоперации стал миграционный кризис у белорусско-польского кордона. Там тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки требуют от польских силовиков пропустить их в Евросоюз или создать гуманитарный коридор для въезда в Германию. Время от времени мигранты незаконно проникают в Польшу и даже пытаются брать границу штурмом.

Однако в Варшаве, Берлине и Брюсселе в данной ситуации видят политическую подоплеку — обвиняют белорусские власти в искусственном создании кризиса. Там ссылаются на то, что официальный Минск из-за напряжения в отношениях с Западом открыто отказался сдерживать мигрантов и беженцев, которые следуют в ЕС через белорусскую территорию.

Так, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Берлин «готов оказать гуманитарную помощь мигрантам на белорусско-польской границе, но не намерен их принять, поскольку эти люди являются инструментом гибридной стратегии Минска против ЕС». По словам Зеехофера, прием беженцев «будет означать, что расчет организаторов схемы продвижения мигрантов сработал».

Складывающаяся ситуация на границе Белоруссии и Польши для мигрантов становится всё менее и менее обнадеживающей. Сотни человек уже покидают республику и возвращаются на Родину, используя гуманитарную помощь иракских авиаперевозчиков. Большинство покинули приграничную зону, но остаются в Белоруссии.

На этом фоне возникает вероятность, что бегущие в ЕС жители Ближнего Востока и Африки попытают счастье попасть туда через Украину. С учетом политических мотивов отказа Европы пропускать мигрантов с территории Белоруссии, их шансы на приём могут существенно возрасти.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов указывал, что «Украина будет адекватно действовать в случае, если миграционный кризис возникнет на её территории». А замминистра МВД республики Евгений Енин утверждал, что «безопасность в связи с возможным наплывом беженцев будут обеспечивать около 8,5 тысячи украинских военнослужащих».

«Решето» vs «Стена»

В настоящее время белорусско-украинская граница мало изменилась с момента распада Советского Союза. Линия разграничения двух стран была точно определена лишь в 1997 году, а демаркация (обозначение, установка пограничных столбов и т. д.) с обеих сторон началась лишь в 2013 году и продолжается по сей день.

К настоящему времени кое-где в приграничных районах с северным соседом украинцы уже натянули колючую проволоку и металлические сетки. Особенно активно работа стала вестись в текущем году на фоне миграционного кризиса — по большей части на западном (волынском) направлении, где ожидают наибольший приток мигрантов. Но надежной защитой это назвать, конечно, вряд ли можно. Полноценной межгосударственной границы между странами по-прежнему нет. Хотя планы у Киева, как поскорее отгородиться от Белоруссии, наполеоновские.

Так, на прошлой неделе на Украине объявляли «большое обустройство границ» с Россией и Белоруссией. МВД республики даже рассчитывает получить на это 17 млрд гривен (643,7 млн долларов) на строительство в 2022 году: 10 млрд — на границу с Россией и 7 млрд — с Белоруссией. Ранее, в 2014 году, с инициативой построения «стены» на украинско-российской границе уже выступило правительство Арсения Яценюка. Однако проект так и не был реализован (за 7 лет было построено лишь около половины планируемых сооружений на границе). И это несмотря на то, что за время работ на реализацию проекта израсходовали 2 млрд гривен (75,7 млн долларов США). При строительстве были выявлены многочисленные факты коррупции.

Да и в текущей ситуации проект «стены» непригоден, потому что может быть реализован только в долгосрочной перспективе. А отгораживаться от мигрантов в случае появления угрозы придется оперативно.

Так, глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко ранее оценивал перспективу укрепления границы весьма пессимистично: «К сожалению, наши заводы, производящие колючую проволоку, сейчас отправляют ее в Литву и Польшу».

Разница между Польшей и Украиной

Из-за отсутствия необходимых инженерных сооружений на границе Украины с Белоруссией Киеву придется уповать главным образом на человеческий ресурс в борьбе с вероятными миграционными потоками.

По словам главы МВД Украины Дениса Монастырского, пограничники, сотрудники СБУ, Нацгвардии и Нацполиции в приграничных регионах переведены в усиленный режим работы. Помимо этого, его ведомство хочет привлечь для мониторинга ситуации на границе и отряды теробороны. Такое впечатление, что Киев хочет прикрыть рубежи стеной или щитом из живой силы. «Эта мощная группировка будет состоять из: трех тысяч военнослужащих госпогранслужбы, 3,5 тысяч — Национальной гвардии, двух тысяч — Нацполиции», — сообщил чиновник.

Но ситуация на границе Белоруссии и Польши дает понять, что даже полноценный забор по всему периметру рубежей двух стран не позволяет полностью перекрыть проход мигрантам: польские пограничники ежедневно задерживают сотни приезжих, которым все-таки удается проникнуть на территорию ЕС из Белоруссии. В случае же с украинской границей их задача станет куда проще.