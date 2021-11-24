Американские и украинские политики и СМИ с новой силой раздувают историю с якобы готовящимся вторжением России на Украину, при этом они осознают, что ни на кого Москва нападать не собирается, однако этот информационный фон позволяет решать важные задачи как Вашингтону, так и Киеву

Истерия об «агрессии» России и её планах по захвату Украины среди украинских политиков и журналистов продолжается уже больше 7 лет, а теперь все чаще наблюдается в США. Как по команде в конце октября и середине ноября ряд авторитетны американских изданий и телеканалов одновременно распространили информацию о якобы готовящемся Москвой вторжении в соседнюю страну. По их утверждению, Россия уже сконцентрировала войска на границе с Украиной, и времени, чтобы остановить ее, у Запада мало, о чем разведка США предупредила европейцев, а заодно проинформировала Киев. Власти Украины провоцируют Россию на военный ответ. А пострадать может Запад © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Позже министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что обменялся со своими коллегами из Великобритании и США данными разведслужб о якобы имеющем место «скоплении российских войск на границе с Украиной». По его словам, выводы всех трех сторон одинаковы, и Киев получил важные сигналы о том, что не останется наедине с этой ситуацией, и реакция будет очень жёсткой, речь идет о возможных санкциях в отношении России, а также об увеличении помощи Украине техникой и вооружением.

О вероятных действиях НАТО в случае «вторжения» России на Украину в колонке для издания Defense News рассказал профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени. Как утверждает эксперт, если российские военные пересекут украинскую границу, то Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Румынию незамедлительно будут направлены формирования Сил быстрого реагирования НАТО, что «успокоило бы население этих стран, означало бы солидарность всего альянса и укрепило бы безопасность на востоке».

«Если Россия вторгнется, ответ Запада должен развиваться по экономическим, дипломатическим и военным направлениям, включая сокращение доступа Москвы к международным финансам, использование стратегических запасов нефти для снижения спроса на российские энергоносители и разрешение на поставки западных вооружений Киеву», — говорится в публикации. Российское вторжение: американский план © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что никаких планов по нападению на Украину (да и вообще на кого бы то ни было) нет, наоборот, Москва содействует поиску путей выхода из внутригосударственного кризиса и деэскалации вооруженного конфликта, чтобы стабилизировать ситуацию в соседней стране. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта истерика нагнетается искусственно, а обвинения в необычной военной активности на территории России звучат от тех, кто пригнал свои вооружённые силы из-за океана, то есть Соединённые Штаты Америки.

Впрочем, в сказки о вторжении России и на Западе верят не все. Издание The Wall Street Journal сообщило ссылкой на двух европейских дипломатов, что предупреждение американцев не убедило некоторые европейские столицы в намерении России совершить атаку на Украину, но не уточняется, о каких именно странах идёт речь, к тому же аналитики западной разведки по-прежнему не уверены в реальных намерениях Кремля.

Более того, сомнения есть и среди украинцев. Так, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в колонке для издания «Главред» подчеркивает, что все разговоры о нападении России — это в большей мере ничто иное как политические заявления, нежели реальные военные угрозы. Он обращает внимание, что Офис президента Украины запел старую песню «Не раскачивайте лодку, а то Путин нападет», даже не удосужились согласовать информацию об этой «подготовке России к нападению» ни между собой, ни с партнёрами по НАТО: президент Украины Владимир Зеленский говорит, что у границы находится около 100 тысяч российских военнослужащих, а глава военной разведки Украины Кирилл Буданов — о 92 тысячах; кроме того, упоминаются разные даты «нападения», по американской версии, это произойдёт с наступлением холодов, примерно в конце ноября-в декабре, а по украинской — в конце января- начале февраля.

«Какую политическую игру ведут американцы, понять можно, но наши включаются в эту же гонку, да ещё и с такими погрешностями… <…> исходя исключительно из меркантильных интересов: покушение на министра (аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко - ред.) не смогло сбить волну возмущения общества из-за Вагнергейта, поэтому пришлось повысить градус за счёт старой песни о «Путин нападёт». Зеленскому нужно как-то спасать свои рейтинги, но не такой же ценой. Так что вся эта истерика на Украине — просто попытка перебить Вагнергейт», — заявил Жилин. Украина в ожидании вторжения © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

17 ноября издания The Insider и Bellingcat (признанные в РФ иноагентами) опубликовали расследование о подготовке Главным управлением разведки Министерства обороны Украины спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании Вагнера, воевавших в Донбассе. Через интернет их нанимали якобы для охраны объектов «Роснефти» на Ближнем Востоке от имени реальной, но прекратившей к тому времени деятельность ЧВК «МАР». Самолет с вагнеровцами планировалось посадить 26 июня 2020 года на Украине под угрозой взрыва на борту. Зеленский одобрил проведение спецоперации и получал подробные отчёты о её подготовке от директор Главного управления разведки Василия Бурбы и заместителя директора СБУ Руслана Баранецкого. Однако в итоге самолёт совершил посадку в Белоруссии, где 33 россиянин задержали по обвинению в подготовке беспорядков накануне президентских выборов. Киев потребовал от Минска экстрадировать тех из них, кто имеет украинское гражданство, но 32 человека вернулись в Россию (в Белоруссии остался 1 человек, у которого и российский, и белорусский паспорт). По словам главного редактора портала «Цензор.нет» Юрия Бутусова, вагнеровцев хотели выманить и использовать для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за Зеленского. Президент свою вину отрицает.

Однако это не единственный повод для беспокойства Зеленского за свой рейтинг. В частности, страна переживает энергетический кризис, регионы уже готовятся к веерным отключениям — плановым отключениям энергоснабжения целых районов или городов для экономии потребляемой энергии.

«Если пики кризисных ситуаций в энергетике, в инфраструктуре приходятся на возможное наступление или вторжение РФ, то я не вижу смысла прямого вторжения. Потому что когда есть внутренняя война между или в средине политических элит между властью и оппозицией или между олигархами против других олигархов, между бывшими должностными лицами и нынешними должностными лицами, то зачем внешняя война?» — недоумевает украинский политолог Вадим Карасев.

Жданов добавляет: «У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), «формуле Штайнмайера» или кластерах. Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них на Украине очень большой интерес — как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено. Штаты пытаются «убить двух зайцев сразу: помешать договорённостям Украины и России напрямую за их спиной, а также оказать давление на РФ». «Зеленский умер»: Гордон высказался против президента Украины © Facebook/Дмитрий Гордон

Немаловажное значение имеет внутриполитическая ситуация в Штатах. За попытки наладить диалог с Россией президента Джо Байдена критикуют не только республиканцы, но и некоторые его однопартийцы демократы, а отказ от дальнейшего ужесточения санкций против участников проекта «Северный поток-2» и вовсе расценили как предательство Украины. В сложившихся условиях истерия насчет «вторжения России» может как нельзя лучше оправдать встречу американского лидера с Путиным, которая может состояться до конца года: мол, обстановка накалена настолько, что президента РФ нужно срочно отговорить от атаки на Украину, после переговоров на высшем уровне, разумеется, никакого нападения не произойдёт, и в итоге Вашингтон провозгласит себя победителем, сумевшим сдержать «агрессивную» Москву.

И хотя утверждения Соединенных Штатов об угрозе, якобы исходящей от России, на веру принимают не все, есть аспект, который вызывает серьезные опасения уже сегодня. Под предлогом опасности Запад накачивает Украину вооружением, преследуя при этом собственные цели: прежде всего, подобраться ближе к границам РФ и занять удобные точки для слежения за ее территорией, а также избавиться от списанной военной техники да ещё и с так помпезно, объявляя о поддержке своего очень важного партнера в лице Киева, а украинские власти преподносят это как переход на стандарты НАТО и сближение с членами Альянса. Одним из последних примеров стала история с передачей, как сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, 2 действующих кораблей, которые сразу войдут в состав Военно-морских сил Украины, однако на деле это суда Ramsy и Blyth противоминной защиты класса Sandown, торжественно списанные после 21 года и 20 лет службы во флоте Великобритании соответственно.

И вот превращение Украины в пороховую бочку — главная опасность страшилок о «нападении Путина».