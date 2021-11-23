Украинские власти преувеличивают свое влияние на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Его слова приводит газета «Известия» 23 ноября

Так политик прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев смог задержать сертификацию «Северного потка-2».

«Я думаю, что влияние Украины на процесс сертификации «Северного потока — 2», в котором нас пытается убедить господин Кулеба, сильно преувеличено», — сказал Гердт.

По его словам, Киев был допущен к сертификации, поскольку Украина транзитная страна, и в этом нет ничего необычного.

«Остальное — это все хотелки и попытки сделать себя важным», — добавил депутат.

«Северный поток — 2»: Сертификация оператора проекта приостановлена, а немецкий суд окончательно отверг претензии экологов к газопроводу © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Гердт назвал сложившуюся ситуацию следствием конкурентной борьбы между двумя крупными странами — производителями газа, роль же Украины в процессе он считает третьестепенной.