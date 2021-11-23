Так политик прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев смог задержать сертификацию «Северного потка-2».
«Я думаю, что влияние Украины на процесс сертификации «Северного потока — 2», в котором нас пытается убедить господин Кулеба, сильно преувеличено», — сказал Гердт.
По его словам, Киев был допущен к сертификации, поскольку Украина транзитная страна, и в этом нет ничего необычного.
«Остальное — это все хотелки и попытки сделать себя важным», — добавил депутат.
Он считает, что задержка сертификации вызвана влиянием США, желающих укрепить позиции американского сжиженного природного газа на европейском рынке.
Гердт назвал сложившуюся ситуацию следствием конкурентной борьбы между двумя крупными странами — производителями газа, роль же Украины в процессе он считает третьестепенной.