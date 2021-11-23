Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату Сергею Шахову о подозрении. Депутату вменяют внесение недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год. При этом Шахов — знаковая личность для восточной Украины и Луганской области в частности

О подозрении в адрес одного из украинских парламентариев стало известно 22 ноября.

«Он не внёс в декларацию: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости», — сообщила пресс-служба НАБУ в Τelegram 22 ноября. Олег Царев рассказал, кто победит в противостоянии между Ахметовым и Зеленским © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В целом незадекларированную депутатом недвижимость правоохранители оценили в 59,5 млн грн. (около 166 млн руб. — Ред.). Подозрение депутату подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

НАБУ также установило, что парламентарий не внёс в декларацию и человека, с которым связан нардеп был связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности, а также воспитывает троих детей.

«Отметим, что это первое врученное народному депутату подозрение по ст. 366-2 после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию», — отметила пресс-служба НАБУ.

Как сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свои источники, неназванным депутатом был Сергей Шахов — один из лидеров депутатской группы «Доверие». Позже информация подтвердилась.

Сам народный депутат все обвинения отвергал.

«Вручили подозрение. Сумасшедшие люди, не понимают, что они делают. Власть и силовиков, которых Шахов разрывает с трибуны, сегодня колбасит. Им нужно осуществить давление на народного депутата. Ничего у них не получится. Мы уже проходили это давление от власти, которая убежала в Ростов», — заявил Шахов в комментарии украинскому изданию «Фокус». Ахметов готовит решающую атаку на Зеленского - депутат Рады от «Слуги народа» © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Он отметил, что и раньше переживал давление властей на него, и отметил, что власти не смогут закрыть ему рот. Что касается недостоверной декларации, то Шахов заявил: он «не имеет права как народный депутат на себя записывать чужое имущество».

«А тем более детей пятерых. Вот вам мой ответ. Вы же видите, какое давление власти на всех нардепов-оппозиционеров», — подчеркнул народный депутат.

Что же касается имущества жены — Инны Журбы — о котором и сообщало НАБУ, Шахов заявил: с такими вопросами лучше обращаться непосредственно к ней.

«Человек — бизнесмен. Можно открыть реестр, посмотреть когда были уплачены налоги, когда это было приобретено. Это точно видит НАБУ, это точно видит САП и Офис генпрокурора. То, что они делают — это давление на народного депутата с целью принудить меня голосовать так, как они хотят. Не будет такого», — подчеркнул Шахов.

Те, кто впервые слышат о Шахове, могли бы подумать, что речь идёт об оппозиционере и идейном борце с властью. Но те, кто знают о жизни этого депутата поподробнее, слова Шахова о «политике в Ростове» и о «давлении властей» могут изрядно повеселить.

Непотопляемый «Кит»

Если изучать биографию Шахова в Википедии или в справках СМИ, то складывается образ бизнесмена и политика, претерпевавшего от властей как во времена президента Виктора Януковича, так и сейчас.

Но другие источники рисуют не столь привлекательный образ Шахова. Дончанин Денис Казанский, сегодня являющийся одним из представителей Украины в Трёхсторонней контактной группе, девять лет тому назад был журналистом. Он пристально следил за событиями в своём родном краю. И история с подкупом на выборах в Луганской области не прошла мимо его внимания. Летом 2012 года он разместил на своей странице в Facebook ссылку на новость о том, как Шахов подкупал избирателей.

В новости ссылались на жителя Краснодона, ставшего свидетелем подкупа.

«Там был некто Шахов. Выступал, как председатель колхоза. Подходы — те же. Потому что люди те же. Слова из прошлого, которые можно высекать в граните, обещания, которые можно каждый год подводить краской над всеми административными зданиями. Но! Был довольно интересный инновационный момент. У местных жителей были какие-то книжки с талончиками. Пришел на встречу, отрезали талончик и выдали по 50 грн. (около 150 руб. по курсу того времени. — Ред.)», — описывал он происходившее в посёлке шахты № 22. «Слуга народа» теряет позиции: опубликован новый рейтинг партий © president.gov.ua

Как утверждало спустя два года — в августе 2014 года — издание «Антикор», автором «инновационного момента» был политолог Сергей Филь, ранее работавший с мэром Киева Леонидом Черновецким. Схема была по сути прямым подкупом избирателей. И она бы принесла «команде Шахова» успех, если бы не жалобы местных бонз президенту Украины Виктору Януковичу.

«После того, как во время визита на Луганщину Януковича-старшего в октябре 2012 года "отцы" области пожаловались "Папе" на бездеятельность правоохранительных органов и на прикрытие Шахова Януковичем-младшим, а также обрисовали политические перспективы электорального фиаско Партии регионов в базовом регионе, силовая машина включилась на полную. В отношении самого Шахова возбудили уголовное дело, задержали несколько менеджеров пирамиды, а региональное зомбо-ТВ за две недели убедило людей, что любому, взявшему шаховский полтинник, светит "небо в клетку"», — описывал журналист Богдан Клеевич происходившее в Луганской области летом 2012 года.

При этом Клеевич утверждал, что Шахов, а точнее, люди из его окружения, причастны и к созданию ЛНР. По иронии судьбы сегодня Шахов — один из наибольших ястребов украинской политики. Так, он оказывал финансовую помощь Нацгвардии и заявлял, что Россия — участница конфликта в Донбассе.

Впрочем, такую гибкость и непотопляемость Шахова ещё в 2014 году предвидели его земляки.

«Я думаю, не получится [наказать виновных]. Вот наш Шахов, бывший бандит, депутат, оплатил самолет для вывоза "Беркута" из Киева под конец Майдана, он же и завез. Теперь он за Майдан», — отмечалось в мае 2014 года в публикации на одном из украинских форумов, где обсуждались политики, связанные с прошлой властью.

В 2016 году Шахов благодаря победе на довыборах в Верховную Раду прошёл в парламент по мажоритарному округу. А уже год спустя — в 2017 году — об этом политике с Луганщины снова заговорили. Рейтинг Зеленского рухнул до исторического минимума © president.gov.ua

«Новый глава фракции БПП Артур Герасимов — антиреформатор недели <…> В 2012 Герасимов баллотировался в Верховную Раду от команды одиозного соратника семьи Януковича и стахановского бизнесмена Сергея Шахова (которого обвиняют в том, что он криминальный авторитет по прозвищу Кит). Шахова в свое время обвиняли в отмывании украденных из бюджета денег в интересах Артема Пшонки и Александра Клименко, а также в подкупе избирателей», — негодовал у себя в Facebook украинский журналист Олег Сухов.

Кстати, тогда одним из тех, кто в шутку хотел поздравить Герасимова с победой, был один из командиров ополчения ЛНР Игорь Безлер, который признался, что в 2012 году руководил службой охраны Герасимова.

Ну а сам Шахов оставался верным старым привычкам.

«Группа Шахова, в отличие от группы Бойко, не придерживается определенной идеологии и в основном пользуется популистскими лозунгами, а также занимается подкупом избирателей. Перед выборами 2019 года Шахов и его люди открыто раздавали пенсионерам сахар и крупы. В этой связи падение уровня жизни в Луганской области в результате военных действий сыграло политику на руку — бедных людей легче подкупить. Такая тактика приносит свои плоды. В 2019 году она позволила Шахову и его людям выиграть выборы в 4 из 6 мажоритарных округов Луганской области», — утверждал в 2020 году тогда ещё журналист Денис Казанский в докладе «Карта акторов конфликта на Донбассе: Локальные акторы».

Этот доклад был подготовлен в рамках проекта «Диалог для понимания и справедливости: европейские НПО, работающие вместе для разрешения конфликтов в Донбассе», реализованного благодаря поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

И вот за Шахова взялись. Правда, причиной стало не его бурное и насыщенное прошлое.

Не оправдали доверия?

В Верховной Раде Шахов входит в депутатскую группу «Доверие». Эта группа была образована в декабре 2019 года из 17 внефракционных народных депутатов-мажоритарщиков. Среди них был и Шахов.

Издание «Украинская правда» в своей публикации от 16 сентября 2021 года называло эту группу «Костылями президента».

«Они, по сути, наши главные сателлиты. Если нам не хватает голосов, то с ними всегда можно договориться. С ними гораздо удобнее работать, чем с теми же "За будущее". Ведь если в "Майбахе" ("За майбутнє" — "За будущее". — Ред.) у кого-то одного что-то стряслось, то вся группа не голосует автоматически. А с этими Коля Тищенко может поехать в Закарпатье, испортить со всеми там отношения, куда-то влезть, но "Доверие" всё равно даст голоса», — делился с журналистом издания неназванный нардеп от «Слуги народа».

Причина такой лояльности была проста.

«На самом деле, в "Доверии" собрались все те, кто не хотел иметь проблем с властью. Тут все бизнесмены, проблемы им ни к чему», — пояснял журналисту парламентарий от «Доверия», как и коллега от «Слуги народа» пожелавший сохранить анонимность.

В ноябре Комитет избирателей Украины сообщил: с 1 сентября по 10 ноября зависимость «Слуги народа» от групп «Доверие» и «За будущее» резко выросла. При этом основным союзником партии власти Комитет избирателей Украины назвал именно «Доверие».

«Главным союзником фракции "Слуга народа" по поддержке законопроектов является депутатская группа «Доверие». В среднем "за" голосовали 15 депутатов из 20 депутатов группы. По оценке КИУ, это наивысший уровень поддержки решений Рады, который демонстрирует группа "Доверие" с момента своего создания в декабре 2019 года», — указывалось в публикации Комитета.

Там же утверждалось: в последние месяцы поддержка решений Рады со стороны всех фракций снизилась. Иными словами, власти стало труднее проводить нужные законопроекты.

И Шахов — не лучший представитель группы «Доверие». Так, 20 октября он не голосовал за постановление о выводах и предложениях к проекту государственного бюджета на 2022 год. И это несмотря на то, что его группа этот документ поддержала. Как и «Слуга народа».

И хотя позже Шахов дисциплинированно поддерживал партию власти, на Банковой могли обратить внимание на колеблющихся «союзников». Депутат группы «Доверие», судя по всему, не оправдал доверия власти. И теперь его судьба будет примером тем парламентариям, которые всё неохотнее поддерживают «Слугу народа» — партию, рейтинг которой падает. Как и рейтинг президента Владимира Зеленского.