Американские законодатели заканчивают подготовку к принятию поправок по санкциям, которые будут приняты в случае «вторжения России на Украину», сообщила телекомпания «Си-Эн-Эн» 23 ноября

Канал указал, что законодатели от Демократической и Республиканской партий подготовили поправки в Закон о государственной обороне 2022 года по поводу санкций против России, но ещё не подписали их окончательную версию.

«Си-Эн-Эн» получила доступ к поправке, предложенной известным своей антироссийской позицией председателем сенатского комитета по международным отношениям Бобом Менендесом. По утверждению канала, в поправке говорится, что президент Джо Байден будет обязан ввести существенные новые санкции против высокопоставленных кремлёвских чиновников, включая президента России Владимира Путина, в случае «усиления военных действий» России против Украины.

Поправка также призывает к дополнительным санкциям в отношении российского газопровода «Северный поток-2», что совпадает с пожеланиями Украины, отмечает «Си-Эн-Эн».

«По словам источников канала, республиканцы комитета рассматривают формулировку санкций против «Северного потока — 2» как положительный шаг, но хотят, чтобы поправка автоматически запускала санкции в случае российского вторжения, а не оставляла решение в руках администрации», — утверждает телеканал.

Украина хочет добиться от США действий, которые заблокировали бы трубопровод, указывает «Си-Эн-Эн». Неназванный «советник президента Украины Владимира Зеленского» сообщил телеканалу, что Россия будет использовать трубопровод, чтобы ослабить Украину, отключив её от поставок энергоносителей и лишив доходов.

«В то время как администрация Байдена предупреждает о российском вторжении в Украину, её самые высокопоставленные должностные лица находятся на Капитолийском холме, пытаясь защитить российский газопровод «Северный поток — 2», лоббируя невключение санкций против него в ежегодный закон об обороне», — заявил каналу «советник Зеленского».