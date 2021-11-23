Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза грозит проблемами для России. Речь идет не только о росте напряжения в международной политике, но и о потенциальных экономических издержках

Заколотили «окно в Европу»?

Против России. Миграционный конфликт на границе стал новым этапом холодной войны Запада © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Андрею Белоусову с просьбой разобраться со сложностями, возникшими с автоперевозками из ЕС в Россию. Бизнесмены указывают, что проблемы возникли из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе, где собрались тысячи жителей стран Ближнего Востока и Африки, которые требуют от польских пограничников пропустить их на территорию ЕС.

Так, в пункте пропуска на польско-белорусской границе «Бобровники» успела образоваться 25-километровая пробка из большегрузов. Время пересечения границы там выросло до 80 часов, при том, что день простоя одной машины обходится минимум в 500 евро. Крупные ритейлеры уже сталкиваются с задержками поставок товаров, а поставщики грозят ростом цен.

В письме инвестиционного совета приходят к выводу, что такая ситуация грозит российским потребителям перебоями с поставками товаров, в том числе первой необходимости. Через польско-белорусскую границу проходит порядка 10% импорта в Россию, среди которых продукты питания и медицинские изделия.

«Все знают, но не говорят». Как Украина связана с миграционным кризисом на границе ЕС © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Информации о реакции российского правительства на письмо бизнесменов пока нет. Но есть большая вероятность, что она последует, потому что ситуация на границе грозит как финансовыми потерями для страны, так и перебоями с поставками товаров первой необходимости. Кроме того, проблемы могут возникнуть не только в экономике.

Кризис ЕС-Белоруссия бьёт рикошетом по России

Возникновение миграционного кризиса, произошедшее из-за решения официального Минска о прекращении сдерживания беженцев, идущих в Евросоюз, на Западе почти сразу связали с Россией.

Обвинения Москвы начались еще летом текущего года в некоторых европейских СМИ. А в начале ноября, когда кризис обострился, уходящая на пенсию Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину с просьбой «повлиять на происходящее», что можно фактически понимать, как «повлиять на Лукашенко». До этого глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что ключ к решению проблемы стоит искать в Москве Сегодня о намерении обсудить миграционный кризис с российским руководством выразил и глава МИД Польши Збигнев Рау.

На Украине придумали необычную альтернативу «стене» на границе © fb.ru

Однако что касается нынешнего миграционного кризиса, в нем не прослеживается каких-либо интересов Москвы — лишь экономические и политические издержки. Поэтому российское руководство, когда его просят «повлиять на ситуацию на границе», справедливо отсылает западных политиков к властям Белоруссии.

России такая ситуация грозит новым витком обострения отношений с Западом, что может быть чувствительным на фоне введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», а также грядущего выстраивания связей с новым руководством Германии. Кроме того, в ЕС продолжается обсуждение введения санкций против компаний, которые, по мнению Брюсселя, способствуют транспортировке мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию, и одним из объектов давления может стать российский «Аэрофлот».

При этом, сама компания не выполняет ни регулярных, ни чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, откуда происходит львиная доля беженцев на границе, а также между Стамбулом и Минском.

Бесперспективные переговоры

Матеуш Пискорский: кризис с мигрантами остановил падение рейтинга польских властей © Facebook, Mateusz Piskorski

Решать вопросы с Минском Запад не спешит, однако на технические переговоры (лишь в рамках разрешения миграционного кризиса) все-таки готов пойти. Но принесет ли это плоды, если отношения сторон не вернутся на уровень до августа 2020 года, — большой вопрос. Вряд ли Минск будет возобновлять защиту ЕС от нелегальных мигрантов, если Запад не снимет с него санкции и не прекратит давление. И даже если стороны договорятся вернуть нынешних беженцев на Родину, это не будет гарантировать, что на их месте не появятся новые.

Поэтому России, скорее всего, придется искать иные рычаги влияния на складывающуюся ситуацию, чтобы поспособствовать разрешения миграционного кризиса.