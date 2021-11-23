Заколотили «окно в Европу»?
На днях Консультативный совет по иностранным инвестициям России (в который входят крупные компании, такие как Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola и Unilever) обратился к первому вице-премьеру страны Андрею Белоусову с просьбой разобраться со сложностями, возникшими с автоперевозками из ЕС в Россию. Бизнесмены указывают, что проблемы возникли из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе, где собрались тысячи жителей стран Ближнего Востока и Африки, которые требуют от польских пограничников пропустить их на территорию ЕС.
Так, в пункте пропуска на польско-белорусской границе «Бобровники» успела образоваться 25-километровая пробка из большегрузов. Время пересечения границы там выросло до 80 часов, при том, что день простоя одной машины обходится минимум в 500 евро. Крупные ритейлеры уже сталкиваются с задержками поставок товаров, а поставщики грозят ростом цен.
В письме инвестиционного совета приходят к выводу, что такая ситуация грозит российским потребителям перебоями с поставками товаров, в том числе первой необходимости. Через польско-белорусскую границу проходит порядка 10% импорта в Россию, среди которых продукты питания и медицинские изделия.
Завершается обращение Консультационного совета по инвестициям просьбой к Белоусову о содействии обеспечению межведомственной координации и подготовке к увеличению грузопотоков через границу РФ с Латвией. Несмотря на то, что на белорусско-латвийской границе тоже начинают образовываться пробки, а затраты из-за использования объездных путей вырастут минимум на 300 евро за одну машину, это не принесет столько издержек, как использование традиционных для этого «Бобровников».
Информации о реакции российского правительства на письмо бизнесменов пока нет. Но есть большая вероятность, что она последует, потому что ситуация на границе грозит как финансовыми потерями для страны, так и перебоями с поставками товаров первой необходимости. Кроме того, проблемы могут возникнуть не только в экономике.
Кризис ЕС-Белоруссия бьёт рикошетом по России
Возникновение миграционного кризиса, произошедшее из-за решения официального Минска о прекращении сдерживания беженцев, идущих в Евросоюз, на Западе почти сразу связали с Россией.
Обвинения Москвы начались еще летом текущего года в некоторых европейских СМИ. А в начале ноября, когда кризис обострился, уходящая на пенсию Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину с просьбой «повлиять на происходящее», что можно фактически понимать, как «повлиять на Лукашенко». До этого глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что ключ к решению проблемы стоит искать в Москве Сегодня о намерении обсудить миграционный кризис с российским руководством выразил и глава МИД Польши Збигнев Рау.
На Западе распространено мнение, что белорусские власти в условиях изоляции от ЕС серьезно зависят от политической воли Москвы, а потому не пошли бы на прекращение сдерживания беженцев в Польшу и Литву самостоятельно, без одобрения «старших братьев».
Однако что касается нынешнего миграционного кризиса, в нем не прослеживается каких-либо интересов Москвы — лишь экономические и политические издержки. Поэтому российское руководство, когда его просят «повлиять на ситуацию на границе», справедливо отсылает западных политиков к властям Белоруссии.
России такая ситуация грозит новым витком обострения отношений с Западом, что может быть чувствительным на фоне введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», а также грядущего выстраивания связей с новым руководством Германии. Кроме того, в ЕС продолжается обсуждение введения санкций против компаний, которые, по мнению Брюсселя, способствуют транспортировке мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию, и одним из объектов давления может стать российский «Аэрофлот».
При этом, сама компания не выполняет ни регулярных, ни чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, откуда происходит львиная доля беженцев на границе, а также между Стамбулом и Минском.
Бесперспективные переговоры
России выгодно, чтобы миграционный кризис на границе Белоруссии с ЕС был как можно быстрее разрешен. В Москве заявили о готовности решить возникшую проблему, правда, лишь в качестве переговорных посредников между Евросоюзом и Белоруссией, однако там всё же рассчитывают на прямые контакты сторон конфликта.
Решать вопросы с Минском Запад не спешит, однако на технические переговоры (лишь в рамках разрешения миграционного кризиса) все-таки готов пойти. Но принесет ли это плоды, если отношения сторон не вернутся на уровень до августа 2020 года, — большой вопрос. Вряд ли Минск будет возобновлять защиту ЕС от нелегальных мигрантов, если Запад не снимет с него санкции и не прекратит давление. И даже если стороны договорятся вернуть нынешних беженцев на Родину, это не будет гарантировать, что на их месте не появятся новые.
Поэтому России, скорее всего, придется искать иные рычаги влияния на складывающуюся ситуацию, чтобы поспособствовать разрешения миграционного кризиса.