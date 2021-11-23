Украина и Россия будут соперниками за право проведения всемирно известной международной выставки «Экспо-2030»: заявки поданы от Одессы и Москвы. И хотя в числе претендентов значатся итальянский Рим, корейский Пусан, Эр-Рияд (Саудовская Аравия), По прогнозам экспертов главный выбор осуществят между столицей РФ и столицей юга Украины

Выборы места проведения выставки состоятся в 2023 году путем тайного голосования государств, имеющих членство в организации, по принципу одна страна — один голос.

Что такое «Экспо»: исторический экскурс

«Экспо» — крупная и престижная международная выставка, которая используется странами для демонстрации своих достижений в области техники и технологий. Первопроходцем в ее проведении стал Лондон в 1851 году. Специально для ее проведения в Гайд-парке построили Хрустальный дворец — выставочный зал из стекла и железа, в семь раз превышавший по площади собор Святого Павла. Выставку посетили 6 млн человек. Страны-участницы представили 13 тыс. экспонатов, среди которых были локомотивы, сельскохозяйственные машины, паровые двигатели для океанских судов. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

С тех пор выставки отметились многими выдающимися достижениями науки и техники. В 1862 году в Лондоне была представлена первая швейная машинка. В 1876 году в Филадельфии публика увидела телефон Александра Белла, печатную машинку Remington и кетчуп Heinz. В 1878 году в Париже Томас Эдисон начал популяризацию своих мегафона и фонографа. В 1893 году на выставке в Чикаго были продемонстрированы неоновые лампы. В 1900 году в Париже публика впервые увидела фильмы со звуком, а Рудольф Дизель продемонстрировал двигатель собственной конструкции. В 1939 году в Нью-Йорке были показаны цветная фотография и нейлон. В 1962 году в американском Сиэтле был представлен IBM Shoebox — ранний компьютер, который отвечал на голосовые команды, а посетители выставки 1970 года в Осаке получили возможность заглянуть в будущее, впервые познакомившись с технологиями мобильной связи.

С 1928 года организацию и проведение «Экспо» контролирует Международное бюро выставок (BIE) со штаб-квартирой в Париже. На сегодняшний день бюро различает два вида выставок — всемирные и специализированные. Всемирные носят универсальный характер, проводятся раз в пять лет и длятся до шести месяцев. Специализированные проходят в перерыве между ними и более ограничены по масштабу и по времени. С 1851 года состоялось более 50 международных выставок.

Само фирменное название «Экспо» впервые было использовано на всемирной выставке 1967 года в Монреале.

Своеобразным фирменным знаком всемирных выставок стало создание передовых архитектурных и инфраструктурных объектов. Зачастую после окончания мероприятий они становились характерной частью городского ландшафта. Так, в частности произошло с парижской Эйфелевой башней, которая задумывалась лишь как временная конструкция к выставке 1889 года. Первоначальным договором был предусмотрен демонтаж сооружения через 20 лет после строительства Многие писатели и художники того времени требовали ее ликвидировать, считая, что башня «бесполезная и чудовищная», ибо нарушает исторически сложившийся архитектурный облик Парижа. Впрочем, позже она стала одной из визитных карточек и города и шедевром мировой архитектуры.

К «Экспо-86» в Ванкувере была построена и до сих пор действует система легкого метро Skytrain. После выставки 1998 года в Лиссабоне остался парк и океанариум, ряд объектов «Экспо» были преобразованы в выставочные залы, торговый центр и казино. Одесса будет соперничать с Москвой за Экспо-2030: детали заявки © Facebook/Артур Сомофф

В последние десятилетия внимание организаторов «Экспо» стало смещаться от демонстрации конкретных достижений в сторону глобальных вопросов. У выставок появилась своя тематика, например «человек и мир», «экология», «урбанизация». В соответствии с этими темами страны-участницы создают свои экспозиции.

Российская империя участвовала в международных выставках регулярно, преследуя при этом вполне традиционные цели: изучить международный опыт, представить свои разработки и продукцию, наладить контакты с зарубежными партнерами. На первых всемирных выставках россияне возводили павильоны, стилизованные под московский Кремль, угощали иностранцев изысканными блюдами русской кухни и предлагали полюбоваться сибирскими мехами и самоцветами.

К началу ХХ века Россия стала заявлять о себе как об индустриальной державе. Уже на Парижской выставке 1900 года помимо теремов и изделий Фаберже можно было увидеть русскую мебель, фабричный ситец и другие промышленные изделия, а также экспозицию, посвященную Транссибирской железной дороге и первым русским автомобилям.

С возникновением СССР экспозиции для всемирных выставок наполнились новой идеологией, но ничуть не потеряли своего величия, монументальности и основательности: в 1958 г. в Брюсселе мир увидел первый спутник Земли. Советский павильон «Экспо-67» в Монреале побил все рекорды популярности — его посетили 12 млн человек. В новейшей истории Россия поддерживала свой высокий имидж на мировой арене, демонстрируя новейшие проекты и разработки во всех стратегически важных и передовых областях.

Одесса и Москва как главные претенденты на «Экспо-2030»

В наше время выставка, которая пройдет в течение полугода, является фактором дополнительного развития, привлечения новых инвестиций, создания рабочих мест. Город-организатор фактически станет на некоторое время мировой столицей науки, промышленности и техники. К слову, российский город Екатеринбург уже претендовал на организацию «Экспо-2025», но предпочтение отдали японской Осаке.

О планах Украины провести «Экспо-2030» официально было объявлено в начале октября, соответствующее решение было тогда же поддержано правительством страны. 29 октября в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины состоялась презентация проекта для главы государства.

В случае победы украинской заявки для проведения выставки планируется построить целый комплекс в Одессе в районе полей орошения. Это большой незастроенный участок земли, который когда-то использовался для фильтрации городских канализационных стоков, а ныне фактически заброшен. Какое-то время назад на этих полях решили возвести технопарк, однако пока этот проект существует лишь в теории. В реальности территория все больше превращается в болото.

Согласно заявке, тема одесского «Экспо» обозначена как «Возрождение. Технологии. Будущее», иная конкретика пока не разглашается. Создателем и куратором заявки выступает международная компания «Д Групп Экспо-2030», основанная выходцами из Одессы. Одесса и тайны украинского кинематографа. Кто совершил первые в мире киносъёмки © museum-nt.ru

Серьезно готовится к реализации такого шанса и Москва. Тема московской заявки — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». В столице РФ уже есть подготовленные площадки, где можно было бы провести мероприятие. Впрочем, по мнению мэра Сергея Собянина, ВДНХ, Сокольники или Экспоцентр — для данной цели не подходят. Поэтому местные власти намерены построить новый комплекс на Киевском шоссе, недалеко от аэропорта «Внуково». Тем более, что туда протянут ветку метро.

«Наш город не раз принимал события мирового масштаба. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиада-80, Чемпионат мира по футболу 2018 г. подарили праздник миллионам горожан. Привлекли в наш город многочисленных туристов. И оставили яркий след в истории Москвы. «Лужниками» и другим материальным наследием фестивалей и чемпионатов будут пользоваться не только нынешнее, но и будущие поколения москвичей. России есть что показать в этой сфере нашим гостям. А с другой стороны, ЭКСПО станет уникальной возможностью увидеть в Москве главные достижения мировой цивилизации», — рассуждал Собянин в своем личном блоге.

С точки зрения организации, логистики, транспортной и прочей инфраструктуры шансы Москвы выглядят приоритетнее. В Одессе до ума до сих пор не могут довести объездную дорогу вокруг города, чтобы снизить трафик в центре. Поля орошения представляет собой весьма пустынный район, где нет ничего. Даже если там построят комплекс для «Экспо», его нужно поддерживать и развивать. В условиях социально-политической нестабильности, общего экономического упадка Украины, делать это будет трудно, ибо инвесторы не слишком охотно будут вкладывать туда свои средства. А Москва с ее удобной транспортной развязкой и серьезной инвестиционной привлекательностью подходит для вставки больше, там введенные в эксплуатацию новые объекты точно простаивать не будут впоследствии.

Впрочем, наряду с объективными факторами, в вопрос выбора места проведения «Экспо-2030» может вмешаться политическая составляющая. Страны Запада могут нарочито сделать выбор в пользу Украины, дабы насолить России. В свое время именно благодаря политике украинская исполнительница Джамала получила победу на песенном конкурсе «Евровидение». Что же в итоге перевесит — увидим по итогам голосования, намеченного на 2023 год.

А пока борьба за выставку только разворачивается — в кабинетах чиновников, СМИ и на дипломатических раутах. И политический аспект этой борьбе придает особую перчинку.