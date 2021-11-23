В этом прекрасном городе его жители, хитро прищурившись, очень даже по-своему могут сказать вам, что есть две большие разницы между утверждениями «украинский город» и «город в Украине». И они будут-таки правы. Потому что этот город - Одесса

Территориально и по государственной принадлежности, то есть официально Одесса действительно находится в Украине.

Но вот можно ли назвать город «украинским», если во время соцопроса 47,7% опрошенных респондентов признались, что испытывают крайне негативное отношение к государству, в котором им приходится проживать, 16,9% пояснили, что относятся к Украине «умеренно негативно», а 6,5% и вовсе обозначили себя как граждан СССР? Согласитесь, это хороший вопрос властям страны, в которой есть город, где 71,1% (сложите выше указанные проценты) его населения ее, эту страну, не празднуют совсем, а из всех остальных только 4,4% относятся к ней умеренно положительно, а оставшийся 31% или умеренно или условно умеренно, и так, и сяк. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Нет, против государственной принадлежности одесситы не спорят, но вот 89% (!!! — Авт.) опрошенных заявили, что судьба Украины и угрозы ей их не колышут. Точнее — 65,1% опрошенных одесситов заявили, что совершенно определенно не будут воевать за государство Украину, а 23,9% даже не смогли конкретно ответить на этот вопрос, потому что не поняли, шутят ли опросчики или это у них «гонево серьезное». Точно «готовых» — только 11,1%.

При этом когда одесситов спросили, что их волнует в жизни, то выяснилось, что больше всего — рост тарифов ЖКХ. А такие темы, как отношение к ветеранам АТО, волонтерам, активистам, добровольцам, сексуальным извра.., пардон, ЛГБТ-активистам, представителям нацменьшинств типа цыган, азиатов, африканцев или крымских татар, а также к жителям неподконтрольных Украине территорий в Донбассе или Крыму, в Одессе интересуют очень малые группы людей, по 3-5 процента.

И что удивительно — такие данные появились в Одессе 18-19 ноября 2021 года, аккурат к 8-й годовщине так называемой «революции достоинства», которой попытались облагородить и замаскировать государственный переворот и захват власти в Киеве.

Второй момент для майданных революционеров, усиленно и ускоренно, ломая недовольных через колено, строящих «украинскую Украину», еще более удручающий — опрос проводили не «сепары», «колорады» или «ватники» пророссийские, а очень даже европейцы, да еще и из Евросоюза — аналитики и эксперты совместного проекта Украины и Эстонии «Стойкая Украина». А Эстония-то у нас о-го-го какая европейская, член НАТО и ЕС. И вот эти специалисты пояснили, что трудились они на протяжении нынешнего года, потому что очень хотели «выявить главные страхи одесситов, уровень стресса, в котором они пребывают, и узнать, как они относятся к власти».

Вот и выявили!

Кроме того, по данным этого опроса, 65,9% одесситов используют в быту и неформальном общении русский язык, 25,3% — русский или украинский в зависимости от ситуации, еще 3,8% пользуются смесью языков, именуемой «суржиком», и только 5,1% опрошенных сказали, что говорят по-украински. При этом 48,4% уверены, что русскому языку в Украине надо придать статус государственного.

Но что самое противное для записных и профессиональных патриотов, получающих деньги за профессиональную же «любовь до нэньки», эти данные абсолютно перекликаются с данными опроса под названием «Социально-политические настроения жителей Одессы», проведенного к началу октября текущего года Украинским институтом будущего.

Согласно этому опросу, на вопрос «Насколько вы согласны с тезисом Владимира Путина, что «украинцы и русские» — один народ?», 55% респондентов ответили «полностью согласны» и еще 13% — «скорее согласны» и только все остальные — не согласные, причем только 20%, «решительно не согласны», то есть только каждый пятый. И социологи так прокомментировали свои данные: «Более трети участников опроса (38%) считают, что будущее Украины должно быть связано с восстановлением связей с РФ и другими странами СНГ, 27% опрошенных связывают будущее украинского государства с нейтралитетом, 20% отмечают необходимость евроинтеграции, и только 4% респондентов будущее страны связывают с США».

Также среди опрошенных 67% опрошенных уверены, что «события на Украине развиваются в неправильном направлении», 22% — в неправильном, 11% — вообще не понимают, куда движется страна. Кроме того, когда у одесситов по приколу спросили, хотят ли они, чтобы одесский художественный музей носил имя недавно скончавшегося Александра Ройтбурта, рисовавшего свои полускабрезные картины в том числе и человеческим, извините, дерьмом, но при этом очень сильно поддерживающего «революцию достоинства», то только 51% опрошенных заявили, что нет. Остальным все равно, ибо они, похоже, уверены, что одни биоотходы другими не украсишь и не подправишь.

И в этом опросе «зрада зрадницкая» (предательство предательское) подкралось оттуда, откуда патриоты и революционеры в Одессе не ждали. Указанный Украинский институт будущего — стопудово патриотическая и на всю голову революционно-промайданная структура, существующая в том числе, и на западные гранты. А среди ее основателей-учредителей — Антон Геращенко по кличке «Тоня», учредитель печально известного сайта «Миротворец» и многолетний соратник главы МВД Арсена Авакова, и Тарас Березовец, главный политолог партии «Евросолидарность» (ПЕС) экс-президента Петра Порошенко. Согласитесь, статус обязывает этих панов гнать патриотическую пургу и национально-свидомую цифирь. Но даже они не смогли или не захотели скрыть реальные данные соцопроса.

Многие гадают сегодня: если не брать тягу к объективности, которой патриоты никогда не грешат, то почему так получилось, что они как бы высекли сами себя своим же «пропутинским» опросом? В самой Одессе большинство обозревателей сходятся в том, что таким вот способом — обвинениями в «потакании Путину» и в «разведении пророссийского болота в городе» — хотят подорвать власть нынешнего мэра города Геннадия Труханова.

И в этом есть своя сермяжная правда. Патриоты и неонацисты всех мастей и оттенков действительно ненавидят его за пророссийскость и считают, что он недостаточно «давит колорадов». А вот режим Зеленского действительно хочет его сменить и поставить на главный морской порт страны «своего человека». И недавно мэру Труханову вручили подозрение в преступлении, и сейчас он находится под залогом в 30 млн. грн. (более 1 млн. долл.). Его, как водится, обвинили в коррупции и в злоупотреблении служебным положением себе на карман.

И сейчас Труханов играется в патриотического пана. В День достоинства и свободы он в жидком окружении возлагал цветочки в парке имени Тараса Шевченко в честь всех «героев небесной сотни». Он и верно — кому же хочется коротать время в СИЗО?

Но есть и другие объяснения такого поведения одесситов. Самое свежее — трагедия 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, когда озверевшие садисты-патриоты и майданные революционеры сожгли и убили несколько десятков одесситов, которых они обвинили в «неукраинстве». Власть сделал вид, что не может найти убийц, отснятых на сотнях видео и фото носителях. Просто не принимает эти свидетельства, иногда намекая на то, что погибшие сами себя подожгли, а потом выбрасывались из окон на землю, где "неизвестные" их добивали железными прутами.

И Одесса, одесситы это помнят. И делают выводы.

Кроме того, такие данные социологов — это традиция этого великолепного города, который всегда был общей интернациональной родиной для всех, кто там жил и работал. Сегодня специалисты утверждают, что в Одессе больше половины коренного населения — украинцы (около 61%), чуть меньше (до 40%) — русские, болгары и евреи в процентном соотношении составляют не более 1,5%. И представители всех остальных национальностей — около 1%.

Но Максим Ивлев на интернет-сайте «Олесь Бузина» напоминает данные из книги американского профессора истории Брауновского университета Патриции Херлихи «Одесса. История. 1794-1914». Автор 40 лет изучала историю Одессы в архивах США, Европы, России и Украины. И ее книга выдержала уже два издания в США на английском языке, одно издание на украинском в Киеве и уже целых три издания на русском в Одессе. И в это книге сказано: «Всероссийская перепись населения 1897 г. проводилась более тщательно, на основе более точных показателей. Так, ею различались по языку русские, украинцы и белорусы. В 1897 г. говорящие на этих трех языках составили 58% населения — точно так же, как пятилетием ранее. С другой стороны, количество говорящих на еврейском языке выросло — в качестве родного его назвали более 32% населения. Наблюдалось некоторое увеличение польско- и германоязычных, а доля говорящих на греческом осталась неизменной».

Более того, Херлихи замечала: «Со своими 56,7% населения, считавшими русский, украинский и белорусский языки родными, Одесса в 1897 г. была существенно менее «русским» городом, чем Москва, где 95% населения говорило на этих языках. Даже в Санкт-Петербурге, при всех его связях с Западом, 87% населения назвали один из этих трех языков родным».

И как сейчас себя чувствуют Москва с Санкт-Петербургом? А вот в Одессе, как видим, если отвлечься от потери идентичности в силу самых разных причин еврейским населением Одессы, то остальные пропорции остаются неизменными вот уже почти 150 лет. Потому что, как говорят остряки, гены пальцем не выковыряешь и историческую память ластиком не сотрешь.