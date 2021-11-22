Украинские власти отвлекают население страны от внутренних проблем, нагнетая обстановку вокруг Донбасса. В то же время конфликт в регионе может перерасти в полноценную войну Запада с Россией

Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе. Об этом 21 ноября заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии автору статьи Military Times.

По словам Буданова, вооружения наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar будут использованы против войск, ориентированных на Россию. Они призваны стать значительным психологическим сдерживающим фактором.

При этом в украинских СМИ и из уст политиков страны постоянно звучат заявления о том, что Россия «нападет» на Украину не то в конце 2021 года, не то в начале 2022 года.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин считает, что таким образом украинцев отвлекают от внутренних проблем в государстве.

«Отопительный сезон уже начался, а топливо для этого сезона уже закончилось. Они работали на это все последние лет 20, окончательно испортив отношения с Россией и потеряв свои залежи энергоносителей и ТЭЦ на Донбассе», — пояснил Стешин. Военкор Дмитрий Стешин: Россия может выиграть войну, но проиграть мир © Facebook, Дмитрий Стешин

Западные лидеры не могут признать ошибок

Нынешние власти Украины не способны управлять страной, уверен финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. При этом стрельба в Донбассе со стороны ВСУ и националистических организаций продолжается.

В этом, считает Бекман, виноваты США с Евросоюзом, которые культивировали нацизм на Украине. Также виноваты лидеры западных стран, США, Германии, Великобритании и Франции, которые никогда не критиковали то, что происходит на Украине.

«Хотя, понятно, почему не критиковали. Им стыдно признаться, что они давали деньги украинскому руководству, а это привело к катастрофе», — отметил политолог.

Он добавил, что мы не можем жить еще 10 лет в условиях войны и гибели мирных людей: хотим мы этого или нет, нужно помогать западным лидерам выйти из этой ситуации каким-то образом, который не оскорбил бы их честь и достоинство.

«Вероятность войны — 100%»

Очень многие устали от происходящего в Донбассе, говорит политический аналитик Евгений Сатановский. По его словам, в России многие ждут «того светлого момента, когда кто-нибудь с Украины обстреляет территорию Российской Федерации, или западные военные попытаются помочь Зеленскому взять под контроль Донбасс». В России этого ждут, чтобы начать полноценно действовать. Евгений Сатановский: Вероятность войны между Западом и Россией - стопроцентная © РИА Новости, Григорий Сысоев

К тому же вероятность войны между Западом и Россией, убеждён Сатановский, составляет 100%.

«Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, насколько у нас есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских, насколько всё это будет готово к использованию и так далее», — сказал аналитик, добавив, что точной даты войны никто предсказать не в силах.

Эскалации же, предупредил Сатановский, стоит ожидать со всех направлений.