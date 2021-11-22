Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского может закончиться намного раньше, чем он рассчитывает, если не решить проблем в энергетике страны

На Украину прибыла первая партия угля из США © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Но 21 ноября украинские СМИ отрапортовали о том, что первое судно с углем из США наконец прибыло на Украину. Доставленные 60,5 тысяч тонн попадут на ТЭС компании ДТЭК богатейшего украинского бизнесмена Рината Ахметова. Впрочем, насколько быстро это произойдет — большой вопрос, так как есть проблемы с логистикой. Уголь сначала нужно разгрузить в порту, потом перегрузить на железнодорожные вагоны и доставить на ТЭС.

«Проблемы с тягой и подвижным составом были и остаются. Это все очевидно, к сожалению, это имеет место на Украине. Но точно сказать, довезут уголь из порта на ТЭС или нет, сейчас невозможно», — рассказал изданию Украина.ру украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

По его словам, о реальном состоянии дел знает только «Укрзализныця», а она ни в коем случае не будет лишний раз говорить о своих проблемах.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский выдает закупку угля частной компанией для собственных нужд за достижения своей команды.

«Государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля… Уголь, который мы доставляем по морю, полностью закрывают потребность энергетической сферы до конца этого года», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram 15 ноября.

Он уточнил, что речь идет о семи кораблях Panamax, «которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время». Это как раз тот самый купленный компанией Ахметова уголь. 470 тыс. тонн, которые доставят эти суда, помогут ДТЭК уменьшить дефицит собственной добычи, однако, как отмечает Дмитрий Марунич, их не хватит и на пять дней в период холодов, когда потребление угля ТЭС вырастает до 100 тыс. тонн в сутки.

При этом все выглядит так, будто у Ахметова и Зеленского развивается конфликт, переходящий в настоящую войну.

Как ссорятся Владимир Александрович и Ринат Леонидович

На днях стало известно, что энергокомпания Ахметова ДТЭК ВИЭ единственная не получила оплаты за «зеленую» электроэнергию. Чтобы рассчитаться с производителями электричества из возобновляемых источников (ВИЭ), украинское правительство выпустило евробонды на сумму почти $1млрд. Однако эти деньги прошли мимо компании лидера украинского списка Forbes, «упав» в карманы преимущественно иностранных инвесторов.

Цель — уход Зеленского. Как Ахметов воюет с президентом Украины © РИА Новости, коллаж Украина.ру Арсен Аваков, и не только выступать с резкой критикой президента, но и объявлять о сборе коалиции против главы государства. Параллельно компания ТЕТ экс-менеджера Ахметова Виталия Бутенко оттеснила государственный «Энергоатом», который контролирует приближенный Зеленского, от закупок электроэнергии в Белоруссии.

Ранее другой экс-менеджер Ахметова Денис Шмыгаль, который ныне возглавляет украинское правительство, дважды допустил нехватку угля на украинских государственных тепловых электростанциях (ТЭС) — в этом и предыдущем отопительных сезонах.

Дмитрий Марунич не исключает, что Ахметов воспользовался сложившейся в энергетике ситуацией, чтобы извлечь из нее выгоду.

«Я допускаю, что в ДТЭК Ахметова могли подыграть этой ситуации», — сказал эксперт в интервью Украина.ру.

При этом он все же считает, что сам по себе Ахметов не мог сделать так, чтобы не хватило угля украинским ТЭС.

На ситуацию повлияло несколько факторов, в том числе никем не спрогнозированный рост цен на уголь до $300 за тонну и боязнь повышать цены на электроэнергию летом, из-за чего ТЭС отключались, чтобы не работать себе в убыток, и не смогли накопить денег на закупки запасов угля.

Для Зеленского проблемы в энергетике — это огромные имиджевые потери и показатель его несостоятельности как главы государства. Ничего подобного не было ни при его непосредственном предшественнике Петре Порошенко, благодаря критике которого Зеленский выиграл выборы президента, ни при пострадавшем от госпереворота Викторе Януковиче.

То, как Зеленский справится с этим кризисом, окажет самое непосредственное влияние на его дальнейшую судьбу.

Столбовой «дворянин»

Известный украинский адвокат Татьяна Монтян считает, что проблемы в энергетике могут оказаться для Зеленского роковыми.

«Не исключено, что это будет первая политическая команда, которую таки развесят за заднюю ногу на телеграфных столбах вдоль Крещатика. Это ж еще отопительный сезон не начался. Это еще техногенные катастрофы — разовые покамест. А если хряпнут морозы? На фоне этих всех траблов (проблем — Ред.) с углем, газом и т.д., с электроэнергией», — сказала Монтян в интервью Украина.ру.

Дмитрий Марунич полагает, что вероятность проблем в украинской энергетике этой зимой — «это не какие-то сверхфорсмажорные сценарии».

«При определенных сценариях дефицит мощностей может превысить 3-4 ГВт. И это не получится компенсировать даже импортом из Белоруссии», — подчеркнул эксперт.

Это означает начало веерных отключений, которые могут привести к народным волнениям. При определенных финансовых вливаниях народное недовольство будет весьма просто раздуть до очередного Майдана. Тогда Зеленский не отделается просто падением рейтинга, последствия для него будут самыми тяжелыми — особенно если ставка на «глобальное потепление» не сработает и зима выдастся морозной.