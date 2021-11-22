Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, чей план вернуть власть в стране провалился, взывает о помощи к Соединённым Штатам, которые активно поддерживали его 13 лет назад, но спустя много лет заверяли, что ничего ему не обещали

Политик, арестованный по прибытии в Грузию 1 октября, прекратил 50-дневную голодовку после перевода в Горийский военный госпиталь для прохождения реабилитации, и выступил с новыми требованиями. Бывшему президенту Грузии Саакашвили понадобится психиатр - врач © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили через адвокатов передал рукописную записку, в которой посетовал, что власти страны не разрешили ему пользоваться телефоном, участвовать в судебных заседаниях, а также отказали в переводе из тюремной больницы в гражданскую, кроме того, рассказал, как в тюрьме его били и протащили по асфальту под насмешки других заключённых.

Политик объяснил причины возвращения на родину, хотя знал об угрозе ареста: он приехал, чтобы спасти Грузию от антидемократических, авторитарных властей, которые отказались от курса на вступления в НАТО в пользу сближения с Россией, а правящая партия «Грузинская мечта» установила контроль над судебной системой и рядом СМИ для фальсификации выборов. В связи с этим Саакашвили призвал американские власти «открыто осудить грузинское правительство за попытки подорвать демократию в стране», а Конгресс — рассмотреть вопрос о введении санкций против нарушителей прав человека в Грузии.

«Если США не встанут на мою защиту, это станет ужасным сигналом для всех политиков и людей с прозападными взглядами (на постсоветском пространстве — ред.)», — заявил он.

На задержание Саакашвили Вашингтон отреагировал не так резко и активно, как делает это обычно, особенно в случаях с российскими оппозиционерами, например. Немногочисленные комментарии посла США в Грузии Келли Дегнан и официального представителя Госдепартамента Неда Прайса сводились к тому, что Вашингтон следит за ситуацией и призывает власти Грузии к беспристрастному расследованию дела бывшего президента, соблюдению его прав и оказанию необходимой медицинской помощи.

Явно не на это рассчитывал сам Саакашвили, ведь в бытность президента он был в фаворе у администрации президента США Джорджа Буша-младшего. На пресс-конференции в Тбилиси 10 июля 2008 года Кондолиза Райс, в тот момент возглавлявшая Госдепартамент, заверяла, что американская сторона на саммите НАТО в Бухаресте (тот самый, на котором Украине и Грузии пообещали предоставить членство) отстаивала интеграцию Грузии в Североатлантический альянс, на что Саакашвили-президент выдал: «Значит, вы, как я понимаю, вступите в серьёзный бой за нас в декабре».

«Всегда, господин президент. Мы всегда сражаемся за наших друзей», — ответила Райс. «Как с Грузией при Саакашвили». Эксперт о том, что России надо сделать с Украиной © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

Ждать до декабря не пришлось… Менее чем через месяц, 8 августа, началась 5-дневная война. По информации из открытых источников, роль негласного советника Саакашвили тогда выполнял авторитетный американский генерал-лейтенант Кейт Дейтон (которого впоследствии 45-й американский президент Дональд Трамп предложил в качестве посла США на Украине), он помогал разработать стратегию, как «победить Россию». Однако, как известно, после того как Грузия открыла огонь по Цхинвалу и попыталась установить контроль над всей территорией Южной Осетии, по указу Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ, российские войска вошли в регион и начали операцию по принуждению к миру. Спустя несколько дней военные из России и Южной Осетии вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также совместно с бойцами Абхазии — из Кодорского ущелья. 14-16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта.

Накануне 10-й годовщины тех событий Райс в статье для издания The Washington Post рассказала, как всё происходило в 2008 году.

«Я сказала президенту Грузии Михаилу Саакашвили в частном порядке, что русские попытаются спровоцировать его и что, учитывая обстановку на местах, он не может рассчитывать на военный ответ со стороны НАТО. Я не винила его за кризис, да и сейчас не виню», — написала она.

Однако Сергей Иванов, занимавший должность вице-премьера во время грузино-южноосетинской войны, рассказал в интервью «Коммерсанту», что в «частной беседе и не в микрофон» Райс признавалась, что виновник вооружённого конфликта никто иной, как Саакашвили, это была его инициатива, она также неоднократно заверяла, что грузинский лидер не перейдёт «красную черту» в отношении Южной Осетии.

«В частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», —подчеркнул Иванов.

Следующая американская администрация также выражала поддержку Саакашвили. Нынешний президент, а в июле 2009-го вице-президент США, Джо Байден на ужине в резиденции президента Грузии заявлял: «США продолжает быть вместе с вами, это послание, которое я передаю по просьбе президента США Барака Обама. США поддерживают Грузию и грузинский народ, считают Грузию значительным партнёром». Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины © РИА Новости, Виктор Панов / Перейти в фотобанк

Видимо, памятую тот день, Саакашвили сейчас и взывает о помощи к американским властям.

«Вот и стала явной незамысловатая формула сделки времён 2008 года, подстать интеллектуальному уровню договаривающихся сторон. Что-то сломалось. Ни сдача нацинтересов путём их предательства более не имеет цены, ни желающих купить эту сдачу по дешёвке отныне нема. Продешевил Саакашвили. Сдал и Грузию, и национальное достоинство, и себя лично «безвозмездно, то есть даром». А теперь даже и распродажа не спасает. В таком случае неликвид на складе = банкротство в политике», — написал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в Facrbook.

Как отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, провоцирование такого могущественного соседа, как Россия, к тому же обладающего ядерным потенциалом, в расчёте на то, что далёкий патрон придёт на помощь в критический момент, — тактика самоубийственная.

«А «непоколебимость» поддержки всегда имеет чёткие пределы — до тех пор, пока она не начинает нести реальные риски и серьёзные издержки тому, кто её оказывает. Как ни странно, эти элементарные азы мировой политики до сих пор иногда воспринимаются в качестве откровений в странах, не имеющих достаточной стратегической культуры. И западным политикам, которые, произнося ритуальные фразы, полагают, что собеседники понимают их правильно, стоит помнить о казусе Райс и Саакашвили», — писал политолог в статье для «Российской газеты».

По сути, своим письмом Саакашвили даёт понять, что он получил некие гарантии от американцев (а, может, на самом деле и не получал) и теперь требует от них содействия, чтобы выпутаться из непростой ситуации, в которой оказался после провала его партии на местных выборах, а планировалось-то вернуть власть в свои руки, пусть пока и не на государственном уровне. Однако у Вашингтона сейчас есть заботы гораздо важнее, чем вытаскивать из передряги политика, в предсказуемости которого нет абсолютно никакой уверенности, к тому же какую выгоду Саакашвили может принести США сейчас? Грузия перестала быть для США любимой игрушкой, но они ее не бросят – эксперт Силаев © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В итоге он остался лицом к лицу с новыми властями Грузии. Какое будущее ждёт бывшего президента на родине, в интервью изданию Украина.ру рассказал исполнительный директор тбилисского Центра системных политических исследований Арчил Сихарулидзе. По его мнению, эта история будет продолжаться как минимум до парламентских выборов 2024 года, и умереть Саакашвили никто не позволит: ему либо приведут лучших врачей, либо отвезут в больницу.

В начале ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться своим правом помиловать политика. Тем не менее, она поприветствовала решение о переводе Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори, а также назвала неприемлемым публикацию кадров, как сотрудники Министерства юстиции Грузии насильно переводят его из руставской тюрьмы в тюремную больницу, поскольку это неприемлемо и унижает честь и достоинство бывшего грузинского лидера.

«Ничью сторону Зурабишвили не занимает. Мы все разделяем её мнение о том, что показывать человека в непристойном виде не очень красиво. Я согласен, что не нужно публиковать эти видео, и что с Саакашвили нужно обращаться как с обычным заключённым. Это самое главное. Грузинские граждане хотят видеть, что перед законом все равны», — заявил Сихарулидзе.