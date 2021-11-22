В Крыму продолжают подсчитывать сумму ущерба, нанесённого Украиной в результате водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад полуострова

Украинские блокады и крымские прорывы. Глазами человека моего месторасположения Сергей Трофимов, до конца года в крымский Арбитражный суд будет подан иск, касающийся водной блокады полуострова. По предварительным оценкам, сумма ущерба в результате перекрытия Северо-Крымского канала составляет 1,4 триллиона рублей.

Следующим этапом станет подача исковых требований по ущербу, причинённому Крыму в результате блэкаута в ноябре 2015-го. Тогда представители запрещённого в РФ меджлиса крымско-татарского народа и украинские активисты подорвав опоры ЛЭП в Херсонской области, оставили без света почта два миллиона жителей полуострова.

Режим ЧС и графики аварийных отключений на полуострове действовали вплоть до запуска энергомоста в Крым из Краснодарского края весной 2016-го.

По словам Трофимова, в сумму иска, который будет подан в отношении Украины, войдёт стоимость энергомоста с Кубани, в том числе всех проводов, которые для этого потребовались.

«По энергетической блокаде будем собираться рабочей группой с привлечением специалистов из министерства энергетики, Крымэнерго и так далее, чтобы они могли показать документацию и обосновать ущерб, который понесла энергетическая система, либо какие средства были направлены на преодоление последствий (блокады). Примерно можно сказать, что это две электростанции, которые были построены из-за того, что была прекращена подача электроэнергии», — уточняет Трофимов.

Аксёнов: Крым полностью независим от Украины © РИА Новости, Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Также начинается работа по определению убытков от банковской блокады. Предполагается, что эта сумма составит около 60 миллиардов рублей.

«По банкам — в районе 60 миллиардов рублей. То есть примерно 1 миллиард долларов по состоянию на 2014 год. Пострадавшие здесь физические и юридические лица, которые имели депозиты в украинских банках. По расчётным счетам дела немного сложнее, потому что некоторые предприятия имели расчётные счета за пределами Республики Крым. Пока мы в деталях этот вопрос не обсуждали, но предварительная сумма нам известна, потому что мы занимались возмещением потерянных вкладов в украинских банках», — отмечает председатель комитета по законодательству Госсовета РК.

Госдума создала рабочую группу по оценке ущерба, нанесённого Крыму Украиной © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Андрей Сенченко, лидеры запрещённого меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, экс-вице-премьера Республики Крым Ленур Ислямов, а также бывшие президенты Украины Пётр Порошенко и Леонид Кравчук. Сейчас по ним идут следственные действия.

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу Украина прекратила в апреле 2014 года. А уже в конце декабря на основании решения СНБО было прекращено железнодорожное и автомобильное сообщение с Крымом.

В ноябре 2015-го украинские активисты отказались допустить ремонтные бригады для восстановления взорванных ими ЛЭП в Херсонской области, в результате жители Крыма долгое время получали свет по графику. Параллельно Украина запретила поставки продукции в Крым и банковское обслуживание. Многие крымчане так и не смогли вернуть своих вкладов в украинских банках.