Телеканалы и авторитетные издания США вновь заговорили о «нападении» России на Украину. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, многие украинские чиновники только и ждут провокации Запада, на которую Москва не сможет не ответить, а ответ, как дал понять президент РФ Владимир Путин, будет очень серьёзным. Запад уже напрягся

Старые страшилки на новый лад

Американские СМИ запустили очередную фейк-кампанию о якобы готовящемся вторжении России на Украину по аналогии с той, что проводили в октябре. Российское вторжение: американский план © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

«Сотрудники разведки США предупреждают европейских союзников о возможности военного вторжения России на Украину, причём вероятность такого вторжения возрастает по мере того, как погода становится холоднее. Вторжение зависит от погодных условий, но, если Запад не вмешается, может произойти в течение нескольких недель», — утверждает телеканал CBS, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

К тому же Вашингтон пытается понять, имеет ли Россия какое-то отношение к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.

Схожий тезис распространила и газета The New York Times: разведка США предупредила европейцев, что «осталось мало времени», чтобы помешать России начать военные действия на Украине, и, хотя Москва ещё не решила, что будет делать с войсками, «которые собрала у границы Украины», недооценивать угрозу нельзя. В связи с этим американская сторона подталкивает Европу к сотрудничеству по разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы.

Разведданными Вашингтон поделился и с Киевом. По версии США, власти РФ разочарованы процессом мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, и, возможно, намерена обеспечить безопасный сухопутный коридор между народными республиками Донбасса и Крымом.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times даже назвал даты «вторжения» — конец января или начало февраля 2022 года.

Издание The Wall Street Journal пишет, что приведённые в боеготовность 115 тысяч российских военнослужащих в непосредственной близости от Украины могут стать прелюдией к вторжению. «Россия давно бы перешла границу Украины». Киев опроверг слова Вашингтона и встал на сторону Москвы © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Министр обороны Украины Алексей Резников, только что совершивший визит в США, в интервью газете The Washington Post выразил мнение, что президент России Владимир Путин пока не определился с дальнейшими шагами в отношении Украины: стоит ли «сжечь мосты» либо попытаться извлечь из сложившейся напряжённости «что-то интересное».

«Он проверяет единство Европейского союза, единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество украинцев, он испытывает Польшу, страны Балтии», — заявил глава оборонного ведомства.

«Информационная кампания в медиа, поддерживающая данные тезисы, — это абсолютная ерунда. Запад пытается закрепить за Россией статус агрессора. Однако таких планов нет, это всё полнейшая чушь. Цель США — нанести России как можно более серьёзный урон: и репутационный, и дипломатический. Поэтому они двигаются в направлении создания и закрепления образа российской угрозы», — заявил политолог Александр Асафов в комментарии телеканалу RT.

Голословные обвинения могут дорого стоить Западу

«Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооружённые силы из-за океана, то есть Соединённые Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ищенко описал сценарий войны России и НАТО из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши © Владимир Трефилов

Несмотря на законодательный запрет на размещение иностранных военных баз на Украине, де-факто они есть. Верховная Рада ежегодно утверждает решение президента о допуске подразделений вооружённых сил других государств для участия в учениях, а проводятся они регулярно, соответственно, военные стран НАТО находятся на Украине на постоянной основе.

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы, сотворить ещё одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина. И добивается она этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Чёрном море — американских, британских солдат в регионе, которых становится всё больше и больше. Вот чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечёт самые, самые серьёзные последствия», — предупредил Песков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству «Укринформ», опубликованном 22 ноября, подчеркнул, что западные партнёры заверили Киев в максимальной помощи «в случае наступления России».

«На Украине множество людей на самых высоких постах, которые только и ждут, когда Запад сделает такую провокацию, которая неизбежно повлечёт за собой наш ответ. Вот это должны понимать очень чётко во всех западных столицах, прежде всего в Вашингтоне, потому что без Вашингтона никто и слова не скажет и пальцем не пошевелит», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Отправим кормить рыб в Чёрном море». Военный обозреватель рассказал об ответе американскому флоту © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

На расширенном заседании коллегии МИД 18 ноября Путин отметил, что Запад «очень поверхностно» относятся ко всем предостережениям России по поводу расширения НАТО на восток. Более того, обостряет ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Чёрном море, на расстоянии 20 км от государственной границы РФ летают стратегические бомбардировщики, которые несут очень серьёзное оружие.

А раз слов недостаточно, значит, нужно переходить к действиям. Москва наглядно продемонстрировала, чем для Запада может обернуться пересечение «красных линий»: успешно прошли испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», которая может потопить тяжёлые корабли и превращать в пыль наземные цели, а сама она благодаря скорости почти 10 тысяч километров в час неуязвима для систем противоракетной обороны. А также испытания противоспутниковой системы с, как выразился министр обороны РФ Сергей Шойгу, ювелирной точностью — в случае её применения западные спутники могут быть выведены из строя, и тогда ракеты, самолёты, корабли и сухопутные войска останутся без навигации GPS.

«Наши предупреждения последнего времени всё-таки дают о себе знать и производят определённый эффект — известное напряжение там всё-таки возникло. В этой связи два момента здесь вижу.

Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны. И второе: нужно обязательно уже ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьёзных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может», — сказал Владимир Путин.

Возможно, предоставление таких гарантий и станет одной из тем переговоров президентов России и США, которые могут состояться до конца 2021 года, то есть в ближайший месяц.

От Вашингтона этом плане требуется не так много. Для снижения возникшей напряжённости, по словам Пескова, НАТО нужно прекратить провокационную деятельность у российских границ и продвижение своей политической и военной инфраструктуры в сторону России. А также, конечно, прекратить «накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя её на безумные действия».