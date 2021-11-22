Противоречия между Офисом Зеленского и Ринатом Ахметовым (а также его партнером Вадимом Новинским), копившиеся в течение 2021 года, перешли в фазу войны. Стороны намерены вести её бескомпромиссно и до победного конца

По информации интернет-издания Украина.ру, активная стадия конфликта началась в феврале-марте 2021 года. До этого момента все шло хорошо: Ахметов с Зеленским наладили деловые отношения, ровные и доброжелательные, в 2020 году. Но позже отношения дали трещину.

Первый звонок прозвучал в конце зимы — начале весны этого года, когда Офис решил расправиться с Виктором Медведчуком. Ахметову это не понравилась. Не понравилось ему и желание Офиса принять закон об олигархах: между Ахметовым и главой ОП Андреем Ермаком начались внутренние непубличные дискуссии, которые шли все лето.

Ермак заверял его, что этот закон его и Вадима Новинского не коснется, но самый богатый человек Украины, разумеется, не поверил. В результате отношения начали ухудшаться. Новинский, который был настроен на компромисс и мирное решение разногласий, и через которого Ермак хотел примириться с Ахметовым, сам в августе поссорился с Ермаком. Это произошло во время посещения Варфоломеем Киева, которое организовал лично глава Офиса президента. Константинопольского патриарха встретили тогда пикеты верующих УПЦ МП. Ермак попросил Новинского их убрать, но для него церковный вопрос — крайне принципиальный, поэтому ответил отказом.

В сентября с Ермаком поссорился уже сам Ахметов. Фактически началась война.

Ахметов и Новинский под ударом

В каких сферах Офис Зеленского может нанести удар по Ахметову и Новинскому? Естественно, прежде всего, в сфере бизнеса.

По Ахметову и Новинскому может сильно ударить принятие закона N5600, который касается налогообложения в сфере добычи полезных ископаемых — так называемая рента. Основные деньги Ахметов и Новинский получают на добыче и продаже за границу железной руды. Рента сейчас щадящая, но если закон будет принят в редакции Зеленского-Ермака, то это станет очень серьезным ударом, так как Ахметов и Новинский будут терять ежегодно от 300 до 500 миллионов долларов.

Им поднимут также цену на железнодорожные перевозки, что серьезно скажется в свою очередь и на цене железной руды, которую они перевозят по железной дороге. Бизнесменам не поможет даже то, что им принадлежит самый крупный на Украине парк товарных вагонов. Помимо этих неприятностей у Ахметова и Новинского начнутся и проблемы с перевалкой руды в портах. Снова таки, речь идет о подъеме цен на эти услуги.

Резко будут повышены экологические сборы. Хотя Ахметов с Новинским вкладывают средства в модернизацию производства, но нужно помнить, что вся инфраструктура у них старая, оставшаяся еще с советских времен, и ее очень тяжело довести до нужных экологических норм.

Сообщается даже, что офис Зеленского может поставить вопрос о национализации компании ДТЭК.

Однако удар по бизнесу Ахметова-Новинского для Зеленского и Ермака — это палка о двух концах, потому что активы Ахметова — это треть экономики Украины, львиная доля производства металла, четверть всей валюты, получаемой Украиной, полезные связи, которые могут быть использованы для страны на Западе — в частности, речь идет о такой влиятельной структуре как «Атлантический совет», который финансирует экс-донецкий миллиардер.

К тому же акции предприятий Ахметова и Новинского размещены на Лондонской бирже. Поэтому начать войну с ними — значит получить многомиллиардные иски в британских судах и настроить против себя деловой мир Запада, с которым у экс-дончанина установлены тесные и прочные связи.

Уже сейчас Офис президента затормозил для Ахметова освоение программ перехода к «зеленой энергетике». Пришедшая на Украину с Запада сумма, эквивалентная 3 миллиардам гривен, в качестве помощи для освоения «зеленных технологий», заморожена Ощадбанком. Большая часть этой суммы должна была достаться структурам Ахметова.

Предполагается, что Офис Зеленского с помощью правоохранительных структур начнет «кошмарить» среднее звено топ-менеджмента компаний Ахметова и Новинского, которые сами защищены от правоохранительного произвола, в то время как среднее звено — нет. Обыски, возбуждение уголовных дел, вручение подозрений, вызовы на допросы будут, естественно, отражаться на моральном и психологическом состоянии людей, работающих в их компаниях.

Не исключено и возбуждение уголовных дел против самих Ахметова и Новинского. Напомним, что при Порошенко дела против последнего уже возбуждались.

С высокой степенью вероятности стоит ожидать новых гонений на УПЦ МП. Известно, что Новинский — крупнейший спонсор украинского православия, поэтому удар по православной церкви будет воспринимать как выпады в свой адрес.

Однако и тут для Зеленского и Ермака кроются большие риски: УПЦ МП спокойно может собрать до полумиллиона своих приверженцев, к тому же закаленных и выстоявших в боях с властью и украинскими националистами во времена Порошенко.

Новинскому также могут «предъявить» постоянные полеты в Россию, которая на Украине обозначена как «страна-агрессор» — со всеми сопутствующими обвинениями в предательстве и работе на Кремль.

Против них также могут быть введены санкции СНБО. Если Ахметова и Новинского определят как олигархов, это нанесет серьезный ущерб их бизнесу. У группы Ахметова-Новинского сейчас есть кредитные обязательства перед западными банками на сумму 6 миллиардов долларов. Реструктуризация долгов и получение новых кредитов будут после этого для них затруднены.

В 2022 году ожидается новый экономический кризис, поэтому для привлечения денег в бюджет государство начнет новую кампанию приватизации, в которой Ахметов с Новинским хотят принять участие. Со статусом олигархов они не будут допущены к ней — хотя деньги у них есть.

Также если Ахметова с Новинским определят как олигархов, то у них будут проблемы с медиа и с возможностью влиять на политические процессы. Однако это угроза купируется тем, что закон об олигархах вступит в силу только в мае 2022 года.

Прогнозы

Чем закончится нынешняя война, пока непонятно. Но собеседники Украина.ру, близкие к Ахметову, заверили, что тот войны не боится и настроен дать бой Зеленскому и Ермаку. При этом финансовые потери его не остановят.

По словам источников, в Верховной Раде к весне Зеленский потеряет монобольшинство во фракции "Слуга народа", так как у него не будет голосов около 50 депутатов, которых контролируют его противники — Андрей Богдан, Арсен Аваков и Дмитрий Разумков. Плюс не надо забывать, что во фракции есть еще и "спящие" депутаты, готовые уйти от него. Это означает для Ахметова с Новинским, что президент не сможет уже принять законы, которые бы затруднили им жизнь.

Что касается Запада, то он остаётся в стороне и пока занимает нейтральную позицию. Для Запада главное, чтобы прозападный курс страны не поменялся на пророссийский.

Также сообщается, что Ахметова с Новинским в политической войне поддержат практически все политические силы и крупные бизнес-структуры кроме Коломойского и Пинчука, которые заняли нейтральную позицию.

Конечной целью для Ахметова и Новинского станет уход Зеленского с поста президента. При этом с помощью майдана его смещать не будут, так как этого не признает Запад: Ахметов с Новинским ждут дальнейшего падения рейтинга президента и новых президентских выборов, когда будет возможность привести к власти нового человека.