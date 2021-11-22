В воскресенье, 21 ноября, у Офиса президента в Киеве прошла масштабная акция протеста. Её участники поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум: в десятидневный срок он должен уволить главу своей администрации - Андрея Ермака. В противном случае протестующие пообещали вернуться

Формально акция была приурочена к восьмой годовщине начала Евромайдана. С последним украинцев поздравил и сам президент Владимир Зеленский.

«Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, который показывает, что для нас достоинство и свобода — это праздник. Это — наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда власть не слышит украинский народ — тогда бывает слишком громко», — заявил он. Новый майдан или война? Порошенко и Тимошенко уже «едят» Зеленского на деньги Ахметова © коллаж Украина.ру

Вряд ли Зеленский предполагал, что спустя несколько часов «слишком громко» будет у его офиса на улице Банковой, что в центре Киева. Собравшиеся там украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум: или он увольняет главу Офиса президента Андрея Ермака, или они придут на Банковую через десять дней — 1 декабря. Тогда будет отмечаться другая годовщина — первых серьёзных столкновений на Майдане 2013-2014 годов и первой попытки штурма Администрации президента.

Проблемная партия

Протестами у Офиса президента руководил один из лидеров порошенковской «Демократической сокиры» Юрий Гудыменко. Этот бывший «свободовец» поставил заблокировавшим проход к зданию Офиса президента полицейским ультиматум.

«Никакой майдановец не будет показывать никакому полицейскому сумки, карманы, рассказывать о том, зачем он с собой что-то берёт: это его права. Поэтому, пожалуйста, уважаемые представители полиции, делайте коридор, чтобы мы спокойно зашли. Обысков сегодня не будет! Проверок не будет! Сегодня день начала Майдана. Коридор! Минута!» — дал Гудыменко срок полицейским.

Но, не выждав и минуты, митингующие попытались прорваться к зданию на Банковой. Сделать это им не удалось.

Примечательно, что за несколько дней до митинга «Демократическая сокира» сообщила: её пытаются подставить.

«Сегодня ночью несколько сайтов районных советов и объединённых территориальных общин в Одесской области были взломаны и на них разместили какую-то чепуху с логотипом и подписью «Демсокиры», изменения сохранили, после чего сайты (всё ещё ночью) вернули в нормальный вид», — сообщила пресс-служба этой партии 19 ноября в обращении к Службе безопасности Украины.

«Демсокира» обвинила СБУ в том, что это провокация данной спецслужбы.

«Мы официально заявляем — нам приятно, что вы искали классические способы давления на украинские партии — чёрные денежные схемы, коррупцию, связи с преступными группировками — но ничего не нашли и вынуждены обращаться к более прогрессивным формам давления. Но нас как граждан Украины разочаровывает та примитивность, с которой вы сделали эту провокацию», — заявили в партии, заявив, что потуги СБУ «не тянут даже на тройку с минусом». Снова Майдан? В центре Киева протестуют против Путина и Зеленского

А на следующий день «Демократическая сокира» заявила, что Facebook заблокировал призыв партии выходить на митинг 21 ноября.

«Пост не культивировал ничего, ни к чему не привлекал, спокойный, уравновешенный и никаким образом не нарушал никаких даже самых строгих законов мира, а тем паче правил Фейсбука. Совпадение? Не думаем!» — заявили в партии, связав произошедшее с позицией политсилы по отставке Ермака.

«Демократическая сокира» — не самая популярная партия на Украине. Она даже не принимала участие в выборах в парламент в 2019 году. Но митинг 21 ноября получился действительно массовым. И дело тут не только в ресурсах «патрона» «Демсокиры» пятого президента Украины Петра Порошенко.

За несколько дней до годовщины начала Евромайдана по власти начали наносить один информационный удар за другим.

«Вагнеровцы» и зелёные друзья

Несмотря на то, что вышедшее в среду, 17 ноября, «расследование» организации Bellingcat по аресту летом 2020 года в Белоруссии, не только изобиловало ошибками (например, один из «наёмников» говорил о вакцинации от COVID-19 тогда, когда ещё не было разработано никакой вакцины), во многом повторяло факты других расследований, например, «Комсомольской правды», и в целом не выводило президента Зеленского из-под критики, именно этим «расследованием» и воспользовались противники украинской власти.

В расследовании не шло речи о сознательной передаче кем-то с Украины информации в Белоруссию или Россию. Крах операции украинской разведки под кодовым названием «Авеню», согласно британским «расследователям», был вызван стечением обстоятельств. В целом тезисы «расследования» во многом схожи с выводами следственной комиссии Верховной Рады, озвученным 15 ноября.

Однако противники власти ухватились за само напоминание об инциденте и с новой силой стали требовать отставки главы Офиса президента Ермака, которого они и подозревали в «сливе» информации об «Авеню».

Одновременно с этим по власти начали наносить удары СМИ. Так, накануне неудавшегося штурма Офиса президента вышла передача «Свобода слова Савика Шустера», посвящённая «делу вагнеровцев». На этой передаче был обнародован и фрагмент интервью Шустера с экс-главой Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой. Bellingcat и «вагнергейт»: западные спецслужбы вывели Зеленского из-под удара © кадр из видео задержания

Тот заявил, что именно Ермак дал ему указ перенести операцию «Авеню», сославшись на волю президента Зеленского. Именно перенос, по мнению Бурбы, и стал причиной того, что операция провалились.

«Операцию, по моему субъективному мнению, нельзя было переносить. Её перенос и был причиной того, что у нас случился провал», — заявил Бурба.

Он заявил, что в последнее время у украинских разведчиков слишком много провалов, причиной которых может быть деятельность «крота», действующего на самом верху.

Во время передачи прошло голосование зрителей. 62% из них назвали срыв операции — предательством. Ещё 36% — трусостью. 2% назвали произошедшее мудростью.

Подводя итоги передачи сам Шустер заявил: то, что власти сделали со страной за последние два года — стыдно.

«Я не хочу произносить громкие фразы, я не любитель этого, но это — начало конца <…> Это полная утрата доверия в народе <…> Никто из них, кто во власти, не понимает, что такое демократия. Неадекватные, недоразвитые. Генерал Бурба сказал сегодня всё», — заявил Шустер.

Примечательно, что шоу Шустера выходит на канале «Украина», принадлежащем олигарху Ринату Ахметову. Таким образом, версия о конфликте Зеленского с Ахметовым получила очередное подтверждение.

Но «били» по Зеленскому не только каналы Ахметова и связанные с Порошенко группировки. В понедельник, 15 ноября, проект Bihus Info выпустил расследование о друзьях участников шоу «Квартал 95». Согласно выпущенному материалу, Зеленский пристроил в Антимонопольный комитет Украины родственника своего преподавателя, брат другого «кварталовца» — нардепа Юрия Корявченкова, известного под сценическим псевдонимом «Юзик» получил подряды на «Большом строительстве». Под ещё одного близкого к «кварталовцам» человека создали новую должность в «Укрзализныце» с зарплатой в 200 тыс. грн. (около 550 тыс. руб. — Ред.).

Рассказали также о карьерах приближённых к «кварталовцам» и в СБУ, и в других органах власти.

Практически одновременно Комитет избирателей Украины сообщил: почти 100 народных депутатов от «Слуг народа» за 2020 год купили квартиры, машины или землю. При этом покупались не самые дешёвые авто и недвижимость.

В общем, накануне очередной годовщины Майдана по власти скоординированно нанесли мощный медиа-удар. Это может свидетельствовать о повторении ситуации восьмилетней давности, когда против президента Виктора Януковича сплотились ранее конкурирующие между собой украинские олигархи. И протесты 21 ноября наверняка стали для Зеленского весьма неприятным сюрпризом. Теперь у него есть 10 дней для того, чтобы отреагировать.