Примерно три года назад Владимир Зеленский, известный актер и шоумен, под давлением спонсора принял решение вступить в политическую борьбу - президентские выборы на Украине. А спустя пять месяцев, уже во втором туре выборов, одержал ошеломляющую победу с рейтингом выше 70 процентов и стал президентом Украины, одного из крупнейших государств Европы

Интересно, что, будучи выходцем из восточных территорий Украины, уроженцем Кривого Рога, Зеленский победил своего главного оппонента и на Западной Украине, уступив Петру Порошенко лишь на Львовщине. Как в этом регионе относятся к Зеленскому сейчас?

Цена победы — поражение

Итоги второго тура выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля 2019 года, в отдельных областях Западной Украины напомнили о временах Советского Союза. Так, в Закарпатской области Владимир Зеленский получил 80,67% голосов, в Черновицкой — 75,87%, в Хмельницкой — 70,80%, в Волынской — 63,42%, Ровенской — 60,06%. Даже в «ура-патриотических» Ивано-Франковской и Тернопольской областях за уроженца Кривого Рога проголосовали, соответственно, 54,58% и 50,43% избирателей, пришедших на участки. Пётр Порошенко смог победить только во Львовской области, набрав там 62,79% голосов. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Тогда большинство комментаторов отмечало, что голосование в регионе, как и на остальной части Украины, носило протестный характер. То есть люди не столько выбирали Зеленского, сколько демонстрировали своё неприятие политики Порошенко, в первую очередь — войны на Донбассе и стравливания различных общественных групп внутри Украины.

Шоумен этим ожиданиям подыгрывал, обещая окончание войны и возврат всех пленных, социальную справедливость и справедливость вообще — вспомним лозунги «Конец эпохи бедности» и «Весна придёт — сажать будем».

Через два с половиной года после того, как Владимир Зеленский официально занял кресло президента Украины, именно социальные проблемы населения стали главной причиной обвала его рейтинга. В региональном разрезе данных об этом нет, в целом же по Украине он составляет, по данным различных компаний, от 22 до 25 процентов. Но, согласно результатам опроса Социологической группы «Рейтинг», на Западной Украине несколько больше людей, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении. Таким образом, рейтинг действующего президента в регионе может быть несколько выше, чем в среднем по стране, но при этом в несколько раз ниже, чем в апреле 2019-го.

Опрошенные мною журналисты из нескольких областных центров Западной Украины, которые предпочли сохранить анонимность, главной претензией населения региона к действующему президенту считают снижение уровня жизни.

«Коммуналка реально подорожала. Подавляющее большинство людей это ощущает» — говорит один из моих собеседников. По его словам, развал экономики при Зеленском усилился, и причиной этого является зависимость Банковой от Запада. «Даже там, где Порошенко петлял, саботировал требования МВФ и под разными поводами не выполнял пожелания посольств, Зеленский всё делает. Взять ту же продажу сельскохозяйственной земли, что очень негативно было воспринято в регионах, где многие ещё помнят межи дедовского надела. Про энергетику и говорить нечего», — отмечает он. Два года президентства Зеленского. На Украине тепло вспомнили Януковича и Порошенко © AP, Lewis Joly

«Уровень жизни людей не повысился, тарифы фактически выросли, несмотря на все заверения лично Зеленского. Люди не увидели триумфа справедливости, никого не посадили и уже не посадят. Бизнес недоволен ростом налогов и фискального прессинга, «нулевой декларацией» и прочими попытками власти залезть людям в карман. Произошло разрушение «воздушных замков», которые люди в значительной мере сами придумали в 2019-м, — говорит ещё один мой коллега. — То есть разочарование Зеленским ещё не приобрело конкретных контуров. Оно уже есть, но сами избиратели до конца не отрефлексировали его. Они бы выразили это просто тем, что их жизнь не стала лучше. Эпоха бедности не закончилась, а углубилась».

При этом, по мнению комментаторов, продолжение и даже интенсификация боевых действий на Донбассе при Зеленском не особо повлияла на его рейтинг на Западной Украине. «В целом Донбасс людям надоел. Интерес иногда вспыхивает после очередного телевизионного сюжета, но в целом это интересно ветеранам и членам их семей, да и то скорее по материальным соображениям — земля, льготы и т.п. Плюс люди всё больше понимают, что вопросы войны решаются за пределами Украины, и Зеленский на это не влияет», — считает один мой собеседник. «Я думаю, что тема войны у нас на маргинесе. Я об этом никогда не слышал от простых людей. Разве что условный избиратель Порошенко продолжает считать Зеленского полководцем-неудачником», — говорит другой.

Несколько иная ситуация во Львовской области. «Тут Зеленского и его представителей политики и избиратели не любят по двум причинам. Во-первых, они тут чужие, причём не только политически, — зачастую просто являются приезжими. А во-вторых — они перехватили риторику у „профессиональных патриотов", и тем приходится приспосабливаться, как в своё время после прихода коммунистов. Я имею в виду и „украинизацию" 1920-х годов, и 1939-й год на Западной Украине, когда коммунисты оказались более эффективными борцами за национальные и социальные права местных украинцев, чем ОУН*» — говорит львовский журналист. Евгений Сатановский: Вероятность войны между Западом и Россией - стопроцентная © РИА Новости, Григорий Сысоев

Когда чехарда в кадрах решает не всё

На самом деле чужими люди Зеленского являются не только для Львовской области, и следствием этого является кадровая чехарда на постах глав областных государственных администраций (ОГА), назначаемых президентом Украины. Лидером в этом плане является Прикарпатье: тут с лета 2019-го года уже четвёртый губернатор, то есть люди задерживаются в кресле в среднем по полгода.

Аналогичная ситуация на Закарпатье: тут на минувшей неделе уволен третий губернатор. При этом сложилась парадоксальная ситуация: среди местных политиков и управленцев никто не спешит стать четвёртым. Западная Украина с 13 по 19 ноября: Смена власти на Закарпатье и арест антивакцинатора Стахива во Львове

За время правления Владимира Зеленского он назначил по два губернатора во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях, и лишь в Черновицкой, Ровенской и Волынской — относительная стабильность, тут главы ОГА работают с 2019-го. Примечательно, что губернатор Волыни был назначен лишь в декабре 2019 года, им стал выходец с Донбасса Юрий Погуляйко. Этот представитель системы МВД так и не стал в области своим, как и генерал СБУ Алексей Петров на Закарпатье. Но если Петрова последовательно уволили с постов главы Закарпатской ОГА, а потом и председателя Закарпатского облсовета, то Погуляйко удержался, несмотря на регулярные протесты «активистов».

Получается, что в половине областей Западной Украины за три года президентства Зеленского нет стабильности, смена губернаторов, как правило, влечет и смену некоторых ключевых фигур в администрациях, а, значит, новые требования, новые правила игры и т.д. И, как мы отметили, в половине областей это за три года происходило 2, три, а в исключительных случаях и четыре раза.

Чем сердце успокоится?



Выступлений же против самого Владимира Зеленского мои комментаторы не ожидают, разве что в регионе начнётся масштабный кризис в энергетической сфере, который вполне реален в январе-феврале 2022 года.

«Зеленский идёт по траектории Ющенко», — говорит один из них. Это намёк на тот факт, что третий президент Украины при попытке избраться на второй срок в 2010 году получил 5,45% голосов избирателей — по сравнению с 52% в 2004-м. Примечательно, что в первом туре Виктору Ющенко даже удалось победить… в нескольких округах Львовской области. Западная Украина с 12 по 19 июня: Вирастюк – «позорный» депутат и подготовка «переворота» на Закарпатье

Будут ли такие округа на Западной Украине у Владимира Зеленского в ходе весьма вероятного похода на второй срок — пока сказать сложно. Выдвиженцы президента в регионе уже сейчас могут выиграть выборы только с помощью чрезвычайного административного давления, что продемонстрировало избрание в Верховную Раду спортсмена Василия Вирастюка по одному из мажоритарных округов на Прикарпатье, когда для получения правильных результатов выборов, уже после самих выборов, Офису президента пришлось высадить в Прикарпатье внушительный десант "слуг народа" и сотрудников СБУ.

*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

