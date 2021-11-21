«В квартирах холодина», «вам люди мамонты, что ли», «оператор уволился, а мы мерзнем». Такие сообщения встречаются во всех социальных сетях Крыма. Несмотря на то, что отопительный сезон в разгаре уже несколько недель, проблемы остаются

Люди не выдерживают

На Украине предположили, что за газ РФ потребует «уступки по Донбассу и Крыму» © Украина.ру/Стрингер

— Я стучала, писала, звонила во все инстанции, Аксенову тоже — результат нулевой, — говорит Татьяна. — В квартирах страшная холодина, спасибо только погоде, что днем хоть тепло, а ночью мерзнем ужасно просто.

Аналогичная ситуация на улицах Пахотная и Озимая в столице Крыма, где несколько домов остаются без тела. Елена Горбунова живёт в одном из них, жалуется, что оплачивает тепло регулярно, а батареи холодные. Ей удалось узнать, почему так.

— В Крымтеплокоммунэнерго отчитываются, что топят, только не уточняют, у кого, — поясняет крымчанка. — В чём же загвоздка? Оказалось, что нет оператора котельной, он уволился. Звоним по «горячим линиям», но никак не могут разобраться с этим.

Для сравнения, официальная зарплата Виктора Дойчева, экс-генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», составляла в 2020 году около 187 тысяч рублей. Зарплата оператора котельной — от 24 до 32 тысяч рублей, работать нужно с 8:00 до 20:00 или с 20:00 до 8:00. Есть и другие вакансии, например, с зарплатой от 16 до 19 тысяч, за эти деньги нужно наблюдать «с помощью контрольно-измерительных приборов уровень воды в котле, давление пара и температуру воды, которая подаётся в отопительную систему». Кажется, что не слишком пыльная работа, но ответственность серьезная. До 30 тысяч рублей получают операторы, которые могут чинить котлы.

Без тепла, но с ремонтом

«Агрессор, помоги!» Как Украина будет выходить из энергетического тупика © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

— Модернизация проводится, — сообщает и. о. гендиректора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Исмет Аблаев. — В этом году с учётом выделенных средств мы полностью завершили реконструкцию котельной в посёлке Аграрное. Заменили около 15 км сетей. Всё, что на сегодняшний день мы можем себе позволить, мы выполняем. Хотелось бы сказать, что ГУП РК Крымтеплокоммунэнерго является предприятием социально ориентированным, неприбыльным по факту. Нам удалось получить 162 млн рублей дополнительно, эти средства были направлены на закупку труб и материалов для того, чтобы на территории города Симферополя можно было заменить больше сетей в рамках производственной программы. Это составит около 14 км внутриквартальных сетей.

Всего в Крыму зарегистрировано около 240 тысяч лицевых счетов. Это значит, что столько абонентов пользуются централизованным теплоснабжением. В среднем около 750 тысяч жителей полуострова получают такую услугу. И жалобы от них поступают довольно часто. В первую очередь проблемы возникают у жителей многоквартирных домов. Не все понимают, что внутридомовые сети — это зона ответственности управляющих компаний. Если проблема в самом здании, в Крымтеплокоммунэнерго обращаться нет смысла.

— Бывают ситуации, когда внутридомовая система не принимает теплоноситель, который мы подаём, — поясняет Аблаев. — Есть понятие разбалансировки, несоответствующей эксплуатации и содержания этих сетей. Из-за этого начинают страдать жители этих многоквартирных домов. Это уже ошибка недобросовестной управляющей компании.

Выход один — обращаться на «горячие линии». Других вариантов нет. Чиновники рапортуют, что все заявки обрабатываются по мере поступления. В частности, в Симферополе на начало ноября были запущены все 73 котельные, они работали в штатном режиме. Отсутствие тепла могло быть вызвано порывами или проблемами с внутридомовыми сетями. А пока в Крымтеплокоммунэнерго обещают, что будут и дальше развивать и улучшать тепловое хозяйство.

Соседям еще холоднее

Украина в лихорадочном поиске электроэнергии © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк Юлий Мильман и его супруга погибли в таком пожаре.

Украинские власти решили показать гордость. И отказались публично покупать газ у России и Белоруссии. Как говорится, паны дерутся, а у холопов чубы летят. Тысячи людей оказались заложниками странной ситуации и вынуждены спасаться от холода в квартирах.

Крым могла бы ждать такая же участь. Но, к счастью, в домах жителей полуострова тепло. Порывы — это наследие всё той же украинской системы. Отремонтировать систему теплоснабжения даже за 7 лет нереально — расходы огромные, работа колоссальная. 25 лет при Украине никому не было дело до труб. Теперь их пытаются чинить.

В Крыму нет проблем и с газом, и с электричеством. Энергомост по дну Керченского пролива питает полуостров исправно. Пока энергии хватает, даже аномально жарким августом не было крупных поломок и других схожих проблем.

Однако полуостров развивается, нужно думать наперед — через несколько лет энергомост и построенные ТЭС станут работать на пределе возможностей. Но в любом случае ситуация не катастрофическая, как на Украине.