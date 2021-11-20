Середина ноября началась для украинского шоу-бизнеса простым, но крайне лаконичным и эмоциональным посылом: актриса и худрук киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко заявила, что на Украине - хуже некуда

«Живем хуже обезьян»

«Кормит обещаниями избирателя»: над Тимошенко посмеялись за видео с голубями © CC0, Pixabay Александра Пушкина, Федора Достоевского и других великих творцов, в то время как на украине книги выбрасывают и сжигают, и умных и образованных людей становится все меньше.

«Мы отброшены не просто в Средневековье, мы живем уже в аду в полном смысле слова. Зеленский, что Вы вообще думаете? Мы не быдло, мы люди, у нас есть мозги, мы понимаем, что живем хуже, чем обезьяны», — заявила Титаренко.

Борщ — всему голова

Других украинских деятелей тема культуры не занимает, они «работают» с тем, что считают действительно важным для своей страны. Речь про борщ. Лидер группы «Антитіла» Тарас Тополя и украинский повар-русофоб Евгений Клопотенко решили снять про красный суп клип.

«Хотим собрать миллиард просмотров на YouTube. Мы еще не знаем, как это воплотить, но, когда начинаем мечтать, верим, что все сложится. Планируем приобщить известных мировых персон, у которых есть украинские корни. Например, Стивена Спилберга, признающего, что он фанат борща, Миллу Йовович, Милу Кунис», — рассказал музыкант.

Звездопад

«С чего бы это?» Аваков озадачил подписчиков странным постом © Арсен Аваков/Инстаграм Шон Пенн. Да не просто так, а с целью снять фильм о войне в Донбассе.

Путешествие, заявил он, было нужно, чтобы изучить «натуру». По всей видимости, именно для этого он прогулялся по киевской улице Институтской, где на месте расстрелов «Небесной сотни» ударил в так называемый Колокол Достоинства.

Посетила знаменитость и зону проведения украинской Операции объединенных сил (ООС), где ему доходчиво объяснили, какая сторона конфликта «правая».

Ему видней

Не менее яркая звезда, правда уже постсоветского небосклона, грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе призвал своих украинских коллег брать пример с себя. А именно — срочно отказаться от концертов в РФ, так же, как это сделал он сам после событий в Южной Осетии 2008 года.

«Я считаю, что они (артисты — ред.), не должны [выступать в России]. Они должны требовать от своего правительства, чтобы у них была работа… Что-то надо придумать, чтобы они не ездили. То же происходит и у нас. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет. Я имею в виду народ… Неправильно», — заявил Кикабидзе.

Между тем, многие культурные деятели Украины после Майдана уехали на заработки в РФ, констатировав, что дома им просто негде работать.

Почем душа?

На «отлично» совету Кикабидзе на Украине следует певица Тина Кароль. На днях, во время своих гастролей по Грузии, она объяснила журналистам, почему не выступает в России.

«В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине. Несмотря на то, что предложений было много. Это был мой выбор. Я могу продавать свою музыку, но не продаю душу», — сказала исполнительница.

Чей Макс?

В отличие от Кароль, украинский артист Макс Барских предпочел работать в РФ, за что долгое время был критикуем местными националистами. На этой неделе у них добавился новый повод: на музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021 Барских признали «Лучшим российским исполнителем».

Причем не помогла достучаться до здравого смысла радикалов даже «пояснительная бригада» в лице музыкальных экспертов и артистов. А объясняли они вот что: до 2013 года существовал MTV Ukraine, где номинировались Quest Pistols, «Грибы», Марув, Иван Дорн и собственно Барских, а когда канал закрыли, украинских знаменитостей начали включать в российскую региональную номинацию, что не делает их автоматически русскими.

«Страшно вожделеет мусорку»

«Один из лучших»: Лолита призналась в романе с «авторитетом» из 1990-х © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Анна Седокова, которая говорит по-русски, работает в России и всячески отождествляет себя с РФ, на этой неделе сделала довольно противоречивое заявление. Она запретила своему 4-летнему сыну слушать музыку на русском языке.

«Настал момент, когда он (сын — ред.) случайно попал в компанию детей-любителей [нецензурной лексики]. И понеслось. Одна (песня — ред.) хуже следующей. Мои уши наливаются кровью. И я не только про текст. Я про посыл, про позиционирование женщины», — рассказала певица.

Артистка сравнила происходящее с ребенком с поведением своей собаки Маруси, которую кормят дорогим кормом, но она все равно «страшно вожделеет мусорку».

«Параллели уже в вашей голове? Итак, сегодня я сказала: "Хватит". И запретила ему (сыну — ред.) слушать русскоязычную музыку. Детскую можно. Взрослую нет», — отрезала Седокова.

За что боролась

Пожалуй, самое интересное событие этой недели — отмена концерта украинки Maruv (Анны Корсун) в белорусском Минске.

«Концерт Maruv, запланированный на 20.11.2021 в Prime Hall, ОТМЕНЕН в связи с аннулированием гастрольного удостоверения Минским городским управлением культуры», — говорится в сообщении концертного зала, где должно было проходить выступление.

Издание Украина.ру обратилось в Prime Hall за прояснением ситуации, и вот какой ответ мы получили:

«У нас организаторы получают разрешение на проведение мероприятий, это разрешение отозвал исполком. По какой-то причине. Поэтому мероприятие не состоится, оно будет отменено, билеты нужно сдавать», — ответили представители концертного зала.

Примечательно, что ранее — конкретно летом 2021 года — Maruv сама не захотела спеть в Белоруссии. Тогда в Витебске проходил «Славянский базар», но артистка отменила своё в нем участие после того, как протестующие против президента Александра Лукашенко, завалили ее соцсети требованиями «не поддерживать диктатора».