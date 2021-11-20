В октябре 2021 года на Украине заявили о претензиях на лунные ресурсы в рамках международной программы NASA «Артемида», к которой она присоединилась в прошлом году. Об этом в интервью сообщил глава Государственного космического агентства (Госкосмос) Владимир Тафтай

Лунная база для Марса

Государственное космическое агентство Украины 12 ноября 2020 года подписало договоренности в рамках программы NASA «Артемида» о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов. В рамках лунной программы должна разрабатываться постоянно обитаемая станция на орбите Луны, которая должна стать базой для последующего освоения Марса. Окололунная станция будет строиться по примеру международной космической станции.

Помимо Украины еще ряд стран подписались под эту программу: Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Италия, ОАЭ и Европейское космическое агентство. Однако подписать договоренности мало — Госкосмосу Украины надо представить проекты сотрудникам NASA и взять на себя ответственность за их финансирование. Все прочие участники тоже самостоятельно финансируют предложенные ими проекты. Программу начали разрабатывать еще при президенте Бараке Обаме. Затем Дональд Трамп оказался несколько прохладен к покорению космоса, как и нынешний президент Джо Байден, существенно сокративший в этом году финансирование программы. Если ранее планировалось на поверхность Луны ступить в 2024 году, то теперь сроки сдвигаются дальше в будущее. Чудо на старте. Сможет ли Украина вылететь с Канадой в космос © pixabay

Что Украина может предложить NASA

Владимир Тафтай также отметил, что одна из целей программы — создание высокотехнологичных элементов для лунного поселения. «Например, у КБ "Южное" есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение», — рассказывал Тафтай, комментируя роль Украины в этом проекте, выразив также надежду, что и украинский космонавт куда-нибудь полетит в будущем. На вопрос, может ли Украина претендовать на лунные ресурсы, Тафтай ответил, что будет обязательно.

Проще говоря, Украина предлагает создание энергетической установки, работающей от солнечной энергии, а также разработку термоэлектрических генераторов, работающих за счет перепадов температуры на лунной поверхности. Полученная энергия должна использоваться для обеспечения базы. С помощью полученного электричества из растопленного лунного льда предлагается производить кислород (для дыхания персонала) и водород (топливо). На разработку таких установок украинские ученые просили 100 миллионов гривен и еще 40 миллионов — на термоэлектрические генераторы.

В заявленных планах было также проектирование наноспутника для картографирования поверхности Луны. На его разработку просят 170 миллионов гривен.

В проекте «Артемида» также предлагалось участвовать России — в частности, построить шлюзы для лунной станции, так как в NASA считают, что российские разработчики делают это лучше всех. Но Россия отказалась участвовать в проекте, сделав упор на собственной космической программе и строительстве лунной базы совместно с Китаем. Украина хотела бы построить шлюзы, но по признанию украинских ученых, не потянет этот проект. Украина планирует запустить туристов в космос к 2030 году © nasa.gov

Многообещающий глава Госкосмоса Украины

Украина также договаривается с частной компанией Илона Маска SpaceX по запуску собственного спутника «Сич 2-30» в декабре этого года. За это Украина должна заплатить $1,99 млн. Он предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли. В Госкосмосе Украины говорят по этому поводу, что Украина уже несколько лет не имеет на орбите своего космического аппарата, поэтому приходится пользоваться данными со спутников других стран.

Этим летом сотрудники КБ «Южное» и «Южмаша», сделавшие этот спутник, выходили на протесты из-за невыплаты им зарплат и написали соответствующее письмо президенту Зеленскому. По словам работников, руководство предприятия договорилось с банком о кредите для выплаты зарплат, но глава Госкосмоса Владимир Тафтай отказывался его подписать.

Тем не менее в августе этого года тот же глава Госкосмоса Тафтай обещал украинцам, что они смогут совершать туристические полеты в космос к 2030 году, если, конечно, найдутся инвесторы, которые захотят вложить в эту программу несколько миллиардов. Дело, как говорится, за малым. Зеленский ищет деньги, чтобы отправить украинца в космос © nasa.gov

Чуть ранее он говорил, что Украина планирует построить свой космодром и вступить в Европейское космическое агентство. В мае этого года Тафтай обещал создать и «вывести на орбиту спутниковую группировку, в частности, для оборонных целей». На эту программу, по его словам, потребуется по 3 миллиарда гривен в течение 5 лет.

Как можно заметить, глава Госкосмоса Украины много чего наобещал, если выделят деньги и найдутся частные инвесторы. Не пообещал пока разве что проведение межгалактического шахматного турнира.

В феврале этого года, когда Владимир Тафтай был назначен главой Госкосмоса, Telegram-канал «Резидент» увидел в этом назначении очередную попытку распила бюджета, называя Тафтая креатурой заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

«Сначала Кирилл Тимошенко разворовал ковид-фонд, который был создан бизнесменами весной 2020 года, придумал коррупционную схему на доставке гуманитарного груза и стал куратором Большого строительства. Дальше коррупционные схемы молодого функционера выросли из миллионных в миллиардные на ремонте дорог, которые презентовали как строительство. Амбиции Кирилла Тимошенко выросли, теперь нам предложат новую космическую программу и строительство космодрома», — писал «Резидент».

Космос — вопрос денег и репутации

Реализация украинской части проекта НАСА «Артемида» зависит в первую очередь от готовности украинского парламента выделять по 2,2 миллиарда гривен в год. Мотивировать украинских нардепов разработчики намерены с помощью аргументов о будущем возврате в бюджет вложенных инвестиций в случае коммерциализации разработок (продажи патентов). Однако сами украинские ученые признают, что вложения в космические разработки — долгоиграющая стратегия, и отдачи можно ожидать через 10-15 лет. Для украинских политиков и чиновников это прежде всего означает, что выделять средства должны они, а сливки будут собирать совсем другие люди. Может быть.

Советник главы Госкосмоса Украины Андрей Колесник также признает, что для Украины участие в программе «Артемида» — «это пока репутационная история». Ницой нашла «щупальца Москвы» в «украинском космосе» © Лариса Ницой/Фейсбук

Космические амбиции есть и у президента Зеленского. «Для нас и промышленность страны, и космическая индустрия, и все наши предприятия — это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленной и космической державой», — говорил президент Зеленский в июле. Затем во время визита в США Зеленский провел встречу с директором NASA Биллом Нельсоном, которую назвал плодотворной, не вдаваясь в подробности.

Властям Украины сейчас важно показать, что страна не настолько технологически деградировала и в состоянии хоть как-то участвовать в международных космических проектах. Андрей Колесник также недавно напоминал, что Украина ранее уже дважды пыталась сотрудничать с НАСА — в 1990х, когда в космос полетел астронавт Леонид Каденюк в составе команды американского шаттла «Колумбия», а затем еще была попытка сотрудничества в 2008 году.

«Оба этапа заканчивались обнулением из-за неподобающего поведение украинской стороны, отсутствия финансирования», — сетует советник главы Госкосмоса Украины, надеясь, что в этот раз власти Украины все-таки выделят деньги, необходимые для участия в «репутационном проекте». Однако, учитывая, что бюджет дефицитный, а денег не хватает даже на насущные потребности, нардепы могут и провалить проект. Тем не менее это не означает, что периодически в риторике президента и депутатов не будут появляться космические планы, особенно если на экранах популярность приобретет какой-нибудь очередной голливудский фильм из разряда научной фантастики.