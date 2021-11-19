Следователи получили зелёный свет для расследования по делу, которое стоило Себастьяну Курцу поста канцлера Австрии. Впрочем, из этой истории он может выйти в большем выигрыше, как и после недавней отставки

18 ноября Национальный совет Австрии — нижняя палата парламента — единогласно проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца для завершения антикоррупционного расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству. По сути, это просто технический шаг — двумя днями ранее лишение по запросу Антикоррупционной прокуратуры одобрил специальный комитет парламента. Себастьян Курц. Биографическая справка © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Сам Курц приветствовал это решение, поскольку позволит скорее прояснить ситуацию, он уверен, что сможет доказать свою невиновность, которую уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.

6 октября, когда канцлер находился на саммите ЕС в Словении, австрийские правоохранительные органы провели обыски в его ведомстве и штаб-квартире возглавляемой им партии, а также досмотрели документы в кабинетах официального представителя главы правительства, уполномоченного по работе со СМИ и советника.

Курца и его окружение подозревают в расходовании в 2016-2018 годах средств из государственного бюджета на подготовку соцопросов с завышенными рейтингами Австрийской народной партии и дальнейшую их публикацию на ресурсах крупнейшего медиаконцерна страны Österreich, что нанесло ущерб государству на сумму свыше €300 тысяч.

По версии следствия, фальсификация результатов опроса общественного мнения позволила Курцу, на тот момент главе МИД, стать председателем Австрийской народной партии, которая одержала победу на парламентских выборах 2017 года, и возглавить правительство страны. Политик, естественно, все обвинения отрицал.

На фоне скандала оппозиция настаивала на отставке Курца, этот призыв поддержал и партнёр партии канцлера по правительственной коалиции — партия «Зелёные», она выдвинула ультиматум: либо Австрийская народная партия меняет председателя, либо политические партии прекращают сотрудничество.

И тогда Курц сыграл на опережение — он сам подал в отставку 9 октября. Если бы он этого не сделал, «Зелёные» присоединились бы к оппозиции и вынесли вотум недоверия, что могло стоить Австрийской народной партии места в правительстве. Учитывая, что популярность партии завязана на её лидере, а в отношении него ведётся расследование, нет никакой гарантии, что политическая сила прошла бы в новый кабинет министров по итогам выборов.

Таким образом, Курц принял единственно верное в той ситуации решение: остался лидером партии и возглавил её фракцию в парламенте, а за самой партией сохранил место в правительстве. Курц: Австрия продолжит диалог с Россией, несмотря на позицию по Донбассу © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Это не похоже на полный отказ от поста канцлера, скорее, на перерыв», — писала газета Wiener Zeitung.

Курца сразу прозвали «теневым канцлером», поскольку высокие партийные посты сохраняют за ним высокую степень влияния на все решения руководства страны. К тому же нового главу правительства назначили с подачи самого Курца: он предложил кандидатуру своего бывшего советника, министра иностранных дел Александера Шалленберга, а президент Австрии Александер Ван дер Беллен и «Зелёные» её одобрили. Это была самая компромиссная фигура на тот момент.

Поскольку глава внешнеполитического ведомства — член Австрийской народной партии и в целом лоялен Курцу, в новой должности будет продолжать его курс. Впрочем не исключено, что изменения произойдут изменения по тем вопросам, по которым у политиков мнения расходятся, например, по отношению к России.

Шалленберг — сторонник жёсткой позиции в отношении Москвы и укрепления связей с США, а Курц всегда выступал за сотрудничество с Россией, критиковал введённые против неё санкции и в отличие от многих западных стран не высылал российских дипломатов после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

В любом случае Курца списывать со счетов не нужно. Нынешняя отставка для него не первая. 27 мая 2019 года парламент вынес правительству вотум недоверия из-за скандала, получившего название Ибицагейт (вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и лидер Партии свободы Йоханн Гуденус обещали некой русскоговорящей женщине обеспечить доступ к государственным строительным контрактам взамен на информационную поддержку избирательной кампани посредством издания Kronen Zeitung, которое она собиралась купить), и Курца пришлось уйти с должности канцлера.

Однако на досрочных парламентских выборах его партия победила, благодаря чему он вновь возглавил правительство. Курц возвращается: Австрия получит прагматичного «зубастого» канцлера © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Шансы на «третье пришествие» Курца — вполне реальные.

«Курцу только 35 лет, а для политика это практически не возраст. К тому же, он имеет очень высокий уровень популярности в австрийском обществе. Те обвинения, которые против него выдвинули, в целом притянуты за уши, прямого и явного нарушения закона со стороны Курца тут не просматривается», — говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, за счёт сохранения ключевой должности в партийной системе (председателя партии) Курц по-прежнему будет управлять министрами и сможет вернуть себе пост канцлера на следующий выборах, когда ситуация с обвинениями в его адрес прояснится и скандал забудется.