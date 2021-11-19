18 ноября Национальный совет Австрии — нижняя палата парламента — единогласно проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца для завершения антикоррупционного расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству. По сути, это просто технический шаг — двумя днями ранее лишение по запросу Антикоррупционной прокуратуры одобрил специальный комитет парламента.
Сам Курц приветствовал это решение, поскольку позволит скорее прояснить ситуацию, он уверен, что сможет доказать свою невиновность, которую уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.
6 октября, когда канцлер находился на саммите ЕС в Словении, австрийские правоохранительные органы провели обыски в его ведомстве и штаб-квартире возглавляемой им партии, а также досмотрели документы в кабинетах официального представителя главы правительства, уполномоченного по работе со СМИ и советника.
Курца и его окружение подозревают в расходовании в 2016-2018 годах средств из государственного бюджета на подготовку соцопросов с завышенными рейтингами Австрийской народной партии и дальнейшую их публикацию на ресурсах крупнейшего медиаконцерна страны Österreich, что нанесло ущерб государству на сумму свыше €300 тысяч.
По версии следствия, фальсификация результатов опроса общественного мнения позволила Курцу, на тот момент главе МИД, стать председателем Австрийской народной партии, которая одержала победу на парламентских выборах 2017 года, и возглавить правительство страны. Политик, естественно, все обвинения отрицал.
На фоне скандала оппозиция настаивала на отставке Курца, этот призыв поддержал и партнёр партии канцлера по правительственной коалиции — партия «Зелёные», она выдвинула ультиматум: либо Австрийская народная партия меняет председателя, либо политические партии прекращают сотрудничество.
И тогда Курц сыграл на опережение — он сам подал в отставку 9 октября. Если бы он этого не сделал, «Зелёные» присоединились бы к оппозиции и вынесли вотум недоверия, что могло стоить Австрийской народной партии места в правительстве. Учитывая, что популярность партии завязана на её лидере, а в отношении него ведётся расследование, нет никакой гарантии, что политическая сила прошла бы в новый кабинет министров по итогам выборов.
Таким образом, Курц принял единственно верное в той ситуации решение: остался лидером партии и возглавил её фракцию в парламенте, а за самой партией сохранил место в правительстве.
«Это не похоже на полный отказ от поста канцлера, скорее, на перерыв», — писала газета Wiener Zeitung.
Курца сразу прозвали «теневым канцлером», поскольку высокие партийные посты сохраняют за ним высокую степень влияния на все решения руководства страны. К тому же нового главу правительства назначили с подачи самого Курца: он предложил кандидатуру своего бывшего советника, министра иностранных дел Александера Шалленберга, а президент Австрии Александер Ван дер Беллен и «Зелёные» её одобрили. Это была самая компромиссная фигура на тот момент.
Поскольку глава внешнеполитического ведомства — член Австрийской народной партии и в целом лоялен Курцу, в новой должности будет продолжать его курс. Впрочем не исключено, что изменения произойдут изменения по тем вопросам, по которым у политиков мнения расходятся, например, по отношению к России.
Шалленберг — сторонник жёсткой позиции в отношении Москвы и укрепления связей с США, а Курц всегда выступал за сотрудничество с Россией, критиковал введённые против неё санкции и в отличие от многих западных стран не высылал российских дипломатов после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
В любом случае Курца списывать со счетов не нужно. Нынешняя отставка для него не первая. 27 мая 2019 года парламент вынес правительству вотум недоверия из-за скандала, получившего название Ибицагейт (вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и лидер Партии свободы Йоханн Гуденус обещали некой русскоговорящей женщине обеспечить доступ к государственным строительным контрактам взамен на информационную поддержку избирательной кампани посредством издания Kronen Zeitung, которое она собиралась купить), и Курца пришлось уйти с должности канцлера.
Однако на досрочных парламентских выборах его партия победила, благодаря чему он вновь возглавил правительство.
Шансы на «третье пришествие» Курца — вполне реальные.
«Курцу только 35 лет, а для политика это практически не возраст. К тому же, он имеет очень высокий уровень популярности в австрийском обществе. Те обвинения, которые против него выдвинули, в целом притянуты за уши, прямого и явного нарушения закона со стороны Курца тут не просматривается», — говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
По мнению немецкого политолога Александра Рара, за счёт сохранения ключевой должности в партийной системе (председателя партии) Курц по-прежнему будет управлять министрами и сможет вернуть себе пост канцлера на следующий выборах, когда ситуация с обвинениями в его адрес прояснится и скандал забудется.