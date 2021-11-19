Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал емкую оценку отношениям между российскими и европейскими дипломатами, сказав «Достали!» Отношения вновь столкнулись с новым витком взаимного недоверия и таких же взаимных претензий в процессе мирного урегулирования ситуации в Донбассе

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи самопровозглашенным донбасским республикам ДНР и ЛНР, допустив их товары на российский рынок без таможенных ограничений и квот и подключив предприятия Донбасса к системе российских госзакупок.

Это стало фактически экономическим признанием республик Донбасса со стороны России: они теперь, по мнению многих специалистов, становятся почти полноценными участниками российского экономического пространства.

А МИД России опубликовал свою переписку с МИД Германии и Франции по поводу проведения саммита «нормандского формата» на уровне министров иностранных дел для о выполнении «Минских соглашений-2» («Минска-2») о мире в Донбассе. И опубликованных документов все стало очевидно, что Франция и Германия: а) больше не хотят рассматривать конфликт в Донбассе как внутриукраинский конфликт, а видят в нем «агрессию России»; б) рассматривают Россию не как гаранта «Минска-2», а как полновесную сторону конфликта; в) хотят общаться напрямую с Москвой, а не склонять Киев к прямому диалогу с Донецком и Луганском, как записано в «Минске-2».

Лавров, обвинив коллег в саботаже «Минска-2», так и сказал по этому поводу: «Что касается опубликованной переписки, она достаточно красноречиво излагает суть вопроса, не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей».

И уж конечно, следует прислушаться к тому, как обобщил проблему Владимир Путин: «На словах наши партнеры по нормандскому «квартету» — ФРГ, Франция — не оспаривают значение «Минских соглашений». Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик».

«Достали»: Лавров откровенно высказался о публикации переписки с главами МИД Франции и Германии © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Специалисты уже охарактеризовали сложившуюся ситуацию, как тупик в тупике. «Минск-2», который всячески торпедируют в Киеве, стараясь заменить его новым документом, более выгодным Украине, не может быть рассмотрен и в «нормандской формате», потому что сам формат поставлен на паузу — Россия отказывается в нем участвовать. Потому что Киев не выполнил ничего из им же обещанного, а Берлин и Париж с этим согласны и хотят «наезжать» на Москву.

Сложившаяся ситуация — однозначно поражение в первую очередь коллективного Запада, точнее — Франции и Германии, посредников урегулировании войны в Украине и США, ее заказчика и главного геополитического бенефициара. Причем поражение тройное, куда ни кинь.

С одной стороны, Берлин и Париж не смогли ни мира в Донбассе достичь, ни Украину от России защитить, ни самой России поражение нанести, чем страшно угодить США, которые спят и видят, как они мощно сдерживают Россию.

С другой стороны, проиграли США, которые не смогли ни монолитно мобилизовать Европу для давления на Россию, ни Украину натравить на Россию, ни Россию втянуть в конфликт и, кроме санкций, к которым в России все приспособились, нанести ей любое иное, хотя бы дипломатическое поражение.

В непростом положении оказалась и Россия, которая максимально повысила ставки и остановилась у черты, за которой полная неопределенность. Либо Украина и ее западные кураторы все же пойдут на выполнение «Минска-2», и тогда Украина получит шанс перестать быть антироссийским проектом на основе госпереворота (как сказал Путин). Либо Украина-таки спровоцирует Россию на межгосударственный военный конфликт или украинско-российскую войну, о которой давно говорят в Киеве и западных столицах. Либо же конфликт на много лет станет «замороженным»..

Лавров назвал новые условия для встречи «нормандской четверки» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

А «Минск-2» однозначно выгоден не только Украине, которая получит шанс измениться и получить иную — не русофобскую — альтернативу, но — это очень важно! — России. Потому что благодаря изменениям, который «Минск-2» гарантирует Украине, Россия получит в соседней стране если и не пророссийское, то уж точно внеблоковое и нейтральное, а не прозападное и пронатовское гособразование. К тому же, устроенное на федеративных началах, что будет самой надежной гарантией от всевластия центра. В том числе, и в выборе курса страны.

Пока этого нет, ситуацию в Донбассе вряд ли можно назвать победой России.

И уж, конечно, полномасштабно в этой ситуации уже проиграла Украина. Во-первых, она, как никогда близко и вплотную, приблизилась к возможной войне с Россией из-за провокаций против Донбасса, исход которой уже давно обрисовал Путин: начнете провокации против русскоязычных и граждан России в ЛДНР, встанет вопрос о вашей государственности.

Во-вторых, перевод страны на военные рельсы не сделал Украину сильнее, но практически полностью деморализовал ее экономику и финансовую систему, постепенно лишая страну остатков экономического, а затем и политического суверенитета. Страна постепенно теряет свою независимость, превращаясь в покорный и бесправный лимитроф.

И, наконец, в-третьих, неопределенным остается исполнение «голубой мечты» нынешних правителей Украины — стать полноценным и равноправным членом западного сообщества. Вступить в НАТО и Евросоюз. Североатлантический альянс продолжает кормить Киев обещаниями и посулами, но в конечном итоге говорит об отсутствии консенсуса насчет приема в члены. Даже насчет предоставления Плана о членстве (ПДЧ).

Все зафиксировано: Россия вывела на чистую воду Германию и Францию по «Нормандскому формату» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Катарина Матернова в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сказала предельно откровенно о членстве Украины в ЕС: «Когда мы говорим с Украиной, мы говорим, как партнеры. На данный момент, и мы достаточно открыто говорим об этом — сейчас Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу, консенсуса на этот счет нет».

При этом Матернова вполне цинично отослала Украину к выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС: «В то же время, пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах, через контакты между людьми и т.д. мы сделаем интеграцию более крепкой, надёжной и сильной….Отношения с ЕС — это огромный, сложный комплекс, включая Соглашение об ассоциации, которое является чрезвычайно сложным договором».

Другими словами, вы, друзья, работайте, а мы посмотрим. А на самом деле смотреть нечего. Украина сама загнала себя в самое невыгодное для нее положение: без всяких гарантий членства она сама, как говорится, за спасибо и гарантировано предоставила и ЕС, и НАТО свои рынки и мощности, территорию и возможности для использования по их, западному, усмотрению. В том числе, и в качестве полигона для противостояния с Россией.

Со всем негативными последствиями, потому что Украины сама стала мишенью.