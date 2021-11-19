Европейским политикам пришлось установить контакт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, без участия которого миграционный кризис урегулировать не получится. А теперь те же политики заявляют о недопустимости переговоров

19 ноября и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут переговоры в Берлине, одной из ключевых тем которых станет миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза. Прислушались к Путину: Меркель договорилась с «нелегитимным» Лукашенко по миграционному кризису © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Западные страны не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, поскольку считают, что выборы 2020 года, после которых в стране начались массовые беспорядки, прошли с нарушениями. Однако обстановка на внешних рубежах ЕС накалена до такой степени, что европейским чиновникам пришлось вступить в диалог с официальным Минском.

Эту миссию взяла на себя один из самых опытных политиков — Ангела Меркель. С начала недели она дважды (15 и 17 ноября) разговаривала с Лукашенко по телефону, за что подверглась критике со стороны ряда коллег, прежде всего Анджея Дуды, президента Польши — страны, которая как раз-таки вынуждена сдерживать мигрантов, пытающихся прорваться через её территорию в Германию.

Как рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, в беседе с главой немецкого правительства Лукашенко предложил план урегулирования кризиса на границе: ЕС создаёт для 2000 беженцев гуманитарный коридор в Германию, а Минск содействует отправке остальных 5000 человек на родину.

Однако источник агентства Reuters в правительстве ФРГ сообщил, что ни на какую сделку с белорусским лидером немецкие власти не соглашались. По его словам, ситуация на границе — это европейская проблема, в которой Германия действует не в одиночку. Категорически против этой идеи высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«О деталях договорённостей по гуманитарному коридору, о которых я слышал из уст пресс-секретаря Лукашенко, я не знаю, но предостерегаю от этого. Конечно, если Германия хочет предоставить самолёты и транспортировать кого-то с территории другой страны, это их прерогатива, но я предостерегаю от этого. Мы нашей позиции по искусственно спровоцированному миграционному движению не изменим. Никакие договорённости, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без нашего участия. Ничего о нас без нас», — заявил он. Сергей Лущ: Меркель может выступить только посредником между Евросоюзом и Лукашенко © из личного архива Сергея Луща

Вскоре и. о. министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер подтвердил по итогам консультаций с Меркель, что Германия не собирается принимать беженцев, которые сейчас находятся на территории Белоруссии.

Что касается других возможных условий сотрудничества по урегулированию проблемы с наплывом мигрантов, то газета Bild написала, что Лукашенко выдвинул Меркель ультиматум: официально признать его президентом Белоруссии и снять часть санкций против его страны.

По этому поводу высказался президент Литвы Гитанас Науседа в эфире Литовского национального радио и телевидения: «Легитимизации Лукашенко или его режима быть не может. Не может быть никакой речи о его признании президентом Белоруссии, потому что выборы 2020 года были несправедливыми, их результаты сфальсифицированы и не могут быть признаны. Нет и речи об отзыве санкций. Санкции будут продолжать действовать, потому что пока мы не видим никаких причин для их отмены, потому что этот режим нисколько, по сути, не изменился».

При этом политик признаёт необходимость поддержания контактов с белорусским коллегой для поиска путей выхода из гуманитарного кризиса, вызванного потоком нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки через Белоруссию сначала в Литву, а затем в Польшу и Латвию.

«Без участия Лукашенко решить эту проблему практически невозможно либо чрезвычайно сложно. И сегодня мы видим то, что, на наш взгляд, и должно было произойти: люди (мигранты, находящиеся в Белоруссии. — Ред.) возвращаются на родину в заполненном самолёте. Значит, ситуация хотя бы в какой-то степени развивается в направлении деэскалации», — заявил Науседа. Политолог рассказал, кто выиграл от миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши © REUTERS, Оksana Manchuk/BelTA

Впрочем, не все литовские политики разделяют точку зрения президента. Так, премьер-министр страны Ингрида Шимоните и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис настаивают, что ни о каких переговорах с непризнанным лидером быть не может.

«Де-факто переговоры уже идут. Это опасный путь, потому что, ведя переговоры, вы находитесь на одной странице и говорите правовым языком. Диктаторы, авторитарные правители известны тем, что не придерживаются правовых норм и не соблюдает договорённостей», — заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда уверен, что Литве выгодно сохранение напряжённости и в отношениях между Белоруссией и ЕС, и вокруг миграционного кризиса, который Вильнюс использует как инструмент политического давления на Минск, поэтому республика заинтересована в максимальном обострении ситуации, чтобы возложить ответственность за происходящее на Белоруссию.

По его словам, для литовских, как и для польских, политиков диалог с Белоруссией невозможен, пока она остаётся союзницей России, которую они необоснованно расценивают как геополитического противника.

«Вильнюс и Варшава будут и дальше продавливать свою жёсткую позицию отказа от переговоров с Лукашенко, применять силовые методы воздействия на границе, которые мы уже видели, и пытаться добиться того, чтобы мигранты остались на территории Белоруссии и стали проблемой для Минска», — заявил Рекеда.

Выступая против диалога с Минском по урегулированию миграционного кризиса, Литва и Польша пытаются привлечь к себе больше внимания со стороны руководства ЕС и США, считает президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Варшаве нужен шум и скандал, причём гораздо больше, чем Вильнюсу. Польская сторона также хочет привлечь к себе максимальное внимание Европейского союза, повысить свой статус последнего рубежа обороны Европы от Лукашенко. Это своего рода торговля страхом — таким приёмом Варшава пользуется долгие годы. Теперь за это дают намного меньше денег, но привычка осталась», — сказал эксперт. «Как он будет выкручиваться?» Ищенко о том, что грозит Лукашенко © president.gov.by

Ясность в вопрос, будет ли ЕС сотрудничать с Белоруссией для урегулирования ситуации с мигрантами, внёс пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано в комментарии изданию РБК.

«Нет никаких переговоров с режимом Лукашенко. Он создал этот кризис, он привёз этих людей в Белоруссию, солгав им, что они смогут с лёгкостью попасть в ЕС, и они находятся на территории Белоруссии. Он ответственен не только за то, чтобы позаботиться об этих людях и разрешить кризис, но и за то, чтобы предоставить доступ международным организациям для помощи нуждающимся и разрешить репатриацию людей, которых он привез в страну.

Что мы будем делать, так это проводить технические переговоры с агентствами ООН (Управлением верховного комиссара по беженцам и Международной организацией по миграции) и белорусскими коллегами на рабочем уровне, чтобы облегчить репатриацию людей, которые в настоящее время удерживаются белорусскими силами безопасности на территории Белоруссии», — заявил Стано.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, — который в 2005-2015 годах занимал пост верховного комиссара ООН по делам беженцев, — как сообщил постоянный представитель Белоруссии при Всемирной организации Валентин Рыбаков, в разговоре с ним согласился с тем, что Белоруссия не является ни источником, ни причиной потоков мигрантов, которые следуют в европейские государства. Также Гутерриш согласен, что истинные причины всех миграционных кризисов в разных регионах мира заключаются в фактически разрушении Западом их стран, экономик, уклада жизни, причём часто насильственным образом, для навязывания своих представлений и стандартов того, что, с их точки зрения, называется демократией и правами человека.