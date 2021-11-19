В четверг, 18 ноября, специализирующийся на сельском хозяйстве портал EastFruit сообщил: Украина впервые за всю историю начала импортировать тепличные огурцы из России. Российский огурец оказался конкурентным по цене с украинским, несмотря на импортную пошлину

После того, как Украина вышла из соглашения о свободной торговле с Россией, импортная пошлина на российские товары составляет 10%. Однако это не помешало овощам из РФ отвоевать свою нишу на украинском рынке.

«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено — лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки — 38-45 грн/кг ($1,44-1,70 за кг). Соответственно, на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 грн./кг ($0,19-0,38) дешевле. Есть также в продаже огурец из Белоруссии, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, т. к. в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец», — цитировал EastFruit руководителя международных проектов портала Fruit Inform Евгения Кузина. Украина впервые закупит огурцы в России © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Он отмечал: гладкий огурец в РФ можно купить по оптовой цене, которая может достигать 60-80 руб. ($0,82-1,09) за кг, а короткий бугорчатый — по 90-120 руб. ($1,23-1,64) за кг.

«Поэтому импорт огурца из России на данный момент экономически выгоден для украинской плодоовощной торговли», — рассказал Кузин.

Но не только Украина импортирует огурцы из России. Польша, которая является одним из крупнейших экспортёров тепличных овощей в Восточной Европе, тоже наращивает импорт этого овоща из РФ. И тому есть причина.

Тепличные условия для теплиц

Комментируя успех российских аграриев, главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв призвал обратить внимание не только на украинское измерение («оно, конечно, да, если отдать Антарктиду Украине, то через 30 лет туда начнут импортировать снег», — написал журналист), но и на российское измерение проблемы.

«Оказывается, после введения санкций России запустила очень мощную программу субсидирования и льготного кредитования фермерских хозяйств, включая тепличные. В итоге за 2015-2019 годы в тепличные хозяйства так или иначе вложили 3 с лишним миллиарда долларов, каждая 5-я теплица пятого поколения в мире сегодня находится в России, и в этой сфере Россия уже начинает теснить не только Украину, но также и традиционного регионального лидера — Польшу», — отметил Ткачёв.

Аналогичные заявления делают и профильные эксперты. Так, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак подчеркнул: в последние годы Россия всячески способствует развитию отрасли. «Я поразился». Запад открывает для себя российские вина © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

«Российский тепличный бизнес находится, простите за тавтологию, в тепличных условиях — импорт из многих стран мира запрещён, тепличники много лет подряд получают серьёзные дотации из бюджета и доступ к очень дешёвому финансированию. В результате, в последние годы в тепличный бизнес России пришли многомиллиардные инвестиции и по огурцу страна практически вышла на самообеспечение», — указал он.

Что же касается теплиц 5-го поколения в РФ, то ещё в феврале портал EastFruit со ссылкой на данные «Технологии Роста» писал: уже на 2019 год общая площадь теплиц 5-го поколения в РФ достигла 100 га. Российская доля теплиц Ultra Clima достигла 18% в общемировой структуре теплиц такого уровня.

При этом, по данным «Технологии Роста», общий объём инвестиций в тепличный сектор за 5 лет превысил 200 млрд рублей. Около 120 тепличных проектов получили льготные кредиты с процентной ставкой 5% и/или возмещение инвестиций, вложенных в строительство, реконструкцию и оборудование теплиц. В итоге, благодаря как государству, так и инвесторам, объём производства тепличных овощей в России вырос с 600 тыс. тонн в 2012 году, до 1,3 млн тонн в 2019 году.

В том же 2019 году фокус государственной программы перешёл на развитие тепличных проектов в Сибири и Дальнем Востоке. Таким образом, тепличное хозяйство будет равномерно развиваться по всей территории России.

Что касается господдержки на федеральном уровне, то её сконцентрировали на льготном кредитовании проектов и поддержке таких проектов, как семеноводство. При этом нужно понимать, что развитие тепличного хозяйства — ещё и вопрос стратегической безопасности государства.

Избежать «бутылочного горлышка»

Две недели тому назад Россия праздновала День народного единства, посвящённый событиям 1612 года. Истина в вине. Как виноделы Крыма выиграли от присоединения к России

«4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе», — указывалось в пояснительной записке к поправкам в Трудовой кодекс, вводившим новый праздник в РФ.

Доподлинно неизвестно, знали ли авторы законопроекта о том, какое влияние на события Смутного времени, в том числе и на народные восстания, оказало событие в далёкой от России Южной Америке. Там 19 февраля 1600 года произошло извержение вулкана Уйнапутина. Оно стало сильнейшим извержением вулкана в Южной Америке за всю историю заселения континента людьми. А ещё — оказало непосредственное влияние на мировую историю.

«Этот Уйнапутина "бахнул" так, что у нас три года продолжался период вулканических зим. Т. е. были очень холодные зимы и очень страшные неурожаи, начался голод. Политическая нестабильность, разваленная экономика и голод — это всё, что нужно "звезде рок-н-ролла"», — описывал в интервью Дмитрию Пучкову предпосылки для начала Смутного времени историк Клим Жуков.

В августе другой учёный — вулканолог Павел Плечов — в интервью Ирине Шихман рассказал о другом извержении: вулкана Тоба. Оно произошло 72 тыс. лет назад.

«Известно, что Тоба извергалась примерено 72-75 тыс. лет назад. И это было большое извержение. <…> И есть красивая очень версия — не знаю, правильная или нет, — о том, что это большое извержение вызвало глобальное похолодание на 2-3 градуса, а это очень много во всепланетном масштабе, и при этом действительно погибло очень много всего и почти вымерло всё человечество — <…> осталось, по-моему, 600 людей на всю планету», — отметил Плечов.

В другой части интервью он отметил, что в будущем извержения супервулканов неизбежны. И хотя в том же Йеллоустоне, по словам Плечова, крупного извержения в ближайшие 2 млн лет не будет, остаются и другие супервулканы.

«Очень много таких мест: кальдера Тоба, есть на Камчатке кальдера Курильского озера. Это малая часть того, что изучено. Мы просто них ничего не знаем. Про Йеллоустон мы знаем очень много. А есть места, о которых мы знаем очень мало, кроме того, что они существуют», — указал Плечов.

Подытоживая, можно отметить: вне зависимости от экономической выгоды, развитие тепличного хозяйства — это ещё и подстраховка, работа на продовольственную безопасность в отдалённом будущем.

В России это понимают. Но что же происходит в бывшей «советской житнице» — Украине? Там у аграриев совсем другие заботы.

Страна рискованного земледелия

В четверг, 18 ноября — в тот же день, когда стало известно об импорте российских огурцов на Украину, министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге сообщил о покушении на украинского министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

По словам Монастырского, несколько месяцев назад сотрудники МВД узнали, что гражданка Украины ищет киллера для заказного убийства. Её взяли в разработку и выяснили, что основным заказчиком убийства является гражданин Соединенных Штатов Америки.

Он хотел, чтобы на Украине убили двоих людей — коллектора, который в 2018 году не смог выбить деньги у должника американца, и самого должника. Последним и оказался нынешний аграрный министр.

«Для меня является шоком, что ситуация 2018 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер с точки зрения мошеннический действий со стороны гражданина США не только по отношению ко мне, а и других аграриев по этим шантажам, искам в правовой плоскости. Были все суды выиграны, были суды, манипуляции, медийные атаки, шантаж который осуществлялся разными лицами — я никоим образом на них не реагировал, поскольку есть правовая плоскость для решения этих вопросов», — прокомментировал это сам Лещенко. Подайте устриц! Глава «Слуги народа» захотел достижений Российской империи © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Что же касается заказчика, то по данным украинских журналистов, его зовут Курт Джейкоб Гросанс. Это фермер, который в 2017 году приехал на Украину и основал фирмы «Дакота Агро Инвестментс» и «Гросанс». В 2018 году их возглавли Лещенко.

А позже американец подал на украинского менеджера в суд заявив, что Лещенко присвоил его деньги и перевёл их на счета своей фирмы «Прогресс». Гросанс требовал с Лещенко около 27 млн грн. — примерно $1 млн.

В мае 2020 года, когда Лещенко был уполномоченным президента Владимира Зеленского по земельным вопросам, Хозяйственный суд Черкасской области отказал Гросансу в удовлетворении иска.

Гросанс пытался добиться правды через СМИ. Но ему ничего не удалось.

«Человек, которого сегодня обвиняют в заказе убийства министра инфраструктуры, оказывается, обвинял его в кидке, пытался судиться с ним и даже грозился нажаловаться на украинских чиновников властям США! И было это, кстати, ещё в августе. Могу сказать, что господину Курту Джейкобу Гросансу ещё сильно повезло, что его всего лишь обвинили в убийстве. В украинских реалиях мог бы с такими угрозами и с аквалангом пойти неудачно поплавать или пивка с метадоном в баре перепить…», — прокомментировал дело о покушении на министра журналист Ткачёв.

Гросанс — не единственный зарубежный аграрий, пострадавший на Украине. Так, в сентябре издание «Экономическая правда» выпустило статью «"Земля Шредингера", или Как немецкие инвесторы платят за аренду паёв, которые не могут обрабатывать». Здорово пить. Крым подарил России первое органическое вино © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ней рассказывалось о том, как в 2019 году немцы приобрели компанию, имеющую договора аренды с собственниками 700 га. Но в первую же посевную иностранные инвесторы столкнулись с тем, что на 400 га «их» земли работал бывший арендатор. И пока немцы ищут правды в судах и правоохранительных органах, украинский фермер засевает поля и собирает урожай на земле, арендную плату за которую стабильно вносят иностранцы.

А в декабре 2020 года Национальное агентство по противодействую коррупции выпустило расследование по теневому обороту земли на Украине. В этом расследовании рассказывалось о мошеннических схемах, связанных с украинской землёй.

В общем, Украина и для собственных, и для иностранных фермеров является страной рискованного земледелия. В таких условиях импорт огурцов из России стал закономерным явлением, показавшим пропасть между двумя государствами.