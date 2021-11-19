Европейский суд по правам человека постановил, что введение локдаунов не нарушает Конвенцию о правах человека. Суд руководствовался тем, что ограничительные меры применяются ко всем жителям одинаково

Несколько стран ЕС ограничивают передвижение непривитых от COVID-19

На этой неделе несколько европейских государств объявили о локдаунах для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Первыми на такой шаг решились власти Австрии. Ограничения вступили в силу в ночь с 14 на 15 ноября. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Теперь те жители Австрии, у которых нет сертификата о прививке или подтверждения, что они переболели COVID-19 в последние 180 дней, не смогут выходить из дома без уважительной причины. К ним относятся поход на работу или учебу, посещение врача, поход в магазин или аптеку и занятие спортом на улице. За соблюдением мер следит полиция. Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 миллиона людей (около четверти жителей страны), но не коснутся детей младше 12 лет. Те, кто уже сделал укол первой дозой вакцины, получили послабление — они могут не соблюдать локдаун при наличии отрицательного ПЦР-теста. Неделей ранее в Австрии также запретили непривитым гражданам посещать кафе, рестораны, парикмахерские и фитнес-центры.

Как заявил 14 ноября министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн, через 10 дней правительство оценит эффективность этих ограничений, и призвал всех пройти вакцинацию как можно скорее. В Австрии около 65% жителей получили обе дозы вакцины — это ниже, чем в среднем по Европе (67%), и далеко от таких стран, как Испания (79%) или Франция (75%). Канцлер Австрии Александр Шалленберг назвал этот показатель «постыдно низким». В субботу, 13 ноября, в Австрии был зарегистрирован самый высокий с начала пандемии показатель — более 13,000 новых случаев заболевания на страну с населением 9,8 миллиона человек. Меняет ДНК и вызывает бесплодие? Врач развеял связанные с вакцинацией от COVID-19 мифы © CC0, Pixabay

Об аналогичном решении сообщили и власти Чехии. Ограничения вступят в силу с 22 ноября и будут действовать до конца февраля. «Те, кто не вакцинирован от коронавируса или не переболел им, не смогут посещать магазины, кроме продовольственных и аптек, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры, а также не смогут участвовать в массовых акциях. На предприятиях и фирмах для таких людей вводится регулярное тестирование. То есть, для них практически вводится локдаун. Также продолжится тестирование в школах», — отметил 18 ноября премьер Чехии Андрей Бабиш. Во вторник, 16 ноября, в Чехии также зафиксировали максимальное за время пандемии число новых случаев COVID-19 за сутки — 22,4 тысячи. За все время пандемии коронавирусной инфекцией в этой стране переболели почти два миллиона человек, жертвами стали 31,7 тысяч пациентов.

Локдаун для непривитых ввели и в Словакии. Как и в Чехии, меры начнут действовать с 22 ноября — об этом также стало известно 18 ноября. Как отметил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, на этот шаг Братислава пошла из-за ухудшения ситуации. Он добавил, что больницы переполнены, для новых пациентов не хватает коек. Глава словацкого правительства назвал коронавирус «заболеванием невакционированных». По его словам, более 70% зараженных не сделали прививку. За последние сутки в пятимиллионной Словакии зафиксировано 7 616 новых больных коронавирусом, 38 человек скончались. Прививки сделали 2,55 миллиона человек.

А в ФРГ невакцинированные жители могут лишиться привычного для рождественских праздников глинтвейна (горячего вина со специями). Если раньше жители Германии могли посещать заведения общепита, культурные и досуговые учреждения с отрицательным PCR-тестом, то теперь на входе потребуют предъявить сертификат о вакцинации. Без него во многих землях, включая Берлин, не пустят даже на рождественские ярмарки, известные своим глинтвейном. В Мюнхене же и вовсе отменили рождественскую ярмарку из-за большого количества госпитализированных людей, инфицированных коронавирусом.

Накануне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что введение локдауна не нарушает Конвенцию о правах человека. Такое решение суд принял по иску гражданина Румынии, который утверждал, что 52-дневный карантин, которому он подвергся, равносилен лишению свободы — при этом сам он не был заражен COVID-19 и не контактировал с заболевшими. В Страсбурге отметили, что сложившуюся ситуацию сопровождает «исключительный и непредсказуемый контекст». Помимо этого, ЕСПЧ руководствовался тем, что ограничительные меры были одинаково применимы ко всем жителям государства, заявитель мог выйти из дома по уважительным причинам, он не подвергался индивидуальному надзору со стороны властей, не утверждал, что был вынужден жить в тесном пространстве, а также не был лишен всех социальных контактов.

Материальное стимулирование не повышает уровня вакцинации

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1000 гривен (меньше 40 долларов США) каждому жителю страны, который вакцинируется от COVID-19. Правда, оказалось, что на руки эти деньги получить не удастся — их можно будет потратить по сложной и пока неясно схеме для оплаты ограниченного числа услуг. Однако опыт других стран Европы и мира показывает, что даже выдача населению реальных денег или материальных ценностей за вакцинацию практически не повышает её уровня.

Первой в этом убедилась Сербия. В мае этого года сербское правительство стало первым в мире, введшим плату за вакцинацию от COVID-19. 3000 динаров, или примерно 26 евро, мог получить каждый, кто привился хотя бы одной дозой. Программу сделали ограниченной по времени: платная вакцинация должна была действовать всего 25 дней, с 6 по 31 мая. Впоследствии правительство продлило ее до 15 июня. Однако выяснилось, что эти выплаты оказались неэффективной мерой. Это признал Фискальный совет страны Сербии в своём отчете. «Динамика количества вакцинированных в течение мая не показывает, что эта мера существенно повлияла на увеличение иммунизации населения», — говорится в документе. Без лишних вопросов: на Украине открылся кабинет анонимной вакцинации © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В США материально стимулировали вакцинированных на уровне штатов. К примеру, в Мериленде платили за прививку всем госслужащим по 100 долларов, а в Детройте предлагали дебетовую карточку на 50 долларов за подвоз другого человека на вакцинацию. Власти штатов также пытались договориться с сервисами такси Uber и Lyft, чтобы те бесплатно подвозили американцев к пунктам вакцинации. Впоследствии президент США Джо Байден призвал местных чиновников предложить 100 долларов каждому, кто получит прививку. Однако позже Байден перешёл к политике «кнута», и распорядился привить около 84 миллиона американцев к 4 января 2022 года.

Власти Латвии пообещали в течение 5 месяцев перечислять по 20 евро на оплату коммунальных платежек всем привитым гражданам старше 60 лет, а в Литве парламент поддержал решение правительства, предусматривающее выплату 100 евро людям от 75 лет, которые вакцинируются от коронавируса до декабря. Такую же сумму обещают также тем, кто ревакцинируется бустерной (усиливающей) дозой до апреля 2022 года. В Грузии каждому пенсионеру, который будет вакцинирован до 1 января, правительство пообещало одноразовую доплату к пенсии в размере 200 лари, что эквивалентно 63 долларам США. Прибавку будут выплачивать сразу после получения первой дозы. Для пожилых грузин это значительная сумма, ведь она лишь чуть меньше размера средней пенсии.

Однако американские учёные не выявили существенного влияния денежных выплат или раздачи/розыгрыша материальных ценностей на уровень вакцинации, о чём сообщал журнал Forbes ещё в минувшем месяце. Так, совместное исследование университетов Колорадо, Орегона, Сан-Диего и Университета Бентли из Массачусетса, проведённое в 19 штатах, не показало статистически значимого различия в числе вакцинированных там, где их к этому стимулировали деньгами или выигрышами в лотереях. С точки зрения доктора Эндрю Фридсона из Университета Колорадо, отличие было «практически нулевым». Деньги за вакцинацию — приговор стране: соцсети о «тысяче от Зеленского» © Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU / Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU / Перейти в фотобанк

COVID-сертификат ЕС будет действовать только год

Европейская комиссия (ЕК) намерена продолжить использование COVID-сертификатов для поездок в ЕС, а сами эти документы будут действовать 12 месяцев со дня полной вакцинации. Соответствующее предложение будет внесено на рассмотрение Совета ЕС в пятницу, 19 ноября. Об этом накануне написал портал Euractiv со ссылкой на источник в ЕК.

Источник сообщил, что страны-члены ЕС в принципе согласны с предложением Еврокомиссии, но признают, что они не хотят «шуметь вокруг этого», учитывая большое количество невакцинированных людей в их странах. Действующее постановление ЕК о COVID-пропусках должно было действовать в течение одного года. Однако, по оценкам источника, евробюрократы и лидеры стран Евросоюза не будут возражать против планов ЕК, учитывая ухудшение ситуации с пандемией.

Кроме всего прочего, это означает, что люди, которые были полностью привиты в начале вакцинационной кампании, стартовавшей в ЕС в конце декабря минувшего года, уже в ближайшее время для продления своего COVID-пропуска должны будут либо получить бустерную дозу прививки, либо вновь постоянно сдавать PCR-тесты. При этом в большинстве европейских стран рекомендуют бустерную дозу отдельным категориям населения, а в Германии Постоянная вакцинационная комиссия (Stiko) при Институте Роберта Коха рекомендовала усиливающую дозу вакцины от коронавируса для всех людей от 18 лет.

При этом ЕС продолжает включать в систему своих COVID-пропусков всё новые страны Европы и мира. Так, 15 ноября пресс-служба Европейской комиссии сообщила, что Брюссель признал COVID-сертификаты, изданные в Молдавии, Грузии, Сербии и Новой Зеландии. «Сегодня Комиссия приняла четыре решения, подтверждающих, что сертификаты о прививках от COVID-19, выданные Грузией, Молдовой, Новой Зеландией и Сербией, эквивалентны цифровому COVID-сертификату ЕС. В результате четыре страны будут подключены к системе ЕС, а их сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровой сертификат ЕС», — сказано в сообщении.