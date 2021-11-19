В сентябре 2015 года, выступая в ООН, В.В. Путин вежливо поинтересовался у присутствующих: «вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?». Речь шла о поддержке терроризма в глобальном масштабе, прежде всего – на Ближнем Востоке и на Украине. Присутствующие, в первую очередь – представители США и ЕС, не поняли… Нынешняя ситуация сложилась ещё тогда

Ситуация в Восточной Европе как никогда близка к большой войне, причём в центре конфликта находится Украина. Хотя украинское руководство, судя по внешним признакам, этому совсем не радо. Тем более, что у него собственный кризис — внутренний

Внешнеполитическое напряжение

Сейчас в Восточной Европе есть два центра обострения — на границах Белоруссии, Польши и Литвы и на границах Украины. Оба кризиса имеют вполне искусственное происхождение и представляют собой слонов, старательно раздутых из мух.

Кризис с мигрантами был спровоцирован Александром Лукашенко, который направил поток ближневосточных беженцев в Литву и Польшу. Собственно, направились-то они сами, белорусский президент просто обеспечил их транспортом.

Сам по себе поток беженцев весьма скромный (на два порядка меньший, чем полуторамиллионный поток 2015 года, который европейские лидеры обеспечили совершенно сознательно), но проблема состоит в том, что пошёл он через страны, которые изначально крайне негативно относились к беженцам.

Лукашенко, впрочем, близок к достижению своих целей — ЕС вынужден вступить с ним в диалог как с реальным руководителем Белоруссии. Правда, есть и другая тенденция — Белоруссия стала более зависимой от политической и военной поддержки России.

Прямо этот кризис с Украиной не связан (эпицентр событий отдалён от украинской границы на 250 км.), но украинское руководство проявило редкую оперативность — начата активная подготовка к отражению «гибридной агрессии» направленных Путиным (?) беженцев и скрывающихся под их личной российских ДРГ. Бойцы развёрнутой ещё весной на границе с Белоруссией 61 бригады пообещали стрелять на поражение (что само по себе вызвало скандал), а к границе переброшена оперативная группа Нацгвардии.

Активность Украины на северном направлении видимо была предназначена для того, чтобы отвлечь внимание от её отсутствия на направлении южном, где сложилась парадоксальная ситуация.

Обычно об угрозе российского вторжения говорила украинская сторона, сейчас же инициатором выступили западные союзники. Именно в американских СМИ появились сообщения, что Россия сосредотачивает силы на границах с Украиной. Украинское же военное ведомство это отрицало. Обнаруженное же сосредоточение российских войск было выявлено за 300 километров от украинской границы.

В конечном итоге, на фоне давления Запада и развёрнутых учений НАТОвских флотов в Чёрном море, с участием флагмана 6-го флота США, Зеленский был вынужден признать, что угроза действительно есть. Военное руководство правда внесло уточнение — концентрации войск нет, но после весенних манёвров российской армии были оставлены большие склады военной техники.

Ситуация напоминает сюжет советского телесериала «Последний довод королей», в котором американское военное командование убеждает президента, что, пользуясь разрядкой, СССР готовит некую провокацию (начало производства какого-то нового вооружения). В специально снятом телекомментарии кто-то из знатных обозревателей объяснял, что обычно такого рода обострения сочинялись в Белом доме, а потом уже спускались в Пентагон, чтобы там обосновали. Но по сюжету фильма Комитет начальников штабов готовит военный переворот и обосновывает свои подготовительные мероприятия «советской военной угрозой».

«Вагнергейт»

На прошедшей неделе были опубликованы выводы ВСК Верховной Рады по поводу «вагнергейта» и текстовая версия расследования «Bellingcat».

Парламентская комиссия спешила с обнародованием результатов своей работы именно потому, что появилась информация о намерениях «Bellingcat».

Предсказуемо, украинская комиссия фактов утечки информации из Офиса президента не признала, а «Bellingcat» сообщила, что утечка таки была, причём именно из ОП. Собственно, оба доклада в равной степени бездоказательны, а местами просто неубедительны. Например, по данным «Bellingcat» ЧВКашник «Шаман» пишет, что он привит от коронавируса, причём события происходят в апреле 2020 года, тогда как «Спутник V» был зарегистрирован только в августе.

Учитывая «Bellingcat» с британской разведкой, нет сомнений, что публикация доклада этой конторы является средством давления на украинское политическое руководство. Причём публикация разделена на три этапа — презентацию, текстовую и полную версию, причём между этапами выводы, как предполагается, будут существенно меняться.

Предполагается, что публикация выводов «Bellingcat» должна вынудить украинское руководство действовать в соответствии с задачами, которые ставятся в Лондоне. Это видно по резкому росту сотрудничества Украины с Великобританией, включая получение кредитов, покупку ледокола и заказ новых ракетных катеров.

Внутриполитический кризис

На Украине, тем временем, развивается конфликт между президентом и Ринатом Ахметовым.

Дошло до того, что вышел из тени сам Ринат Леонидович, который 17 ноября в интервью «Новому времени» заявил, что считает себя не олигархом, а инвестором.

Причём перед этим был сделан целый ряд других заявлений. Например, пресс-служба ДТЭК дезавуировала заявление президента в видеообращении о том, что с его участием была обеспечена доставка на Украину угля. ДТЭК пояснила, что уголь законтрактован ею, а президент — соврал. При этом ни для кого не секрет, что энергетический кризис в стране был в значительной степени спровоцирован действиями Ахметова.

В общем, борьба перешла в острую фазу. Она имеет и политическую составляющую.

На прошедшей неделе было презентовано межфракционное объединение «Разумная политика» и заявлено о создании партии. При этом, по данным социологов ещё не существующая партия уже легко преодолевает 5% барьер, а сам Дмитрий Разумков закрепился на следующей позиции за «большой четвёркой» (Зеленский — Порошенко — Бойко — Тимошенко) кандидатов на пост президента Украины. Впрочем, в 2019 году получила большинство фактически не существующая партия «Слуга народа»… Так что Разумкову нужно только купить что-то ненужное и переименовать его в «Разумную политику».

Вроде бы улаженный конфликт с Виталием Кличко заиграл новыми красками — мэра уже не устраивает компромиссный вариант закона о столице от «слуг народа». Ему нужна своя версия закона и, видимо, на нынешней основе совмещения постов глав городской администрации и Киевсовета.

Арсен Аваков тоже угрожает президенту, но пока его позиция мягкая. С одной стороны, он критикует практику управления страной через СНБОУ, с другой, он рекомендует: «президенту Зеленскому нужно менять сложившуюся систему». Подразумевается, что он может ему в этом помочь.

Резюме

Создаётся устойчивое впечатление, что сообщения о военной угрозе и развитие «вангергейта» должны подтолкнуть украинское руководство к каким-то действиям в отношении России. Предполагаются провокации в Донбассе (где и так обострение и войска ежедневно несут потери) или ремейк керченской авантюры Петра Порошенко.

Судя по всему, Зеленский не чувствует достаточных сил для проведения такой операции. Особенно — на фоне внутриполитического кризиса. И пытается заменить этот конфликт участием в миграционном кризисе — дескать, мы боимся не нападения со стороны России, а гибридной агрессии из Белоруссии.