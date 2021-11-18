В среду, 17 ноября, Служба безопасности Украины вручила подозрение одному из топ-менеджеров крупнейшего на Украине Криворожского горно-металлургического комбината ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог». Дома у менеджера провели обыски

Как сообщила СБУ в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР) обвиняют в неполной выплате рентной платы за пользование недрами в 2015-2019 годах.

АМКР отметает все обвинения СБУ и недоумевает, отчего налоговый спор расследует не Государственная фискальная служба. При этом в АМКР напомнили, что ещё 4 ноября Днепропетровский окружной административный суд вынес решение в пользу компании, сняв все обвинения. А на обжалование решения суда у налоговых органов есть 30 дней. Украинские металлурги призвали Зеленского запретить импорт металлолома из страны до 2024 года © РИА Новости, Александр Поляков / Перейти в фотобанк

«Учитывая, что на данный момент к компании нет вопросов по этому спору, «АрселорМиттал Кривой Рог» не может понять, на каких основаниях состоялся сегодняшний обыск», — указывалось в распространённом 17 ноября заявлении АМКР.

Компания утверждала: она «пересмотрела свои процедуры по уплате налогов с учётом действующего закона и судебной практики, чтобы привести их в полное соответствие подходу, используемому другими горнодобывающими компаниям».

«После приватизации криворожского промышленного гиганта 16 лет назад компания неоднократно обращалась к правительству Украины с просьбой создать равные условия для всех предприятий. Однако на протяжении уже нескольких лет различные правоохранительные и контролирующие органы забрасывают компанию нашумевшими обвинениями, ни одно из которых на данный момент не было подтверждено результатами судебных рассмотрений. «АрселорМиттал Кривой Рог» считает сегодняшние действия СБУ очередным примером необоснованной враждебности по отношению к международной компании, которая уже успела инвестировать $10 млрд в экономику Украины», — отмечалось в заявлении АМКР.

Компания также напомнила, что за оспариваемый период по выплате налогов уплатила в бюджет Украины более 40 млрд грн. (около 110 млрд руб. — Ред.) фискальных платежей, из которых 1,8 млрд грн. (около 5 млрд грн. — Ред.) составляла рентная плата за пользование недрами и 2,1 млрд грн. (около 5,8 млрд руб. — Ред.) — налог за землю.

За восемь месяцев 2021 года АМКР выплатила 9,3 млрд грн. (около 25,6 млрд руб. — Ред.) налогов и сборов.

«Это эквивалент совокупной заработной платы всех украинских учителей за 18 месяцев, и этого достаточно, чтобы правительство Украины оплатило все вакцины против COVID-19, необходимые в этом году», — напомнили в АМКР. Глобальный рост цен на металлы. Выгоды и риски для украинской экономики © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Однако никакие заявления компании не заставят СБУ сменить гнев на милость. Для АМКР 2021 год рискует стать одним из самых неприятных годов в истории.

Рабочие

В марте 2021 года глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец сообщил: работники АМКР начинают акции за повышение заработной платы.

«Работники предприятия АМКР вышли сегодня на акцию протеста. Протестующие отмечают, что акция предупредительная и, если администрация предприятия не сядет за стол переговоров относительно требований, протест будет наращивать масштабы. Главное требование людей — повышение зарплаты до европейского уровня, приведение оплаты в соответствии с условиями труда», — сообщил Волынец 23 марта.

Он напомнил, что с 1 мая АМКР планировал повысить оклады всем сотрудникам дочерних предприятий на 5%. Однако рабочие требовали другого — поднять зарплату не менее, чем на 30%. С этим требованием они обращались и к генеральному директору предприятия. Однако не были услышаны.

«С наступлением весны протесты только будут усиливаться. Зарплаты низкие. Работодатели не соблюдают законодательство. В приоритете у них прибыли и сверхприбыли. При дальнейшем росте цен, инфляции люди неизбежно будут все активнее участвовать в акциях протеста», — рассказал Волынец.

Примечательно, что приход ArcelorMittal на Криворожский металлургический комбинат в далёком 2004 году ознаменовался значительными сокращениями сотрудников — штат предприятия сократили в три раза — до 18,55 тыс. человек. Впрочем, действовали новые владельцы не столько кнутом, сколько пряником.

Причиной было желание обойти обязательства по сохранению персонала, данные при покупке комбината. Для этого добровольно согласившимся уволиться выплачивалась компенсация, равная двум-трём годовым зарплатам. Проверять, откуда металлолом у населения, больше не будут. Зеленский подписал новый закон © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Как отмечает украинский «Форбс», эта программа обошлась ArcelorMittal в $160 млн — в среднем, по $7 тыс. на одного уволившегося. При этом подросла и производительность труда: в 2020 году на одного работника стало приходиться 241 т стали, что на 86% больше, чем в 2004 году. Но несмотря на это, жизнь обычного рабочего не сильно улучшилась. Тут нужно понимать, что в АМКР не имеет аналогов на Украине: у предприятия в том числе и собственная добыча сырья. И добывающих железную руду шахтёров не всегда устраивала оплата их труда.

Так, в мае 2018 года шахтёры АМКР присоединились к шахтёрам с других предприятий и отказались выходить на поверхность.

«Для внесения ясности относительно ситуации в Кривом Роге. В городе есть три ячейки забастовки: «ЕвразХолдинг», КЖРК и «ArcelorMittal Кривой Рог». Указанные три предприятия принадлежат трем разным финансово-промышленным группам и имеют разных владельцев. Это свидетельствует о том, что зарплаты работников не догоняют растущие цены на услуги ЖКХ, цены на товары первой необходимости», — сообщил тогда председатель Криворожской городской организации Независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов.

Но ситуация с запрлатами шахтёрам была не единственным раздражителем для украинской власти.

Экология или Тот ещё земляк

В июле 2019 года новый президент Владимир Зеленский жёстко раскритиковал руководство предприятия за неудовлетворительную экологическую обстановку в родном городе Зеленского. Глава государства призвал оказать финансовую поддержку его землякам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу.

«Если эта программа перенесена на 5 лет и не согласована с гражданами, я хотел бы вас спросить, можете ли вы рассмотреть какое-то финансовое возмещение криворожцам, пострадавшим в течение пяти лет, помочь им с лечением? Я думаю, что мэрия может помочь нам найти список людей, которые за эти годы, к сожалению, заболели онкологическими заболеваниями», — заявил Зеленский. Загадочные смерти в Кривом Роге: друг погибшего брата мэра пропал без вести © Facebook, Криворізьке районне управління поліції

Он сообщил, что за последние пять лет в Кривом Роге в среднем на 25 тыс. человек повысилось количество онкобольных.

«Я очень точно и доступно выражаюсь: мы говорим о финансовой помощи этим людям, в той или иной сумме, в зависимости от степени заболевания. Возможно, кому-то не нужна помощь, это обеспеченные люди, но думаю, что в большинстве своем такая помощь никому бы не помешала. Поэтому мы говорим конкретно о списке этих людей, о паспортных данных и о конкретном финансовом извинении перед этими людьми, я именно так хотел сформулировать», — подчеркнул Зеленский.

Президента «поддержала» Служба безопасности Украины. Спустя несколько дней после визита Зеленского на малую Родину, на предприятии прошёл обыск. Кроме того, на АМКР завели дело по статье «экоцид». С Зеленским вынужден был встречаться сам владелец АМКР — Лакшми Миттал. Его компания разморозила отложенные в 2016 году экологические проекты на $700 млн, пообещав инвестировать после 2023 года ещё $1 млрд в модернизацию производства на Украине. А в 2020 году АМКР остановил выплавку мартеновской стали.

Но в сентябре 2021 года экоинспекция выписала АМКР штраф на 450 млн грн. (около 1,24 млрд руб. — Ред.) за размещение отходов на непредназначенном для этого участке. А СБУ провела несколько обысков по делу об уклонении от уплаты налогов.

В общем, проблемы в АМКР начались не вчера, а задолго до этого. И обыски СБУ могут быть не только борьбой с уклонением от налогов, но и способом давления власти на компанию.