Группа журналистов из Bellingcat, сотрудничающая с британской разведкой, выпустила доклад о провалившейся в прошлом году операции украинских спецслужб по похищению российских военных, именуемых в СМИ обобщенным термином «вагнеровцы». Громкой сенсацией он не стал, во многом повторив уже ранее известные и описанные факты

Изначально еще в декабре 2020 г Bellingcat обещали сделать целый фильм, где будет рассказана правда о провале операции СБУ по задержанию российских военных. Это породило у настроенных оппозиционно к Зеленскому националистов и «порохоботов» надежду на обвинение высшего руководства страны в предательстве. Впрочем, время шло, а релиз постоянно переносился: сначала говорили о марте 2021 г, затем о мае, а в итоге от кино и вовсе отказались, ограничившись текстовой версией. Однако и она оказалась пустышкой, поскольку ответов на ключевые вопросы «расследователи» так и не дали. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

Как развивалась провалившаяся украинская спецоперация

Само событие, о котором идет речь относится к концу июля — началу августа прошлого года. КГБ Беларуси задержало три десятка граждан России, которые поселились в доме отдыха под Минском. Это произошло накануне президентских выборов, и у Лукашенко заявили, что группа россиян прибыла в страну для дестабилизации обстановки и срыва избирательного процесса, намеченного на 9 августа 2020 г.

Задержанных назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер», что не соответствовало действительности. Ибо ни один из них к этой ЧВК отношения не имел. Через Беларусь военные собирались лететь транзитом в одну из третьих стран. Характерно, что все они воевали на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, а половина — являлись бывшими гражданами Украины. Киев попытался затребовать экстрадицию, но неудачно. В ходе переговоров между президентами России и Белоруссии, стороны пришли к взаимопониманию, и россиян отпустили домой.

Впоследствии российские журналисты выяснили, что данная история — провокация украинских спецслужб. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, восстанавливавший картину событий, пришел к однозначному выводу, что военных использовали «втемную», сделав предложение подзаработать на охране объектов в третьих странах.

К делу спецслужбы Украины подошли серьезно, создав фиктивные личности сотрудников компании «Роснефть», а целью был удар по России. В итоге публикации в российских СМИ свелись к двум версиям. Согласной первой, СБУ заманила «вагнеровцев» в Минск, чтобы тем самым поссорить Белоруссию и Россию. Согласной второй, СБУ намеревалась посадить под каким-нибудь предлогом (например, резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров самолета, симулирующего припадок) летящий из Минска в Стамбул самолет с «вагнеровцами» в Киеве и тем самым пополнить обменный фонд. Впрочем, обе версии не противоречат друг другу. И снова «вагнеровцы». Зеленскому не верят, хотя во всем виноваты спецслужбы РФ © president.gov.ua

Официальный Киев все отрицал, сообщив, что РФ намеренно дискредитирует руководителей украинского государства перед местными выборами. Позже главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов у себя в Facebook подтвердил, что СБУ и ГУР Минобороны Украины пытались пополнить «обменный фонд» российскими военными. Выманив их под предлогом охраны нефтяных вышек в Венесуэле, во время транспортировки самолет должны были посадить в Киеве. Когда операция находилась на финальной стадии, по версии Бутусова, глава Офиса президента Андрей Ермак начал возражать против ее реализации, чтобы не сорвать намеченное на 27 июля перемирие в Донбассе. Его поддержал президент Зеленский, приказавший перенести реализацию коварного плана на 30 июля. В итоге за день до вылета россияне попали в застенки КГБ Белоруссии, а потом были возвращены в Россию. Бутусов прямо намекал, что информацию об операции в РФ слил кто-то из окружения президента Украины, поспособствовав провалу плана.И все ждали расследования Bellingcat, которое должно было расставить акценты и сообщить, как же всё было на самом деле.

Доклад Bellingcat не направлен против Зе-команды

В докладе Bellingcat указано, что спецоперация имела место, ее целью являлось приземление обманом самолета с россиянами в Киеве с целью их задержания, подтверждается, что украинские вербовщики маскировались под сотрудников «Роснефти». Впрочем, первоначально украинские спецслужбы собирались выманить 4-5 человек на территорию Венгрии — под предлогом, что для работы в новой ЧВК надо пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. Но вскоре от такой идеи отказались.

Для того, чтобы воздушное судно посадили в Киеве, планировалось сделать анонимный звонок о его «минировании». Кодовое название плана — операция «Авеню». Зеленский и Ермак ни при чем: в Раде озвучили свой отчет по «вагнеровцам» © 24tv.ua

«Согласно международному праву, украинские авиадиспетчеры могут дать указание пилоту не сообщать пассажирам об аварийной ситуации или даже об изменении траектории полета. Именно этот вариант и был принят за основу как наиболее надежный», — говорится в тексте.

Это значит, что Украина собиралась осуществить «воздушное пиратство», как в марте 2021 года окрестили посадку властями Беларуси самолета Ryanair, где летел оппозиционный Лукашенко деятель Роман Протасевич. За такие действия в отношении Минска ввели санкции, но в случае с Украиной и гражданами РФ такую практику Запад признает нормальной.

Президент Владимир Зеленский узнал обо всём 15 июня 2020-го года, дав принципиальное согласие на проведение операции, ему постоянно докладывали о ее ходе ответственные лица — директор ГУР МО Василий Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий. Изначально реализацию задуманного наметили на 26 июня 2020 года. Однако в данный срок не уложились, поскольку время тянули в Офисе президента, а уж затем российские военные попали в руки КГБ Белоруссии, что спутало все карты.

Ответственные лица — Бурба и Баранецкий накануне выезда «вагнеровцев» посетили Офис президента, с Зеленским им встретиться не удалось. Вместе с тем «расследователи» со слов Бурбы констатируют, что предложение отложить все на неделю прозвучало от Андрея Ермака. Причиной отсрочки называют перемирие 27 июля, о котором Зеленский договорился с Россией и республиками Донбасса, мол если бы произошло задержание «вагнеровцев», режим прекращения огня мог бы сорваться. Несмотря на возражения Бурбы, дело отложили на 5 дней, поскольку вылет в РБ состоялся лишь 30 июля. Однако в дело вмешались власти РБ, которым поведение россиян показалось подозрительным. Вместе с тем, правдивость содержания разговора с Бурбой Bellingcat проверять не стали, а комментариев от ОП не последовало.

Совпадение версий Bellingcat и комиссии Верховной Рады

В целом, ни о какой сознательной передаче информации с украинской стороны в РБ или РФ речи не идет, а крах плана представляется лишь как стечение обстоятельств. Аспект ответственности за провал выносится за скобки материала Bellingcat, оставляя заинтересованным сторонам пространство для маневра. Ведь, если все действительно перенес Ермак, ничто не помешает националистам в очередной раз выдвинуть обвинение, что сделано это было во имя «отстаивания интересов РФ». Бывшего главного разведчика Украины уволили из-за истории с «вагнеровцами» - СМИ © Facebook, Юрій Бутусов

Каких-то резонансных выводов авторы доклада не делают и, если присмотреться к нему детально, во многом он схож с тезисами следственной комиссии Верховной Рады, озвученными 15 ноября депутатом от «Слуг» Марьяной Безуглой. По версии Безуглой, в начале июля 2020 года Государственное управление разведки уведомило СБУ о подготовке операции. Было решено без привлечения иностранных спецслужб заманить российских военных на территорию третьей страны, где их можно было бы на законных основаниях задержать. Один из наработанных планов также предусматривал посадку самолета с «вагнеровцами» на территории Украины под надуманным предлогом.

Глава ВСК заявила, то Киев решил отказаться от всего. Однако личность чиновника, отдавшего такое распоряжение, депутаты установить в своем расследовании не смогли. Сразу было оговорено, что это не решение Зеленского или Ермака: президент, по версии ВСК, к ситуации точно не причастен, а руководитель его офиса просто не имел таких полномочий. Фактически Зе-команда вывела себя из-под удара, так и не предоставив никаких данных о конкретных виновниках срыва операции со стороны Украины, возложив всю ответственность на ФСБ России.

Запад применяет двойные стандарты и умалчивает об участии своих спецслужб

Большая часть экспертов склоняются к тому, что каких-либо знаковых последствий для действующей власти доклад Bellingcat иметь не будет.

«Операция де-факто сорвалась по вине Офиса президента, который попросил ее перенести. Но Ермак просил перенести типа чтобы не сорвать перемирие на Донбассе. Правда ли это, были ли у него другие причины? Расследователи не знают. Настучал ли кто-то спецслужбам Беларуси или они сами хорошо сработали — тоже неизвестно. Вывод: Ермак проскочил, на Банковой могут выдохнуть. С другой стороны, это не означает, что можно расслабиться — никто ведь не мешает выпустить дополнение к расследованию. Особенно если кто-то будет себя плохо вести», — полагает киевский журналист Вячеслав Чечило. История грандиозного скандала: 5 главных загадок инцидента с «вагнеровцевцами»

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что Bellingcat ничего не говорит об участии в провале иностранных спецслужб.

«Практически полное повторение давно уже известных и обмусоленных данных. Но вот какая незадача! Беллингкет упорно не увидел следов присутствия в этой операции спецслужб ни США, ни Турции, о чем не раз заявляли представители украинской стороны. Мне эта структура все больше напоминает милиционера Грищенко из «Зелёного фургона». Помните, у того тоже отказывал его чудесный нюх на самогон в своём родном селе», — иронизирует Корнилов.

Главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев акцентирует внимание на цинизме Запада.

«Самое же интересное то, что в расследовании говорится, что самолёт планировали посадить посредством распространения заведомо ложной информации о его минировании — то есть, по тому же сценарию, по которому чуть позже посадила борт Ryanair в Минске Белоруссия, чтобы снять с него Протасевича. Напомню, тогда «у всего цивилизованного мира» взорвалась жопа и все вопили чуть ли не о воздушном пиратстве. А Украина прекратила с Белоруссией воздушные сообщения — хотя чуть ранее планировала непосредственно поучаствовать в точно такой же операции. Циничненько», — отмечает он.

В целом, можно сделать следующие выводы:

1. В свое время вокруг освещения операции Bellingcat был создан неимоверный ажиотаж, но на выходе получился пшик. Само «расследование» подготовлено из рук вон плохо, авторами не внесено никаких принципиальной новизны в тему с «вагнеровцами», следовательно, ее актуальность для Запада не слишком существенна, в отличие от ситуации годичной давности — тогда она могла быть рычагом влияния на украинские элиты.

2. Зеленский и Ко с точки зрения зарубежных «партнеров» сумели отвести от себя подозрение в предательстве и сотрудничестве с РФ. Видимо, они договорились с британцами — выводов о «сливе» информации из Украины не последовало. Педалирование данной темы оппонентами «Слуг» внутри страны хоть и продолжится, но не даст ощутимых результатов. Ведь за последнее время были реализованы судебная, антикоррупционная и прочие «реформы», закрепляющая внешнее управление Украиной.

3. Запад в который раз применяет двойные стандарты в оценке одних и тех же ситуаций: если посадка Минском самолета с Протасевичем чуть ли не приравняли к государственному терроризму, то в схожих намерениях Киева, которые хоть и не были реализованы, не видит никакого криминала.

4. Тщательно обходится вопрос участия в операции иностранных спецслужб, хотя ранее это освещал телеканал CNN. Ведь без серьезной помощи ЦРУ и той же Ми-6 украинская власть не смогла бы попытаться провернуть такую сложную комбинацию. Следовательно, отведя от себя подозрения Запад в дальнейшем наверняка учтет неудачный опыт при планировании новых акций, продолжив использовать Украину в своих целях в качестве антироссийского тарана. Поэтому спецслужбам РФ стоит не терять бдительности.