Во вторник, 16 ноября, Киевская городская государственная администрация сообщила о подорожании проезда в столичном транспорте. С 1 января стоимость проезда вырастет более чем в два раза. Затронет подорожание и маршрутки. Новости о подорожании разозлили киевлян

В КГГА отметили: подорожание проезда в столичном транспорте давно назрело.

«Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчётам КП «Киевпастранс», экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,3 грн. (около 61,4 руб. — Ред.). По расчётам КП «Киевский метрополитен», обоснованный тариф в метро — 22 грн. (около 60,6 руб. — Ред.). Но мы понимаем, что это большая финансовая нагрузка на пассажиров, поэтому при расчёте новых тарифов одно из заданий — оставить транспортные услуги дифференцированными с системой скидок», — заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник. «Даешь десятилетие без метро!» Киевлян опять обманули © пресс-служба президента Украины

Он пообещал, что одна поездка в коммунальном транспорте в Киеве будет стоить 20 грн. (около 55 руб. — Ред.) в случае покупки разового билета. Тем, кто пользуется электронной «Картой киевлянина», поездка обойдётся в 12 грн. (около 33 руб. — Ред.). Для тех, кто пользуется электронными билетами, стоимость поездок будет зависть от их количества: 15 грн. (около 41,3 руб. — Ред.) при покупке 50 поездок и 20 грн. при покупке 1-9 поездок.

«Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за проезд от 14,2 грн. (около 39,1 руб. — Ред.) до 14,5 грн. (около 40 руб. — Ред.) в зависимости от вида проездного», — отметил Поворозник.

При этом Киев сохранит льготы для социально незащищённых слоёв населения.

Кроме того, Поворозник заявил: сейчас киевляне ещё могут «запастись» поездками, купив их по цене 6,5 грн. (около 17,9 руб. — Ред.).

Новости о подорожании транспорта энтузиазма у жителей украинской столицы не вызвали: достаточно зайти на страницу мэра Киева Виталия Кличко в Facebook. Последнюю запись, от 11 ноября, Кличко посвятил встрече с молодым боксёром. Но в комментариях под этой записью, многие киевляне не хвалят мэра и не восторгаются украинским победами в боксе, а негодуют по поводу повышения цены на проезд.

Одной из причин недовольства является то, что коммунальный транспорт в Киеве давно вызывает нарекание жителей украинской столицы и её гостей.

Пределы роста

Через девять дней, 26 ноября, истекает срок, к которому, как обещал Кличко в 2018 году, в Киеве должны быть построены две новые станции метро — «Мостицкая» и «Проспект Правды». Появиться они должны на Виноградаре — жилом массиве на окраине Киева. Правда, сегодня все, в том числе и сам Кличко, прекрасно понимают, что 26 ноября никакие новые станции на Виноградаре не появятся.

«Киевметрострой направил письмо, что они не успевают. И это недопустимо», — негодовал Кличко в эфире одной из радиостанций 30 октября.

Он заявил, что киевская власть сделала всё от неё зависящее, перечислив «Киевметрострою» 4 млрд грн. (около 11 млрд руб. — Ред.) из 6 млрд грн. (около 16,5 млрд руб. — Ред.) При этом главный подрядчик даже не выполнил работу и на ту сумму, которую перечислили. Всему виной бананы: эскалаторы киевского метро останавливались почти 600 раз за месяц © Alicja/Pixabay

А ведь ещё десять лет назад, в 2011 году, всё было совсем по-другому. Возглавлявший тогда Киевский метрополитен Владимир Федоренко говорил, что в Киеве появятся 23 новые станции метро.

«Мы предлагаем до 2025 года значительно увеличить темпы строительства линий и станций метрополитена и ввести в эксплуатацию около 35 км линий, 23 станции, дополнительный вход-выход со станции «Вокзальная» и три электродепо», — отмечал Федоренко.

С тех пор открыли лишь три станции метро — «Выставочный центр» в декабре 2011 года, «Ипподром» в октябре 2012 года и «Теремки» в начале 2013 года. Новый выход с «Вокзальной» так и не появился. Ну а в 2013 году начался Майдан. Спустя семь лет, — в январе 2020 года «Киевский метрополитен» сообщил, что в течение ближайших семи лет в Киеве должны появиться 14 станций метрополитена.

Правда, за день до обещания «Киевского метрополитена», глава наблюдательного совета «Киевметрострой» Олег Токарев заявил: запуск новых станций метро Сырецко-Печерской линии в сторону Виноградаря откладывается.

«Сорваны сроки. Переносится пуск! А 1,6 млрд грн. — нет!.. На протяжении всего года мы говорили, делали замечания… Я говорил о том, что так метро не строится, так нельзя. Нельзя отлучать специалистов-профессионалов от объекта. <…> Строительством занимаются те, кто понятия не имеют об этом деле. Нарушается технологическая цепочка, люди занимаются тем, что осваивают средства, а не строят. Уже есть риск затянуть строительство дополнительно на два-три года», — заявил Токарев. Переименовать «Героев Днепра» в «Героев УПА*». В Киеве продолжается декоммунизация метрополитена © commons.wikimedia.org,

Инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин тогда же заявил: строительство идёт с отставанием от графика на 7-8 месяцев. И говорил он о «Мостицкой» и «Проспекте правды». В общем, ещё в январе 2020 года метростроевцам было понятно: ожидать открытия новых станций метро в Киеве в 2021 году не стоит. При этом свои заявления метростроевцы делали ещё до того, как в мире грянула пандемия COVID-19. Последняя осложнила и без того непростое положение дел.

Что же касается существующих станций метро, то они тоже вызывают нарекания. Киевляне жалуются на назойливую рекламу на станциях, их несколько запущенный вид, и неудовлетворительное состояние курсирующих в метро составов.

Схожие проблемы — и у других видов транспорта. На следующий день, после того, как в КГГА объявили о грядущем подорожании коммунального транспорта, в украинской столице случился сбой в работе общественного транспорта сразу на пяти автобусных и шести троллейбусных маршрутах. Причиной этого «Киевпастранс» назвал «скопление автотранспорта».

«Введено оперативное положение №4 — движение транспорта без соблюдения расписания», — говорилось в сообщении «Киевпастранса».

Даже когда движение восстановили, автобусы и троллейбусы шли по маршруту с отклонениями от графика. Поэтому неудивительно, что решение повысить тарифы на транспорт у многих не встретило понимание. Примечательно, что среди обескураженных планами КГГА оказались даже маршруточники. «Наезд» на Кличко: налоговая обыскала киевских транспортников © Facebook, Віталій Кличко / Facebook, Віталій Кличко / Перейти в фотобанк

«Сами в шоке»

Во вторник, 16 ноября, после того, как стало известно о подорожании коммунального транспорта, глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский заявил, что и для маршруточников эта новость стала шоком.

«Новость о повышении цен на проезд в общественном транспорте до 20 гривен для нас самих стала полной неожиданностью. Мы понимали, что повышение будет, но не думали, что такое резкое — в 2,5 раза. Это при том, что общественный коммунальный транспорт дотируется из бюджета, за кредитные средства закупается подвижной состав, идут компенсации за льготников», — отметил он в комментарии украинскому изданию «Страна».

Он заявил, что «тариф в 20 грн. — это явный перебор».

«Может мэрия знает, что нас ждет в декабре, и повышает ценник с запасом. Но по состоянию на сегодня реально было бы поставить тариф не выше 15 грн. (около 41 руб. — Ред.). Частники, не имея никакой поддержки от властей, возят людей по 10 грн. (около 28 руб. — Ред.)», — указал он.

При этом, по словам Житинского, если цены взлетят в коммунальном транспорте, то отреагируют на это и маршруточники. Розовый - направо, голубой - налево: вагоны киевского метро планируют поделить на женские и мужские © European Union

«Если городской транспорт подорожает до 20 грн., то и все маршрутки тоже подтянутся, и тоже выставят тариф в 20 грн.. Это едва ли не впервые частные перевозчики «догоняют» по ценнику коммунальный транспорт, обычно было наоборот. При этом в маршрутках (если убрать коррупционную составляющую и различные поборы) экономически обоснованная цена проезда вполне вписывается в пределы 15 грн.», — указывал Житинский.

Он подчеркнул, что хотелось бы увидеть реальную структуру нового тарифа.

«Думаю, много интересных открытый было бы. Почему топ-менеджеры коммунальных предприятий входят едва ли не в бизнес-элиту, а сами предприятия — планово убыточные», — указал он.

Кроме того, Житинский отметил, что высокая цена скажется на заполняемости транспорта, который и так ходит полупустым из-за ковидных ограничений. Но в КГГА непреклонны. И о желании пересмотреть повышение тарифов пока и не заикаются.