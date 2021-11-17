ЛДНР становятся фактически частью Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, получают импульс для развития собственной экономики. Также это мощный политический сигнал для «западных партнеров»

В понедельник, 15 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР И ЛНР.

Согласно указу в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.

Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

В ДНР документ назвали «глотком воздуха» для предприятий республики. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ противоречит минским договоренностям — ожидает от Франции и ФРГ осуждения действий РФ. Денис Пушилин: Указ Путина для Донбасса - рывок в новую социально-экономическую реальность © РИА Новости, Евгений Одиноков

«Полшага для признания ЛДНР»

Главное в указе Путина — предоставление российского рынка и доступа к госзакупкам. По факту мы говорим о полноценной экономической интеграции Донбасса в состав российского экономического пространства, а политически Донбасс останется независимой сущностью, поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Он прогнозирует, что улучшения последуют достаточно быстро, поскольку речь идет о доступе на российский рынок для предприятий ДНР/ЛНР, что принципиально меняет их положение.

Прежде предприятия с точки зрения торговых отношений на территории РФ были украинскими предприятиями и на них распространялись ограничения, действующие для всех иностранных предприятий, включая запрет на доступ к госзакупкам.

«Сегодня ситуация меняется и эти предприятия получают рынок. Дальше вопрос заключается в том, насколько эти предприятия готовы к выходу на российский рынок. Если они к этому выходу готовы, то они могут появляться без ограничений на российском рынке. Но в любом случае они становятся пригодными для инвестиций, потому что когда у предприятия нет гарантированного рынка сбыта, то инвестору непонятно, что дальше будет с этой продукцией», — заявил Зубец.

В целом же, добавил эксперт, Россия делает «полшага вперед для признания субъектности ДНР/ЛНР с точки зрения экономических отношений». Алексей Зубец: Указ Путина о товарах из Донбасса наносит серьезный удар по властям Украины © Youtube / Алексей Зубец

Что сможет поставлять ДНР?

Указ Путина скажется как на развитии экономики ДНР в целом, так и на загрузке промышленных предприятий, раскрывая их потенциал, уверена член Общественной палаты ДНР и директор Снежнянской швейной фабрики «Снежинка» Наталья Курянская.

Теперь ДНР, по её словам, сможет поставлять в Россию продукцию металлургии, химической, машиностроительной, лёгкой промышленности, сельского хозяйства и многое другое.

При этом для внедрения новых механизмов потребуется несколько месяцев, прогнозирует специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Он надеется, что к лету уже будут заметны результаты — за счет активизации экономической жизни в Донбассе.

«Поддержка Донбасса очень важна, так как она снижает риски гуманитарных катастроф», — считает Суздальцев.

«Поторопить западных партнеров»

После указа Путина ЛДНР фактически становятся частью Таможенного союза и ЕврАзЭСа, причем с российской стороны для Донбасса условия даже лучше, чем для белорусов, потому что нет квотирования и других ограничений. Такое мнение высказал один из основателей ДНР Андрей Пургин. Андрей Пургин: Путин выдал Донбассу удочку, но республики пока не знают, где речка © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Говоря о политической стороне вопроса, он отметил, что это большой и весомый шаг, который поторапливает западных партнеров, испытывавших какие-то иллюзии и желания поработать по Донбассу.

«Я напоминаю, что в документе Нормандского формата, указано, например, что Франция и Германия создают банковскую систему на территории республик. Другими словами, бесконечное затягивание процесса сегодня уже невозможно и стороны должны определиться, к чему все это движется. Это срывание с мертвой точки. Невозможно сохранять ситуацию неизменной еще много лет, как это планирует делать Украина», — рассказал Пургин.