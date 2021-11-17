Во вторник, 16 ноября, Армения обратилась к России с призывом о защите. Причина - эскалация на границе с Азербайджаном

Об обращении Армении рассказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение», — заявил он в эфире Общественного телеканала 16 ноября. В МИД Армении призвали РФ отреагировать на действия Азербайджана © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По его словам, Армения надеялась на военную помощь России, если переговоры с Азербайджаном будут безрезультатными.

Позже стало известно о переговорах премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

«В беседе с Владимиром Путиным Никол Пашинян подробно представил последние события на армяно-азербайджанской границе. Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанских вооруженных сил являются не чем иным, как агрессией против суверенной территории Армении. В сложившейся ситуации премьер-министр подчеркнул крайнюю важность армяно-российского стратегического партнерства», — сообщила пресс-служба премьер-министра Армении.

Кроме России Армения призвала на помощь и всё мировое сообщество. Об этом заявил постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян.

«Мы уведомили членов Совета Безопасности, я выразил глубокую озабоченность в ходе открытых дебатов. Мы призвали международное сообщество отреагировать надлежащим образом на эти нарушения международного права, Устава ООН, положений трехстороннего заявления (России, Азербайджана и Армении), которое установило прекращение огня в прошлом году», — отметил Маргарян.

Азербайджан со своей стороны заявил: он готов к нормализации отношений с Арменией.

«Азербайджан выражает свою готовность к нормализации межгосударственных отношений с Арменией, в том числе посредством подписания мирного соглашения, которое бы обеспечило прочный мир, развитие, прогресс», — отметил постпред Азербайджана в ООН Яшар Алиев, выступая в Совете Безопасности всемирной организации 16 ноября.

Оба закавказских государства призвал к миру и Вашингтон.

В конечном итоге Минобороны Армении заявило, что ситуацию на армянско-азербайджанской границе удалось стабилизировать.

«Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, ситуацию на армяно-азербайджанской границе удалось стабилизировать. По ситуации на 18:30 обстановка относительно спокойная. Огонь прекращен», — указывалось в сообщении армянского оборонного ведомства.

Перед этим переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана провёл глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки. Шойгу остановил новый военный конфликт Армении и Азербайджана © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Конфликт на границе Армении и Азербайджана длился несколько дней и успел унести жизни военнослужащих с обеих сторон. Он не на шутку встревожил наблюдателей:

Неспокойная граница

Первые сообщения об эскалации появились в субботу, 13 ноября. Тогда Азербайджан заявил о гранате, брошенной в сторону Азербайджанского блокпоста в Шуши, а также об обстреле со стороны ВС Армении в Кельджабанском районе. Последний перешёл под контроль Азербайджана в результате войны в 2020 году. Армения же заявила в тот день об обстреле азербайджанскими военными её позиции в направлении Гегаркуникской области.

На следующий день Азербайджан снова обвинил Армению в обстреле. При этом ответственность возлагалась на «незаконные армянские вооружённые отряды». Ереван заявил: огонь был, но это был ответный огонь на попытку Азербайджана развернуть наступление на границе. Кроме того, Армения сообщила об окружении азербайджанскими военными четырёх опорных пунктов Вооружённых сил Армении.

Позже Совбез Армении сообщил, что после переговоров ВС Азербайджана покинули армянскую территорию. В ответ МИД Азербайджана заявил, что азербайджанские военные выполняли служебные обязанности на своей территории.

Но во вторник, 16 ноября, ситуация снова накалилась. Обе стороны обвинили друг друга в обстрелах. Кроме того, Армения сообщила о том, что её военные попали в плен. Ищенко сказал, что будет, если польская армия зайдет на территорию Белоруссии © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Двенадцать военнослужащих ВС Армении — семь контрактников и пять военнослужащих срочной службы — пленены», — сообщило Минобороны Армении.

Там же отметили, что азербайджанские военные понесли большие потери в личной силе и в бронетехнике. Так, армянские военные уничтожили около десятка единиц бронетехники ВС Азербайджана.

«У армянской стороны тоже есть потери», — отмечалось в сообщении Минобороны Армении.

Позже Азербайджан заявил о гибели одного своего военного.

Обострение на армянско-азербайджанской границе встревожило мировое сообщество. К прекращению огня Азербайджан и Армению призвали Россия, США и ЕС, а также ряд международных организаций.

В конечном итоге при активном посредничестве России перетекания стычек на границе в полномасштабную войну удалось избежать. При этом эскалация в Закавказье совпала со сложной обстановкой в других регионах, входящих в зону интересов России.

Польша и Донбасс

Неспокойно во вторник, 16 ноября, было и на границе Польши и Белоруссии. Там польские пограничники, полицейские и военные пытались помешать прорваться в страну мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки. «Как в Донбассе»: Ищенко назвал возможный вариант развития миграционного кризиса в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Для сдерживания очередной попытки прорыва польские военные, полицейские и пограничники использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёты.

Чем, в свою очередь, обеспокоили белорусских пограничников. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил: обстрел польскими силовиками людей на границе светошумовыми гранатами «является вопиющим нарушением международных норм, в том числе прав мигрантов, ищущих убежище.

«Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь. Госпогранкомитетом направлен запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Беларуси беженцев», — сообщил Госпогранкомитет.

А постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отметил, что ситуация на границе Польши и Белоруссии приобретает черты сюрреализма.

«Ситуация приобретает черты сюрреализма. Все бы это смотрелось как элементы социальной фантастики, если бы не реальные люди, которые страдают и даже, некоторые, погибают там… То, что происходит на границе, не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу, ни всем сопричастным к этой цепочке событий», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Европа же в ответ продолжает утверждать: в миграционном кризисе виноваты власти Белоруссии. При этом поведение европейских политиков многие характеризуют как лицемерное. Ранее они выражали намерение помогать мигрантам. Однако теперь не готовы их принять, и даже обвиняют их в том, что те являются «оружием» руководства Белоруссии.

Неспокойно и в Донбассе. Так, утром, 16 ноября, украинские военные обстреляли западную часть посёлка Еленовка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. «Наш ответ Чемберлену»: Безпалько о том, как Россия отреагировала на обстрелы Донбасса © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Как рассказала в комментарии каналу «Донбасс решает» жительница посёлка Ольга Кочубей, во время обстрела были слышны сильные разрывы снарядов.

«В том районе поселка проходит железная дорога. И звуки доносились такие, как от мощных ударов по металлу», — отметила она.

Уже в ночь с 16 на 17 ноября ВСУ обстреляли юго-западные, западные и северо-западные окраины Донецка, о чём сообщило представительство ДНР в СЦКК.

При этом, как утверждают некоторые Telegram-каналы, ВСУ разрабатывают план атаки на ДНР.

«В пабликах, где общаются люди, близкие к военно-политическим кругам, сегодня вовсю обсуждают новость, поступившую с украинской стороны: украинские товарищи, причисляющие себя к Русскому Миру, сообщают, что в ближайшие недели может начаться операция ВФУ под кодовым названием «Прокруст». Цель операции — «отсечение» столицы ДНР от границы с Россией и полный захват южной части ДНР. Стоит отметить, что ранее сведения, поступавшие от источника данной новости, в подавляющем большинстве случаев, соответствовали действительности», — указывалось в донецком канале «ОДДР Актуально».

И хотя в это верится с трудом, однако тот факт, что несколькими днями ранее британские СМИ сообщили о возможной отправке на Украину нескольких сотен британских спецназовцев, настораживает. Как сообщило издание The Mirror, речь о переброске на Украину солдат SAS, полка специальной разведки Великобритании, а также медиков, инженеров, связистов и бойцов шестнадцатой десантно-штурмовой бригады. При этом бригаду предупредили, что может потребоваться развертывание в кратчайшие сроки. Десантники могут оказаться на территории Украины в течение 36 часов с момента, когда поступит такой приказ.

Также издание сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер оценил риск начала войны Украины с Россией «из-за случайности» как очень высокий — выше, чем когда-либо со времен холодной войны.

Нарастание напряжённости уже не на дальних — на ближних подступах к России — не может не настораживать. И всё меньше верится в то, что все эскалации в эти дни — случайны.