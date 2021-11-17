На днях украинские депутаты от президентской партии «Слуга народа» подали законопроект №6292, существенно расширяющий полномочия Национальной гвардии, в которую входят и откровенно неонацистские формирования вроде полка «Азов»

Минувшим летом в отставку был отправлен Арсен Аваков, который долгое время курировал ряд ультраправых группировок. МВД и Нацгвардию теперь контролируют люди Владимира Зеленского, следовательно, усиление этих структур выгодно президенту.

Национальную гвардию создавали на Украине весной 2014 года, преобразовав Внутренние войска, а также включив в нее несколько тысяч мотивированных активистов Евромайдана, преимущественно из числа радикальных националистов, которые по домам расходиться не собирались. Целью Национальной гвардии было пресечение массовых беспорядков, а также борьба с теми, кого власти Украины называют террористами. Возлагаются на нее также обязанности охраны ряда стратегических объектов, включая АЭС, конвоирование заключенных и охрана дипломатических представительств. Аваков заподозрил СБУ в сотрудничестве с «исполнителями» убийства Шеремета © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако располагают она еще и тяжелым вооружением типа танков и артиллерии, а по некоторым направлениям ее вооружение лучше по качеству, чем в рядах ВСУ. Из США украинская Нацгвардия получила как минимум 500 гранатометов PSRL-1.

Кроме того, авиация Нацгвардии должна получить вертолеты французского образца. Однако, как у правоохранительной структуры у Нацгвардии не стоит задача воевать с иностранными армиями. Как при Порошенко, так и при Зеленском Украина предлагала свои варианты пересмотра Минских соглашений, в которых контроль и патрулирование городов Л/ДНР должны осуществлять именно нацгвардейцы, включая боевиков неонацистский «Азов».

В случае же принятия нового законопроекта «Слуг народа», нацгвардейцы смогут выполнять и функции полиции по всей Украине. Они смогут «осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения», самостоятельно составлять протоколы об админнарушениях и передавать материалы об административных правонарушениях в суд, а также задерживать подозреваемых. Нацгвардейцам можно будет самостоятельно производить осмотр вещей граждан, изъятие вещей и документов, а также открыто использовать приборы фото/видеосъемки.

Называется законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины". Его авторами являются 15 депутатов от «Слуги народа» во главе с заместителем главы фракции Евгенией Кравчук. Организовал рабочую дружину: Аваков рассказал, как Ахметов помог удержать Мариуполь © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

В мае 2020 «Слуги народа» уже пытались протолкнуть аналогичный законопроект на фоне первого локдауна и принятия непопулярного в народе закона о приватизации земли (земельной реформы), но тогда в парламенте он не прошел. Однако с тех пор ситуация изменилась. Если в прошлом году усиление полномочий Нацгвардии могло быть на руку Арсену Авакову, то с 1 января 2022 года она переходит в прямое подчинение президенту Украины. Забрать у Авакова Нацгвардию хотел еще бывший глава Офиса Зеленского Андрей Богдан в 2019 году. Богдан вспоминал, что Аваков даже грозил тогда уйти в отставку, если у него заберут Нацгвардию. Аваков, как известно, подал в отставку, но не только он был препятствием.

Переподчинение Нацгвардиии лично президенту идет еще и в разрез с Конституцией, согласно которой президент является лишь Верховным главнокомандующим ВСУ, но не правоохранительных органов (это компетенция Кабмина). Таким образом, можно говорить, как минимум, о превышении полномочий президента. Однако Конституция Украины запрещает и использование армии во внутренних конфликтах, что тем не менее происходит с 2014 года.

Со следующего года, в случае принятие законопроекта, татуированные нацистскими символами боевики «Азова» получат легальное право обыскивать и задерживать граждан. И подчиняться они будут лично Владимиру Зеленскому. Кроме того, они будут дублировать функции Нацполиции, что может вызывать ряд казусов в сфере распределения полномочий.

Однако в первую очередь следует обратить внимание на постановление Кабмина Украины от 20 августа 2021, которое определяет порядок использования Нацгвардии для пресечения массовых беспорядков — ей в этом отводится основная роль.

«Основным субъектом, на который возлагается пресечение массовых беспорядков, является Национальная гвардия», — гласит постановление Кабмина. И если пока Нацгвардия в случае массовых протестов должна охранять административные здания, то в случае принятия законопроекта №6292, получит возможность заранее обыскивать и задерживать «подозрительных лиц». Так обычно пытаются задавить какой-нибудь протест в зародыше, до того как он стал массовым. Естественно, гораздо меньше будет желающих выйти на законный мирный протест против роста тарифов или невыплаты зарплат, если их там могут обыскать и задержать какие-нибудь боевики «Азова».

«Чего же боится наш Президент "из народа", что так усиливает военные формирования, которые привлекают к охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и охране гособъектов?», — спрашивает украинский экономист Виктория Розанова, комментируя законопроект №6292. Закомплексованные сплетники. Аваков рассказал о тайной жизни Офиса Зеленского © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

Такие предосторожности можно рассматривать на фоне падения рейтингов президента и его политической силы в сочетании с очередным витком цен и тарифов, который сделает самый бедный народ европейского континента еще беднее. Возможно, по требованию западных партнеров украинским властям придется пойти еще на ряд непопулярных антисоциальных мер. В Киеве периодически проходят небольшие акции протестов против повышения тарифов и «социального геноцида», как повышение называют протестующие. И «Слуги народа» прекрасно сознают, насколько чужды они этому народу, поэтому заранее готовят почву, когда можно будет опереться уже не на рейтинги и медиа-популярность, а исключительно на штыки ультраправых.