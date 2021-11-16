«Когда эти требования будут выполнены, Федеральное сетевое агентство сможет возобновить рассмотрение заявки в течение оставшейся части четырехмесячного периода, установленного законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для получения заключения, как это предусмотрено законодательством ЕС о внутреннем рынке», — заявил регулятор.
Но буквально вчера вечером, 15 ноября 2021 года, всю Украину буквально накрыло сплошной «пэрэмогой». Потому что представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф сообщил, что «Нефтегазу Украины» и газотранспортной системы (ГТС) разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока-2» («СП-2»).
Это буквально преисполнило гордостью главу «Нефтегаза» Юрия Витренко и генерального директора «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергея Макогона. Первый в очередной раз не преминул напомнить, что что украинская ГТС (она же «труба») «значительно удобнее» российского «СП-2». Потому что у нее резерва из запасных труб — хоть завались, а расположена она в относительной близости к месторождениям в Центральной Азии. А потом, как водится, похвалил немцев и плюнул в российско-немецкий газопровод: «Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему «Nord Stream AG» не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству».
В свою очередь Макогон разразился длиннющим постом в «Фейсбуке»:
«Поздравляем решение Федерального сетевого агентства Германии, которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2» оператору GTS Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС.
У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины….Мы осознаем также, что для Украины «Северный поток-2», кроме энергетической, несет и общую угрозу. «Газпром» не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, «сертификация» «Северного потока-2» даст «зеленый свет» для более активных реальных спецопераций».
При этом Макогон буквально излился в похвалах украинской «трубе»: «На сегодняшний день никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Поэтому вызов, стоящий сегодня перед Украиной, странами ЕС и США, — это усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов. Сумеем ли мы сохранить свободный рынок, конкуренцию и развитие?».
А венчало «пэрэмогу» совершенно пафосное словесное топтание по, как казалось Макогону, поверженному «Газпрому» из «клятой России»: «Вынесем ли мы уроки из сложившейся ситуации? Зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода «Северный поток-2». Экономика всех стран напрямую зависит от энергоресурсов, поэтому энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие».
Казалось бы, радость, на первый взгляд, несусветная. Ведь всего несколькими днями ранее в немецком бундестаге его депутат от партии «Левые», в прошлом созыве — глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Украина не должна принимать участие в сертификации газопровода «Северный поток-2», ее единственная задача — оплачивать счета за газ. Все! И ему аплодировали, с ним соглашаясь. А потом регулятор отыграл назад и допустил Украину к сертификации.
Но, как нередко в Украине бывает, оказалась очередным пшиком. И обернулась очередной «зрадой» (предательством). В тот же день выяснилось, что и «Нефтегаз» и ГТС пригласили в Германию на процесс сертификации, как, извините, вьетнамских космонавтов: послушать, посмотреть и даже высказать свое мнение можно, а вот прикасаться к чему-либо из приборов нельзя. Так и здесь: Украина поучаствует в сертификации «СП-2», но без права вето.
«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что сегодня привлекла компании «Нефтегаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» к процедуре сертификации. Право на вето с этим не связано», — прямо сказал упомянутый выше герр Вульф из регулятора BNetzA.
Но ничего удивительного в таком отношении Европы и вообще коллективного Запада к надеждам, требованиям и чаяниям Украины нет и быть не может. Еще одна иллюстрация случилась 10 ноября сего года во время подписания в Вашингтоне так называемой «Хартии о стратегическом партнерстве между США и Украиной», которую радостно подмахнули автографами госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который даже на радостях назвал визави ласково —«Тони».
Так вот в разделе II этой хартии «Безопасность и противодействие российской агрессии» (то есть по самой актуальной проблеме Украины — войне в Донбассе) США и поддержали территориальную целость Украины, и всячески одобрили ее курс и право на вступление в НАТО и ЕС, и пообещали всяческую помощь и содействие в отражении «российской агрессии», и посулили всевозможную помощь, но ни одним — повторяю! — ни одним пунктом не указали, что сделают конкретно. И тем более, не указали, что будут хоть что-то делать вместе с Украиной.
Например, в окопах Донбасса или где-либо еще отражать атаки «путинских бурят».
Да, в Хартии, в частности, сказано: «Соединенные Штаты по-прежнему намерены оказывать Украине помощь в продолжающихся реформах в сфере обороны и безопасности и продолжать активные тренировки и учения. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по максимальному укреплению своего статуса партнера НАТО по программе расширенных возможностей для обеспечения оперативной совместимости».
А еще раньше эта же линия прослеживается во всех основополагающих документах о сотрудничестве между Украиной и НАТО. Везде НАТО обязуется поддерживать, содействовать, помогать и стимулировать. Но ни в одном пункте ни одного документа не сказано о дате, когда Украина может стать полноценным и равноправным членом Альянса. А зачем это НАТО, если она и так может использовать украинскую территорию для своих целей, но при этом не нести перед Украиной и ее народом никаких обязательств?
НАТО Украину и использует, делая ее отличной мишенью для отработки ударов любого «вероятного противника».
Точно такая же картина и с вожделенным с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, неподписание президентом Виктором Януковичем которого стало одним из триггеров госпереворота 2014 года не евромайдане. В этом документе Украина тоже взяла на себя гарантии открыть свои рынки перед товарами из ЕС, но европейцы в ответ ограничились лишь мизерными квотами на украинские товары. И ни в одном пункте не указали, когда Украина может рассчитывать на полноценное членство в объединении.
И что-либо еще комментировать по этому поводу кажется бессмысленным. А легендарный сержант Петренко в таких случаях, как известно, подавал свою знаменитую команду — «Иди слюда! Стой там!». Другими словами, Украину пригласили в Германию фактически понаблюдать за триумфом немецких и — это самое унизительное для патриотов-русофобов — российских газовщиков и строителей газопровода.
А это особенно обидно патриотам, ибо вице-премьер России Александр Новак уже неоднократно заявлял, что запуск «СП-2» не просто способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке Европы, но уже и стоит буквально под парами: первая его нитка уже заполнена газом, а вторая будет заполнена до конца 2021 года.