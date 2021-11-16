Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». Сообщается, что немецкий регулятор обязал «Nord Stream 2 AG», швейцарскую компанию-оператора «СП-2», создать дочернее подразделение в Германии, которое и станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но буквально вчера вечером, 15 ноября 2021 года, всю Украину буквально накрыло сплошной «пэрэмогой». Потому что представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф сообщил, что «Нефтегазу Украины» и газотранспортной системы (ГТС) разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока-2» («СП-2»).

Это буквально преисполнило гордостью главу «Нефтегаза» Юрия Витренко и генерального директора «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергея Макогона. Первый в очередной раз не преминул напомнить, что что украинская ГТС (она же «труба») «значительно удобнее» российского «СП-2». Потому что у нее резерва из запасных труб — хоть завались, а расположена она в относительной близости к месторождениям в Центральной Азии. А потом, как водится, похвалил немцев и плюнул в российско-немецкий газопровод: «Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему «Nord Stream AG» не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству».

Приостановка сертификации «Северного потока-2» взвинтила цены на газ в Европе © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Поздравляем решение Федерального сетевого агентства Германии, которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2» оператору GTS Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС.

У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины….Мы осознаем также, что для Украины «Северный поток-2», кроме энергетической, несет и общую угрозу. «Газпром» не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, «сертификация» «Северного потока-2» даст «зеленый свет» для более активных реальных спецопераций».

При этом Макогон буквально излился в похвалах украинской «трубе»: «На сегодняшний день никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Поэтому вызов, стоящий сегодня перед Украиной, странами ЕС и США, — это усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов. Сумеем ли мы сохранить свободный рынок, конкуренцию и развитие?».

А венчало «пэрэмогу» совершенно пафосное словесное топтание по, как казалось Макогону, поверженному «Газпрому» из «клятой России»: «Вынесем ли мы уроки из сложившейся ситуации? Зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода «Северный поток-2». Экономика всех стран напрямую зависит от энергоресурсов, поэтому энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие».

Казалось бы, радость, на первый взгляд, несусветная. Ведь всего несколькими днями ранее в немецком бундестаге его депутат от партии «Левые», в прошлом созыве — глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Украина не должна принимать участие в сертификации газопровода «Северный поток-2», ее единственная задача — оплачивать счета за газ. Все! И ему аплодировали, с ним соглашаясь. А потом регулятор отыграл назад и допустил Украину к сертификации.

«Все не столь однозначно»: Витренко о приостановке сертификации «Северного потока-2» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что сегодня привлекла компании «Нефтегаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» к процедуре сертификации. Право на вето с этим не связано», — прямо сказал упомянутый выше герр Вульф из регулятора BNetzA.

Но ничего удивительного в таком отношении Европы и вообще коллективного Запада к надеждам, требованиям и чаяниям Украины нет и быть не может. Еще одна иллюстрация случилась 10 ноября сего года во время подписания в Вашингтоне так называемой «Хартии о стратегическом партнерстве между США и Украиной», которую радостно подмахнули автографами госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который даже на радостях назвал визави ласково —«Тони».

Так вот в разделе II этой хартии «Безопасность и противодействие российской агрессии» (то есть по самой актуальной проблеме Украины — войне в Донбассе) США и поддержали территориальную целость Украины, и всячески одобрили ее курс и право на вступление в НАТО и ЕС, и пообещали всяческую помощь и содействие в отражении «российской агрессии», и посулили всевозможную помощь, но ни одним — повторяю! — ни одним пунктом не указали, что сделают конкретно. И тем более, не указали, что будут хоть что-то делать вместе с Украиной.

Например, в окопах Донбасса или где-либо еще отражать атаки «путинских бурят».

Да, в Хартии, в частности, сказано: «Соединенные Штаты по-прежнему намерены оказывать Украине помощь в продолжающихся реформах в сфере обороны и безопасности и продолжать активные тренировки и учения. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по максимальному укреплению своего статуса партнера НАТО по программе расширенных возможностей для обеспечения оперативной совместимости».

В ФРГ приостановили сертификацию «Северного потока — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

НАТО Украину и использует, делая ее отличной мишенью для отработки ударов любого «вероятного противника».

Точно такая же картина и с вожделенным с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, неподписание президентом Виктором Януковичем которого стало одним из триггеров госпереворота 2014 года не евромайдане. В этом документе Украина тоже взяла на себя гарантии открыть свои рынки перед товарами из ЕС, но европейцы в ответ ограничились лишь мизерными квотами на украинские товары. И ни в одном пункте не указали, когда Украина может рассчитывать на полноценное членство в объединении.

И что-либо еще комментировать по этому поводу кажется бессмысленным. А легендарный сержант Петренко в таких случаях, как известно, подавал свою знаменитую команду — «Иди слюда! Стой там!». Другими словами, Украину пригласили в Германию фактически понаблюдать за триумфом немецких и — это самое унизительное для патриотов-русофобов — российских газовщиков и строителей газопровода.

А это особенно обидно патриотам, ибо вице-премьер России Александр Новак уже неоднократно заявлял, что запуск «СП-2» не просто способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке Европы, но уже и стоит буквально под парами: первая его нитка уже заполнена газом, а вторая будет заполнена до конца 2021 года.