Не так давно все искали неуловимые российские войска на границе с Украиной в Смоленской области (которая с Украиной не граничит). Теперь общественность теряется в поисках таинственной «61-й отдельной пехотной егерской бригады», которая есть для Минобороны, но которой нет и никогда не было для СНБО Украины

Призрачные егеря и так называемые мигранты

На Facеbook-странице 61-й отдельной егерской бригады в составе ВСУ (несет службу в лесной зоне вблизи границы с Белоруссией) заявили, что готовы уничтожать мигрантов, если они проникнут на территорию Украины. Имеются в виду те мигранты, которые пытаются прорвать кордоны на польской границе.

«В настоящее время подразделения 61-й опебр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Беларусью и ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», — именно так было написано. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Разразившийся из-за этого медиа-скандал вынудил пресс-службу подразделения убрать часть поста, касающуюся «так называемых мигрантов». Затем в бригаде выкрутились из дурацкой ситуации, заявив, что их сообщение «неверно подали и распространили», а военнослужащие «никаким образом не будут применять оружие против мигрантов», но «вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть».

Для либеральной Европы, в которую номинально стремится Украина, подобные заявления от кого угодно были бы закономерно восприняты как расистские со всеми полагающимися последствиями. Учитывая, что Украина с некоторых пор — не «кто угодно», а инструмент для давления на Россию, военнослужащих простят. Но вообще, так, конечно, нельзя, пресс-служба бригады это «нельзя» поняла и исправила пост.

На том бы все и кончилось, если бы не вдруг проснувшийся Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности при СНБО, который объявил — никакой 61-й отдельной пехотной егерской бригады не существует в природе, в составе ВСУ есть только 61-я отдельная пехотная бригада корпуса резерва, которая никаких заявлений не делала, а страница в Facebook — фейк. Заявления Центра тут же некритично разнесли украинские СМИ в обычном контексте — это все российская пропаганда. Против России. Миграционный конфликт на границе стал новым этапом холодной войны Запада © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Егеря есть, но пусть об этом скажет кто-то другой



Проблема в одном — страничка бригады не фейковая, а самая настоящая. Аккаунт Министерства обороны Украины делал оттуда репосты сообщений и тэгал ее как официальную. Например, летом 2020 пресс-служба Минобороны сообщила, что «в подразделениях 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ продолжаются мероприятия боевого согласования».

Не фейковая не только страница в соцсети, но и сама бригада. Украинская «Википедия» (в нее, кстати, уже успели добавить опровержение про «убивать мигрантов») говорит нам, что подразделение было создано в составе Корпуса резерва в массе своей из бывших атошников в 2015 году и называлось 61-я отдельная мотопехотная бригада — именно так, как говорит Центр при СНБО.

Однако весной 2019 года вышла совместная Директива Министерства обороны Украины и Генштаба ВСУ, согласно которой 61-я отдельная мотопехотная бригада корпуса резерва была введена в боевой состав ВСУ как 61-я отдельная пехотная егерская бригада. Ее задача — охранять северные границы в лесисто-болотистой местности, чтобы Путин не напал через Белоруссию. В самой бригаде потом объяснили, что идея с егерями возникла после российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Приоритет по набору — военнослужащие ССО и военной разведки с опытом боевых действий и только по контракту. Короче говоря, профессионалы-атошники. «Перед угрозой войны»: Порошенко и Тимошенко запросили встречу с Зеленским © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Новую бригаду разместили в Чернигове (как раз на севере), приписав к механизированным сухопутным войскам ВСУ оперативного командования «Север». В 2020 был оглашен набор на контракт иностранцев, которые досконально владеют русским или белорусским языками (интересно, зачем) и знают местность вблизи северной границы Украины. Якобы около 25% военнослужащих 61-й егерской на сегодняшний день — наемники-иностранцы.

Так что, подразделение конечно же существует, а заявление Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности при СНБО — цирк с целью сохранить лицо перед Европой. Но хоть бы уже согласовывали свои действия. И что теперь делать другим ведомствам, которым уже полетели запросы? Назвать СНБО известным словом? Вот та же «Украинская правда» говорит, что попытка получить комментарий о «несуществующей» 61-й егерской в пресс-службе Сухопутных войск потерпела неудачу. Глава пресс-службы Владимир Фитьо якобы ушел от ответа и предложил обратиться с официальным запросом в Министерство обороны.

В министерстве же молчат, видимо, надеясь, что все само рассосется, как с небезызвестным делом об убийстве белорусского оппозиционера Шишова. Помните такого? Сразу стали кричать, что его заказал Лукашенко, а когда журналисты выяснили, что гражданин состоял в тесной связи с украинскими ультраправыми и части из них перешел дорогу (появились даже предположения о конкретном исполнителе из нацистской партии «Нацкорпус»), все быстро затихло. Сколько времени прошло, а полиция так и не обнародовала версии. Интересно, почему? В Нацполиции Украины опровергли информацию о том, что Шишов жаловался на слежку © politring

«В широкой долине три дубочка росли»



Теперь о том, что имела в виду пресс-служба бригады, грозясь «убивать так называемых мигрантов».

Скорее всего, что имела в виду, то и написала, просто потом по соображениям политкорректности пришлось править текст.

Дело в том, что на официальной странице бригады в Facebook (которая фейк по мнению СНБО и которую тэгает Министерство обороны) можно найти много всего интересного. Во-первых, эмблема подразделения — три дубовых листа и меч. В любой другой стране на такое не стоило бы обращать внимание, но на Украине, где «батько наш Бандера»… Короче, три дубовых листа и меч (правда две штуки) — это Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями и мечами, награда вермахта, учрежденная в гитлеровской Германии 15 июля 1941 специально для войск, воевавших на территории СССР.

Ничего удивительного, учитывая перевернутую руну дивизии СС «Рейх» на эмблеме полка нацгвардии Украины «Азов», а также шевроны с символикой СС «Галичина» и СС «Мертвая голова» у бойцов ВСУ, но не отметить, пожалуй, нельзя.

Дубовый лист с желудем (один в один как те три у 61-й бригады) — это эмблема 100-й легкой пехотной дивизии вермахта, которая в июне 1941 в составе группы армий «Юг» вторгается в советскую Украину, воевала под Киевом, участвовала в наступлении на Полтаву, затем — на Харьков. Уничтожена зимой 1943 в Сталинграде.

И вот совпадение так совпадение — подразделение нацистской Германии, воевавшее на Украине с дубовым листочком на эмблеме 6 июля 1942 было переименовано в 100-ю егерскую дивизию. Егеря. У 114-й легкой пехотной дивизии вермахта на эмблеме два зеленых дубовых листика и два желудя. Дивизия проводила карательные рейды в Боснии, а в 1943 по личному приказу Гитлера получила статус егерской.

Но на этом случайные, как мы понимаем, совпадения не заканчиваются. В июне 1941 из 1-го батальона 14-го пехотного полка СС «Мертвая голова» создали батальон сопровождения рейхсфюрера СС Гиммлера, который участвовал в антипартизанских карательных акциях. В феврале 1943 года его развернули в штурмовую бригаду СС «Рейхсфюрер СС». И не поверите, у нее на эмблеме три дубовых листочка с двумя желудями.

«От Сяна до Кавказа»

Интересная мелочь — на странице 61-й бригады украинских егерей можно найти сообщение о гимне подразделения — старой бретонской застольной песни Ev chistr 'ta Laou! (мелодия известна всем по вступлению к песне группы Scooter «How much is the fish», хотя куда красивее ее обработал в 2003 Ритчи Блэкмор), перепетой на немецком языке.

Некоторое время ходили мифы о том, что данная песня была неофициальным гимном Люфтваффе, но это неправда. Зато правда, что в ультраправом подполье, которое с 2014 на Украине никакое не подполье, указанное произведение является таким же сигналом для распознавания своих, как, скажем, 14/88, кельтский крест или «Традиция» с большой буквы «Т». Так 9 мая 2020 украинские наци в Одессе маршировали с портретами Шухевича, Бульбы-Боровца и организатора Волынской резни Клима Савура под Was wollen wir trinken — немецкую версию валлонской застольной песни. Все, кто должен был понять сигнал, его поняли, для остальных же из динамиков играл Scooter.

Впрочем, какое-то там сообщение в недрах Facebook-группы — это конечно мелочи. Такие же мелочи, как и заявление, что бригада готова подписать контракт с «полтавским Рэмбо». Если кто не помнит, это такой бывший вор, наркоман и наркобарыга Роман Скрипник, который служил в АТО в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, а затем в 2020-ом его застрелила полиция, когда он взял в заложники полицейского и угрожал ему гранатой. Что же, если бы выжил, может и пошел бы в 61-ю егерскую.

Также, наверное ерунда — выложенное пресс-службой бригады видео с подписью: «Девиз 61 опєбр: Arma North Silva («Вооруженный Северный Лес»). А там под кадры с майданными погромами, боевиками в балаклавах с дубинами и щитами, а затем утюжащими Донбасс из РСЗО военными (имеется в виду преемственность) играет марш УПА в аранжировке Олега Скрипки:

Ведет нас в бой борцов упавших слава

Для нас закон наивысший — то приказ:

Соборная Украинская держава —

Вольна и сильна от Сяна по Кавказ.

ВСУ, официальное государственное подразделение, говорит, что для него наивысший закон — Украина от Сяна по Кавказ, то есть покушается на территории Польши и России. Еще раз — не подпольные наци-штурмовики, а ВСУ.

Может и правильно решили в СНБО назвать страницу егерей фейковой, а само подразделение несуществующим? Ведь если в Европе заинтересуется, кто это собрался «убивать так называемых мигрантов», и вылезут дубовые листочки вместе с маршем УПА, может получиться неудобно. А внутренний конфуз скоро забудется под ворохом свежих новостей о российской армии на границе Украины в Смоленской области.