В контексте миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши от западных политиков звучат призывы ввести санкции в отношении России, хотя она к этой ситуации не имеет прямого отношения, таким образом в противодействие Запада России открылась новая страница

Европа начинает использовать миграционный кризис в Белоруссии даже не против Минска, а против России. За последние семь лет Запад разворачивал несколько крупных кампаний, которые на долгие годы вперёд проложили тропу для расширения антироссийских санкций. И вот некоторые из них. Снова Россия виновата. Евросоюз вводит антибелорусские санкции, но не против Минска © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Майдан

Отправной точкой санкционного давления на Россию стали события на Украине 2013-2014 годов. В результате госпереворота активисты майдана свергли президента Виктора Януковича.

21 февраля 2014 года при посредничестве министр иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, его польского коллеги Радослава Сикорского и руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье глава государства подписал соглашение с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Утром Янукович уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий, резиденции президента, парламента. Януковичу, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть страну, после чего Верховная Рада неконституционным путём отстранила его от власти.

«Это украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано», — заявил Лавров.

Население Крыма, не пожелавшее жить в стране под руководством активистов майдана, провело референдум о независимости и затем обратилось к властям РФ принять регион в состав страны. И хотя иностранные наблюдатели, работавшие на участках для голосования, признали проведение голосования соответствующим международному праву, Запад всё равно твердит, что Россия якобы захватила полуостров и, соответственно, санкции направлены против неё.

И теперь из раза в раз, под любым предлогом, а то и вовсе без него США и ЕС расширяют или вводят ограничительные меры в отношении Москвы, прикрываясь красивыми фразами о территориальной целостности Украины. Зеленский: Россия может надавить на США и заставить снять санкции с «Северного потока – 2» © REUTERS, Gleb Garanich

«Северный поток-2»

Памятуя о том, как Киев в разгар зимы, в январе 2009 года, перекрыл поставки газа, Европа стала больше внимания уделять диверсификации каналов поставки энергоресурсов, в том числе в обход территории Украины. Ключевым проектом стал газопровод «Северный поток», первую нитку запустили в эксплуатацию в ноябре 2011 года, а вторую — в октябре 2012-го, а вот на долю «Северного потока-2» (третья и четвертая нитки) выпало немало проблем. Его строительство началось в разгар украинского кризиса, и западные политики пытались создать газопроводу образ угрозы для Киева: мол, президент РФ Владимир Путин хочет таким образом «осушить» ГТС Украины и лишить страну доходов от транзитных поставок. Под этим предлогам США — стремящиеся вытеснить российские компании с европейского рынка и занять освободившиеся ниши — начали предпринимать попытки помешать запуску нового газопровода.

Проект должны были завершить к концу 2019 года, но его реализацию пришлось остановить на этапе готовности в 93%. Вскоре после подписания 44-м президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год, который предусматривал введение санкций против компаний, задействованных в строительстве газопровода, швейцарская Allseas, не дожидаясь вступления ограничительных мер в силу, отозвала свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter. Российской стороне пришлось пересматривать планы и искать суда, способные выполнить оставшуюся часть работ. Американский лидер убеждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель просто-напросто поставить крест на проекте и вернуться к крепкому трансатлантическому сотрудничеству, однако глава немецкого правительства категорически отказывалась — она всегда в рядах первых вставала на защиту «Северного потока-2», подчёркивая, что это проект исключительного коммерческий, а не политический. «Северный поток — 2»: cамый худший кошмар украинской власти становится реальностью © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На протяжении года трубоукладочные работы не велись совсем, и вот в 2020-м они возобновились. Более того, в мае 2021 года президент США Джо Байден, известный противник газопровода, отказался от дальнейшего санкционного давления на оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига, мотивируя принятое решение национальными интересами. Власти США пришли к выводу, что единственный способ остановить проект — это ввести санкции в отношении конечных потребителей газа в ФРГ, однако они не намерены портить отношения с Германией из-за «Северного потока — 2». После этого Вашингтон и Берлин, несмотря на имеющиеся разногласия, заключили сделку по этому вопросу. Газопровод полностью достроен, теперь осталось пройти процедуру сертификации, в которой принимает участие украинская сторона в лице «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины», но без права вето.

Отравление Скрипалей в Солсбери

4 марта 2018 года на скамейке в парке английского города Солсбери обнаружили бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля, осуждённого на Родине в 2006 году на 13 лет за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлию с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.

Не дожидаясь каких-либо результатов расследования, Тереза Мэй, на тот момент премьер-министр Великобритании, поспешила объявить виновных — их отравила Россия веществом нервно-паралитического действия класса «Новичок», разработанным в конце 1980-х годов. На чём основывается заключение Лондона, непонятно. Как подчеркнул заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, никаких программ по разработке вещества под таким названием ни в СССР, ни в России не было. По словам дипломата, сведения о том, что якобы такая программа существовала, распространяют лица, в своё время эмигрировавшие при содействии правительств западных стран, которые теперь активно участвуют в раскручивании истории Скрипалей. По всей видимости, речь идёт о химике Виле Мирзаянове, сбежавшем в 1992 году в США со всеми результатами разработок, после чего российские власти сочли нецелесообразным поставлять это отравляющее вещество на вооружение армии.

«На Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так — «Новичок». Можно говорить о Великобритании и США, где такое вещество разрабатывалось, и вполне может быть так, что это вещество могло быть использовано из этих запасов», — отмечал представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Скрипаль не поверил в причастность Москвы к отравлению - СМИ © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

Более того, 27 сентября 2017 года специалисты ОЗХО зафиксировали ликвидацию последнего химического боеприпаса России. Таким образом, Москва полностью уничтожила свой химический арсенал с опережением графика — по плану это должно было произойти в 2020 году.

Без суда и следствия Тереза Мэй обвинила Россию в незаконном использовании силы на территории Соединённого Королевства и объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В свою очередь, МИД РФ объявил персонами нон грата 23 британских дипломатов, отозвал согласие на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге из-за диспаритета в количестве консульских учреждений двух стран, а также прекратил работу Британского совета в РФ в связи с неурегулированностью его статуса.

«В предыдущий раз столь массовая высылка была в 1985 году, после бегства советского разведчика Олега Гордиевского: из Лондона отправили 25 человек. Наши ответили гораздо более удачно — из Москвы фактически убрали всех британских дипломатов, знающих русский язык. В результате, когда в СССР начались масштабные перемены, британское посольство оказалось в сложной ситуации», — напомнил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Куприянов. Der Spiegel назвал страны Запада, которые изготавливали газ «Новичок» © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

В знак солидарности с Лондоном российских дипломатов выслали и другие западные страны, а США пошли ещё дальше: власти даже нарушили принцип, который в Америке считается священным, — принцип неприкосновенности частной собственности — закрыв генеральное консульство РФ в Сан-Франциско и торговое представительство в Вашингтоне, здания которых находятся в собственности России, а также отделение торгового представительства в Нью-Йорке.

Отравление Навального

Очередным поводом для принятия антироссийских санкций Соединёнными Штатами и Евросоюзом стал инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным.

Во время полёта из Томска в Москву 20 августа 2020 года мужчине стало плохо на борту самолёта, и его пришлось госпитализировать в Омске, откуда позже доставили в берлинскую клинику Charite. Немецкая сторона утверждает, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок», но анализы, проведённые омскими врачами, показали, что никаких отравляющих веществ в организме нет. Никаких подтверждений, запрошенных Москвой, готовой к совместному расследованию инцидента, Берлин не предоставил.

Через 4 месяца лечения Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года, где его сразу по прилёту задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России. Симоновский суд Москвы заменил условный срок по делу компании «Ив Роше» на реальный (3,5 года) из-за неоднократного нарушения условий испытательного срока. Наказание оппозиционер отбывает в колонии общего режима во Владимирской области.

«Этот человек знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона — его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Поскольку, по версии американских властей, против него применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», первый пакет санкций против России введён в рамках закона о химическом и биологическом оружии 1991 года. Согласно американскому законодательству, стране, в отношении которой применены санкции, даётся 3 месяца, чтобы продемонстрировать отказ от применения запрещённого оружия и допуска на свою территорию международных инспекторов. Россия ничего из этого не сделала, потому что, во-первых, отрицает сам факт отравления Навального, во-вторых, разработки в области химоружия Россия прекратила в 1992 году, а в 2017-м уничтожила всё своё химическое оружие (в том числе запасы «Новичка»), что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

Второй пакет санкций, согласно закона о химическом и биологическом оружии 1991 года, предусматривает следующие ограничения:

1) понижение уровня дипломатических отношений или их полная приостановка;

2) полный запрет экспорта в Россию американских товаров и технологий за исключением продовольствия и сельскохозяйственной продукции,

3) запрет импорта Соединёнными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты;

4) запрет на посадку в США самолётов любой авиакомпании, которая контролируется правительством РФ;

5) блокирование выдачи кредитов России по линии международных финансовых организаций;

6) запрет американским банкам выдавать кредиты России.

Из этого списка президент США должен выбрать минимум 3 пункта.

Резюме

На протяжение последних 10 лет Запад ведет планомерную многоуровневую холодную войну с Россией, создавая все новые поводы для него или используя для обвинений уже существующие (гражданская война в Донбассе, миграционный конфликт на белорусско-польской границе и т.д.). Каждый такой повод становится дополнительным аргументом для введения экономических, секторальных и прочих санкций, ограничивающих возможности развития России и создания между ней и другими государствами западного мира добрососедских взаимовыгодных отношений.

Главная причина такого построения "поводов" а отношении Россия, попытка определенных кругов Запада ограничить бурный международный, политический и экономический рост России, уже ставшей одним из полюсов многополярного мира, который рождается буквально на наших глазах на месте разрушающегося одногополярного мира с США во главе.