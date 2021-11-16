Национальный банк Польши объявил о выпуске коллекционной монеты и банкноты, посвященной миграционному кризису. Власти Белоруссии тем временем уверяют, что готовы вывезти беженцев, прибывших с Ближнего Востока на родину, но перемещенные лица не хотят возвращаться домой. А в ЕС думают о пятом пакете санкций против Минска

Уговорить людей

Тема мигрантов в Минске всплыла даже на совещании по изменению конституции. Президент республики Александр Лукашенко, отвлекшись от заявленного предмета обсуждения, рассказал, что государство и национальный перевозчик «Белавиа» готовы вернуть беженцев домов. Но люди не хотят уезжать с польской границы обратно на родину. «И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно. Я хочу, чтобы и вы понимали: идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей — пожалуйста, вернитесь домой», – заверял президент республики.

Лукашенко отмел обвинения в том, что поток выходцев с Ближнего Востока в Восточную Европу организовал официальный Минск, но пообещал, что не оставит попыток давить на белорусские власти при помощи угроз. «Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Всё, дальше нам отступать некуда», – высказался он.

Вместо того, чтобы оправдываться глава государства сам перешел в атаку, заявив, что текущий кризис на руку Варшаве. «Правильно делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно», – подчеркнул Лукашенко.

Президент посчитал инциденты на польско-белорусской границе частью общего плана по нагнетанию напряженности в Европе. «Не зря же они (очевидно, западные страны – Прим.ред.) через запятую: "Лукашенко виноват", следом — Путин, "Беларусь виновата", следом — Россия виновата (…). Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют», – говорил глава республики.

Официальные лица в Минске объясняли, что слова их президента – не голословные заявления, высказывания главы государства можно подтвердить фактами. «Национальный авиаперевозчик "Белавиа" никогда не перевозил, не перевозит и не будет перевозить беженцев либо нелегальных мигрантов. Это элементарно проверяется. Наша авиакомпания полностью транспарентна в этом вопросе и в любой момент готова предоставить всю подтверждающую фактологическую информацию», – уверял спикер белорусского МИД Анатолий Глаз.

Начальник Глаза – министр иностранных дел Владимир Макей поговорил по телефону с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Как сообщили в ведомстве, руководитель белорусского МИДа информировал собеседникам о «шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН».

Тут стоит поговорить о роли Украины в миграционном кризисе. Все хорошо знают, что мигранты приезжают в ЕС с украинской территории, но не говорят об этом. Украинцы уже давно покинули свою страну и уехали с Украины в поисках работы, которая нередко связана с нарушением закона. В СМИ все чаще появляются новости о том, что в Польше задержаны украинские граждане, которых обвиняют в помощи нелегальным мигрантам (они тайно переправляют их через границу).

На этом фоне заявление немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса выглядело как выражение строгой и консолидированной позиции ЕС по отношению к Минску. Глава МИД заявил, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Белоруссии, а также изучит необходимость секторальных рестрикций. Под ограничения могут попасть столичный аэропорт и гостиница «Минск». По сведениям Financial Times, список ограничений будут составляться несколько недель.

Польша заинтересована в конфликте на границе с Белоруссией - Лукашенко © president.gov.by

Неторопливость структур ЕС в совместном ответе можно объяснить и тем, что некоторые политики помнят и отказ Польши с Литвой принять беженцев во время миграционного кризиса 2015-го, и существенные трения между Варшавой и Брюсселем в последнее времея. Противоречия дошли до того, что Суд ЕС постановил взимать с польских властей по миллиарду евро в день в пользу Еврокомиссии, покуда страна не приведет национальное законодательство в соответствие с европейским. Томаш Мацейчук о том, как Польша готовится к военному конфликту с Москвой и Минском © из личного архива Томаша Мацейчука

Некоторую паузу с введением санкций Евросоюза отыграли главы МИД ЕС, которые подписали документ о расширении критериев для установления ограничений. Брюссель, вероятно, сможет «преследовать физических и юридических лиц, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко».

Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика» Совета по международным отношениям «Минский диалог» отмечает, что такая неспешность еврочиновников ставит под сомнение высказанные ранее бескомпромиссные утверждения о невозможности диалоги с «нелегитимными властями».

Как будто опасаясь, что вовлеченные в кризис страны, забудут о России, литовский президент Гитанас Науседа выступил с заявлением. «Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом. Во-первых, (…) мигранты приезжают через Москву», — заявил, ничем не подтверждая свое утверждение глава республики. «Нельзя исключать, что Россия может напасть на Украину, пока ЕС отвлекается на миграционный кризис в Белоруссии», – поделился еще одним ложным соображением Науседа.

Противоречивые чувства

«У ЕС сложное отношение к ситуации, – констатирует Мельянцов. – С одной стороны, есть негативное отношение к Польше, которая потребляет много общих ресурсов, претендует на львиную долю совместных субсидий, но уклоняется от проявления солидарности, когда речь идет о приеме беженцев».

Еврочиновники понимают двусмысленность положения на восточной границе ЕС, полагает политолог. «Строго говоря, силовики действуют против международного права, которая запрещает препятствовать беженцам. И Брюссель, который позиционирует себя как поборник общечеловеческих ценностей, не хочет ассоциироваться с полувоенным положением у рубежей Польши, когда на место не допускают журналистов и правозащитников», – указывает Мельянцов.

К тому же, натиск мигрантов гораздо более значителен на других направлениях – в Италию прибывает несколько десятков тысяч перемещенных лиц ежегодно, и это уже не вызывает такого ажиотажа, подчеркивает собеседник издания. Гораздо более проницаемой является и граница ЕС с Украиной, о чем писала европейская пресса, но о чем в Евросоюзе предпочитают умалчивать, чтобы не дискредитировать прозападный режим в Киеве. «Скорее дело в том, что в Брюсселе и столицах Европы не привыкли, что им открыто бросают вызов», – резюмирует Мельянцов.

Российский политолог Александр Носович объясняет громкость заявлений Вильнюса тем, что у политиков этой страны прошли страхи, связанные с наплывом мигрантов. «Если вспомнить, как все начиналось, то в июле-августе в повестке была практически только Литва. Тогда ситуация ставила по сомнение политическую устойчивость государства – местные жители блокировали дороги, шли массовые митинги, упали рейтинги ключевых фигур. Теперь поток идет к польским рубежам, для Вильнюса непосредственная опасность миновала, и он решил поиграть в информационную войну и геополитику», – отмечает собеседник Украины.ру.

Владимир Жарихин: Лукашенко добился своей главной цели, и миграционный кризис будет спадать © РИА Новости, Владимир Трефилов

"Честно и откровенно вам скажу: этот кризис просто прекрасен, — заявил в интервью изданию Украина.ру известный польский журналист Томаш Мацейчук. — Польше это было нужно, потому что это так сплотило общество. Просто офигеть, если выразить свои чувства на русском сленге. Это подарок Качиньскому и прямо-таки удар в спину нашим пробрюсселевским либералам".

При этом стоит напомнить, что польские политики долгое время пытались пугать западные страны якобы существующей «угрозой с Востока», пытаясь так доказать свое право на равное место со странами «старой Европы». «Но русские танки, рвущиеся на закат, как существовали только в фантазиях поляков, так там и остаются. Но мигранты у границ ЕС есть, никто этого отрицать не может, и слова Варшавы получили хоть какое-то подтверждение», – добавляет Носович.

При том, что сам по себе наплыв нелегальных мигрантов страшен такой республике как Литва, но уже для Польши не опасен. Но отношения Минска и европейских столиц нынешний кризис не улучшил. «Счет Запада к Лукашенко достиг такого размера, что развернуться от России на Запад высшему руководству уже невозможно. Если в Минске рассуждают рационально, то должны это понимать», – заключает собеседник издания.