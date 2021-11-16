В понедельник, 15 ноября, украинская партия «Слуга народа» в закрытом для прессы режиме провела свой 13-й съезд, на котором депутаты президентской политической силы выбрали нового главу, а также немного почистили свои ряды

Вместо вице-спикера Александра Корниенко новым лидером партии была выбрана Елена Шуляк, которая до этого была заместителем главы фракции в парламенте. Основной причиной смены руководства партии украинские эксперты называют дальнейшее падение рейтингов. По последним опросам, сейчас за партию готовы отдать голоса около 17% опрошенных избирателей. Как утверждал Корниенко после съезда партия останется «секси». Офшорная принцесса. Чем известна Елена Шуляк, ставшая новой главой «Слуги народа» © Facebook, Olena Shuliak

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что смена руководства партии и рассчитывалась на то, чтобы поменять негативный тренд падений рейтингов. Однако политолог Михаил Чаплыга уверен, что падение рейтинга уже не остановить такими мерами. Чаплыга также утверждает, что партии как таковой не существует. «Партии как таковой в классическом смысле нет. Есть лишь бренд — не более. Резюмируя. Убирает Зеленский из депутатов Разумкова — показывает, что царь сильный, но запускает ускоренный процесс политического кризиса. Не убирает — демонстрирует слабость, что "царь не настоящий". И это тоже политкризис, просто немного отсроченный. Любой из сценариев закончится тем, что Зеленскому, скорее всего, предложат компромисс — до весны провести изменения в Конституцию, чтобы превратить Украину в парламентскую республику», — говорит политолог.

В тоже время политолог Петр Олищук считает, что на съезде «Слуги народа» должны определиться с принципами партийного строительства, поскольку больше партия не может выезжать исключительно на рейтинге президента Зеленского. «Мы все прекрасно понимаем, что на момент парламентских выборов 2019 года „Слуга народа" это, вероятнее всего, был проект, призванный консолидировать рейтинг президента Зеленского на тот момент. И личный рейтинг президента Зеленского дал им возможность получить большинство мандатов в Верховной Раде. Сейчас, конечно, им необходимо развиваться, необходимо оформлять свою структуру благодаря регионам. И, по существу, они этим, очевидно, и займутся», — говорит политолог. Чаплыга раскрыл, оставят ли Зеленского на второй срок © president.gov.ua

Новый глава партии Елена Шуляк в своем выступлении подчеркнула, что одной из основных задач является подготовка к выборам. «У нас есть опыт, мы научились работать с местным самоуправлением, реализовывать ключевые реформы. Задача партии "Слуга Народа" во вторую половину каденции — быстро, эффективно и достойно подготовиться к новому избирательному циклу. Для этого политическая сила должна трансформироваться в соответствии с современными вызовами», — заявила Шуляк.

Новый глава партии предлагает создать «Президиум Политсовета» для оперативного принятия решений по текущим вопросам и «Дисциплинарный совет», который будет рассматривать вопросы «зашкваров» членов партии на всех уровнях.

Дело в том, что с дисциплиной в партии всё из рук вон плохо. Партия, которая фактически являлась брендом Зеленского и была даже названа по комедийному телесериалу, формировалась из разных групп, связанных с украинскими олигархами, западными грантовыми организациями, а также из перебежчиков из других партий. Внутри партию постоянно раздирают склоки и интриги. Отдельные депутаты отказываются голосовать в унисон с фракцией. В регионах партийные ячейки являются преимущественно фиктивными. Исторический минимум. Зеленский и «Слуги народа» все быстрее теряют популярность © REUTERS, Andy Buchanan/Pool

С 2019 года в партии уже в четвертый раз сменился председатель. Первым был нынешний глав СБУ Иван Баканов, затем главой стал Дмитрий Разумков, который сейчас превратился в оппонента президентской партии и формирует свою политическую силу. После него партию возглавил Александр Корниенко и вот теперь — Елена Шуляк.

Накануне съезда в украинских СМИ ожидали, что из партии могут вычистить экс-спикера Дмитрия Разумкова, который уже начал свой политический проект. Однако глава фракции Давид Арахамия опроверг такие планы. Дело в том, что после исключения Разумкова с ним из партии могут уйти еще пара десятков «Слуг народа», после чего развалится монобольшинство в парламенте и придется либо создавать с кем-нибудь коалицию, либо назначать новые парламентские выборы.

Однако на съезде было принято решение начать процедуру исключения из фракции нардепа Артема Дмитрука. Его также исключат из комитета Рады по правоохранительной деятельности. Последнее время он голосует не в унисон с фракцией, а недавно вошёл в объединение Дмитрия Разумкова. Из комитета по экономическому развитию на съезде также исключили депутата Людмилу Буймистер (из фракции ее исключили еще в октябре). Депутат от «Слуги народа» Дмитрук жестко раскритиковал свою партию © Facebook, Артем Дмитрук

Новый глава партии Елена Шуляк раньше работала топ-менеджером в строительных компаниях, была вице-президентом по финансам украинского филиала международной организации Young Presidents' Organization, членом правления Офиса эффективного регулирования (BRDO), была соучредителем Союза украинских предпринимателей (СУП). В рядах «Слуг народа» она появилась по приглашению экс-премьер-министра Алексея Гончарука. При премьерстве Гончарука Шуляк была представителем правительства в Раде. Она также долгое время она стажировалась заграницей, в том числе в университете Карнеги Меллона «Tepper School of Business» в США». «Слуга народа» Елена Шуляк — человек далеко небедный. У нее пять квартир в Киеве и оффшор на Виргинских островах.

Впервые в Верховную Раду Шуляк баллотировалась еще в 2014 году от партии «Демократический альянс», которая была в числе организаторов Евромайдана. В 2016 году к ней присоединились и такие организаторы Евромайдана, как Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук. Таким образом, избрание Елены Шуляк может говорить об усилении прозападного грантового лобби в партии «Слуга народа».

Однако политолог Вадим Карасёв считает, что она будет лишь номинальным лидером. «Лидер партии — человек, который разрабатывает программу и стратегию партии. Руководит политсилой. Человек, который участвует в избирательной кампании, зарабатывает очки для своей политсилы. Он является основным спикером партии. Но в случае со «Слугой народа» этот базовый набор полномочий лидера партии будет не для Шуляк. Ее просто сделали «витриной», «аватаркой» партии. Реальное управление этим политпроектом осуществляется и продолжит осуществляться с Банковой, Офиса президента», — говорит политолог.

С ним согласен и политолог Владимир Фесенко. «Дальнейшая селекция кадров, в частности и партийных, и депутатского корпуса перед следующими парламентскими выборами, будет зависит не от нового руководителя партии Шуляк, а от самого Зеленского. И будет измеряться по принципу: лоялен ко мне — ты в команде, ведешь свою игру — покинь партию/фракцию», — говорит Фесенко.

Telegram-канал «ЗеРада» считает, что выбор пал на Шуляк исключительно благодаря ее внешности. «Руководитель партии должен обладать харизмой или пониманием как создавать, развивать, усовершенствовать структуру. Елену выбрали на эту должность только по одной причине — красивая, а точнее смазливая внешность, не зря коллеги провели параллели с Поклонской», — пишет «ЗеРада».

В целом же виртуальную, по сути, партию будут готовить к новым выборам, продвигая ее красивыми картинками и видеообращениями. Политические и экономические вопросы «Слуги народа» не решают — их им диктуют западные посольства. В такой ситуации только и остается, что делать из работы партии и правительства Украины шоу, которое может переключать внимание избирателя с его насущных проблем.