Астрологический портрет Виктора Пинчука. Олигарх, которого не приняла мировая элита

Бизнесмен, филантроп, меценат, знаменитый мыслитель и коллекционер: именно так хотел бы, вероятно, Виктор Пинчук войти в историю. А еще друг президентов США, покровитель Пола Маккартни, Дэмьена Хёрста и Элтона Джона... Но в Украине олигарх Пинчук по-прежнему известен в первую очередь по семейному положению — «зять Кучмы»

Также Пинчука знают по рейтингам "самых богатых украинцев", где он стабильно занимает высшие строчки. Сейчас — второе (после Рината Ахметова). Драчун и беспредельщик. Последний настоящий олигарх Украины © коллаж Украина.Ру

Рейтинги

В 2008 году капитал Пинчука оценивали в 8,5 миллиардов долларов, и он занял строчку "203" в списке самых богатых людей на планете! Но уже в 2011 Пинчук весил "всего" 3 миллиарда, а в 2016 — 1,5 миллиарда. Сейчас его капитал оценивают в 2,5 миллиарда долларов.

Рейтинги зависят от мировой конъюнктуры на рынках. От того, насколько сильны позиции в управлении экономическими процессами в Украине (а источник богатства местных олигархов — по-прежнему бюджет страны и её население).

Первый брак и первый банк

Виктору Пинчуку повезло с самого детства. Родился в хорошей интеллигентной семье, женился на хорошей интеллигентной девушке. Папа девушки был заведующим облздравотделом — очень серьезная должность.

Папа и тесть активно начали заниматься бизнесом в 90-е. Сначала просто продавали трубы. Потом стали использовать более сложные схемы. Трубы поставляли в Среднюю Азию, оттуда получали газ.

В интервью Пинчук любит заявлять что-то вроде "я создал производство труб в Украине с нуля".

На самом деле он, конечно, использовал оборудование и технологии советских заводов. А фирма "Диалог-оптима", которая была создана в 1990 году под покровительством родителей молодых Пинчуков, занималась банальнейшей перепродажей.

На заводе покупались трубы по государственной цене, "Диалог" продавал их по коммерческой. Отец жены, Владимир Аршава, познакомил его с Павлом Лазаренко, заместителем председателя Днепропетровского облисполкома. И с Геннадием Тимошенко, председателем Кировского райисполкома Днепропетровска.

Совместный бизнес с Тимошенко и Лазаренко успешнейшим образом развивался. Их отношения испортятся потом, когда Лазаренко, а потом и Юлия Тимошенко, жена сына Геннадия Тимошенко, станут премьерами Украины.

Загадочное похищение

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Каким-то образом Виктор Пинчук оказался заблокирован в квартире в одном из малопрестижных районов Днепропетровска. Злые языки утверждали, что всему виной было увлечение Виктора очень молодыми девушками с низкой социальной ответственностью.

Пинчуку позволили сделать звонок, деньги были уплачены, олигарх был освобождён без повреждений.

История закончилась тем, что злоумышленников поймали вместе с деньгами, которые те еще не успели потратить. Вот такое странное "похищение".

Ходило немало слухов о том, что к этой истории были причастны соратники Виктора Пинчука по бизнесу. Например, Юлия Тимошенко к этому времени решила отодвинуть Пинчука и его схему "трубы в обмен на газ". Она уже сама становилась "газовой принцессой", и Пинчук ей был не нужен. Или Павел Лазаренко, который был в большой дружбе с отцом жены Пинчука.

Дело в том, что отношения в семье Виктора и Елены в 1996 году подошли к разводу. Якобы сразу после похищения Пинчук переписал на свою супругу Елену Аршава какую-то долю своего бизнеса. Вскоре после этого они развелись.

Возможно, все это было большой мистификацией с целью напугать Пинчука? Возможно. Склонность к мистификациям есть и у самого Пинчука, и у его окружения.

Вскоре после развода он познакомился с дочерью президента Леонида Кучмы. Их брак оказался очень крепким, как и положение Виктора Пинчука в обществе. Новый тесть оказался гораздо круче, чем Аршава. А схема "я — зять" подтвердила свою работоспособность. Тем более что Пинчук стал очень осторожен. Он никогда не расстаётся с личной охраной.

Не хватало Виктору Пинчуку только одного — веса в западном обществе. Ему хотелось войти в круг "мировой элиты". Этому есть объяснение в его гороскопе — жажда уникальности, признания в мировом масштабе. "Просто олигарх" — это не для Пинчука. Он попытался войти в "высшее общество" двумя путями.

"Коллекционер и филантроп" — первый. "Спонсор демократической партии США" — второй.

Кто владеет черепом Хёрста?

У Виктора Пинчука интересное положение Венеры в гороскопе — планеты, отвечающей за вкусы и желания. Венера в Водолее — это желание уникальности, желание быть "не таким, как все". Я уникальный своей невероятной уникальностью. В квадрате к Нептуну. Обман окружающих, уклончивость, фальш.

Такая Венера часто (но далеко не всегда) даёт типаж человека-андрогина. Не мужчина, не женщина, а "третий пол".

Про Пинчука такое вряд ли можно сказать. Внешность у него, несмотря на мягкость и вкрадчивость манер, достаточно мужественная. Два брака, опять же. Но вот в произведениях искусства, которые он собирает, это проявилось даже излишне мощно.

Вкусы у Пинчука, мягко говоря, не консервативные: он коллекционер и меценат самых эпатажных представителей "современного концептуализма". Его предпочтения в искусстве — "не Рембрандт", как он сам выражается.

Пинчук является поклонником (и коллекционером) "самого богатого" художника современности Дэмьена Хёрста. Дэмьен известен даже далёким от современного "искусства" людям как человек, который замариновал акулу. Потом стал мариновать и других животных — овцу, корову.

Пинчук является совладельцем одного из самых известных и дорогих экспонатов Хёрста. Но нет, это не маринованная в формальдегиде акула. Это человеческий череп, сделанный из двух килограммов платины, для инкрустации которого было использовано 8600 бриллиантов. Конечно, произведение имеет концептуальное название — "Во славу Господа". Стоимость — 100 миллионов долларов.

Владельцы — сам Хёрст, его менеджер и Виктор Пинчук.

Возможно, это мистификация? Возможно. Венера в Водолее склоняет к странностям и мистификациям и самого человека, и его окружение.

Ройтбурд, Чичкан, Маккартни

Страна победившего «МММ». Астрологический портрет Украины

Впрочем, "высокие смыслы" современного искусства — как раз эпатаж и размывание границ дозволенного. Но это как раз то, что так нравится Венере в Водолее.

Самые "модные" современные украинские художники удостоились персональных выставок в его центре. Илья Чичкан, который специализируется на портретах обезьян в образах знаменитостей — обезьяна Че Гевара или обезьяна Юлия Тимошенко, обезьяна в одежде русского царя.

Последние "находки" Чичкана — лица обезьян в окладах православных икон. Эксперименты художника… Но обезьяны в вышиванке почему-то у Чичкана нет.

Или недавно скончавшийся Александр Ройтбурд, искусство которого называли "фекально-генитальным". Картины типа "Мао цзе Дун на унитазе" или "Ленин, раздетый до трусов" — это для очень "высоких" ценителей.

"Рембрандт? Это эстетика и энергетика, актуальная сотни лет назад, это в прошлом, — говорит Пинчук. — Людям на планете гораздо интереснее современное искусство".

Имеются в виду Чичкан с Ройтбурдом, наверное.

Мистификаторы и их покровитель

Пинчук, конечно, не может рассчитывать на то, что это "меценатство" сделает его популярным среди обычных украинцев. Но у него и нет такой задачи. Он хочет стать популярным на Западе, причем в очень узкой группе людей.

Преуспел ли он в этом? С некоторым презрением и насмешкой об этих попытках писала газета "Нью-Йорк Таймс" — после концерта Пола Маккартни в Киеве, организованного Пинчуком. Заголовок был говорящим: "Купить уважение за деньги? Один украинский олигарх пытается".

Основным направлением политических инвестиций Пинчука была демократическая партия США, а именно супруги Клинтон. В их фонд в свое время поступали миллионы (в период 2008-2012, официально — 7,5 миллионов). Пинчук был назван самым крупным зарубежным инвестором Клинтонов. Пинчук проводил "ланчи в Давосе", его имя прочно связано с именем Джорджа Сороса. Друг Маккартни, спонсор Элтона Джона.

И такой насмешливый итог: "можно ли купить уважение за деньги?"

"Парвеню" из Днепропетровска

Все эти попытки много раз описаны в литературе. "Парвеню", выскочка, пытается войти в круг элиты. Обычно это не получается. Но Пинчук очень старается.

Что же не так? Ему принадлежит эксклюзивная, баснословно дорогая недвижимость. Чудовищно дорогие картины и скульптуры. Он знаком с президентами США. Все внешние признаки "элитарности" налицо. Но все эти попытки смешны, как любое натужное стремление стать тем, кем ты не являешься. И это с откровенной насмешкой демонстрируют Пинчуку те, кого он пытается купить. "Один украинский олигарх"…

Есть, впрочем, ещё одна задача у того "информационного шлейфа", который постоянно сопровождает новые покупки и выставки Пинчука. Это дымовая завеса, на отвлечение внимания.

"Схемы"

В Украине многие годы работали и продолжают работать различные "схемы Пинчука". Об этом достаточно много пишут, схемы широко известны. Но "дымовая завеса" работает хорошо. Череп с бриллиантами обсуждают все, а закупки труб — единицы.

Как это чаще всего и бывает, основной источник богатств олигарха — бюджет и государство.

Вот только один пример.

Недавнее расследование "РБК — Украина" продемонстрировало, что Пинчук продает трубы украинскому "Нафтогазу" в два или даже в три раза дороже, чем российской "Башнефти".

Да, украинский "Нафтогаз" вынужден покупать у "Интерпайпа" трубы втридорога. Когда на рынок пришли китайцы с другим, супервыгодным для "Нафтогаза" предложением, они были моментально выкинуты из Украины. Когда "Укргаздобыча" отказалась покупать трубы Пинчука, её заставили это делать (через Антимонопольный комитет).

Государство — это олигархи. Такова политическая система Украины. Пинчук — практически символ этой системы.

Источник

Несмотря на то, что он постоянно пытается доказать, что источник его богатства — собственные усилия и ум, он, конечно, стал олигархом во времена президентства Кучмы.

"Я получил от Кучмы только один подарок — его дочь Елену!" — говорит он льстиво, как опытный царедворец.

При Кучме Пинчук поучаствовал в приватизации 10 "Облэнерго" в Украине (все они были впоследствии перепроданы). Завладел Никопольским ферросплавным и Никопольским южнотрубным заводами, Новомосковским трубным, множеством других предприятий.

Схема чаще всего была самая простая: предприятие банкротилось (например, через счета "Облэнерго" того же Пинчука), и выкупалось по выгодной цене.

Пинчук получил во владение три телеканала, что сделало его одним из самых влиятельных олигархов Украины. А также банк "Укрсоцбанк", который Пинчук продал в 2007 году за 2 миллиарда долларов. Это была крупнейшая сделка в банковской сфере на Украине.

Десяток газовых месторождений были оформлены на компании Пинчука, пока президентом был Кучма.

Много чего ещё стало его собственностью в то время. И, конечно, самая знаменитая покупка — завод "Криворожсталь" (совместно с Ахметовым) в 2004 году. Юлия Тимошенко провела реприватизацию завода. Вместо 800 миллионов, которые заплатили Пинчук с Ахметовым, государство получило 4 миллиарда 800 миллионов.

Они тоже будут разворованы, но это уже другая история.

Осторожность и мистификации

Попов: Пинчук — единственный украинский олигарх, «встроенный» в Запад © sobityadnya.ru

Аспект человека, который может делать "мелкие пакости", но всегда выходит безнаказанным. Склонность к мистификациям, неожиданным поступкам с "двойным дном". Насмешка над другими, двуличие. Поэтому так покровительствует Пинчук мистификаторам в искусстве. Поэтому так любит представать филантропом и меценатом, а не хищной акулой капитализма: "я начал производство труб с нуля" и другие фантазии.

Суды и споры

Меркурий квадрат Плутон. Подозрительный, недоверчивый. Грубость, сарказм. Конфликты в отношениях.

Человек любит поучать других. Другого мнения не терпит.

Этот же аспект влияет на бесконечные суды и споры Пинчука (спор с Коломойским, например, длился 10 лет). После реприватизации "Криворожстали" Пинчук боролся за возврат предприятия в судах восемь лет.

То он подаёт в суд, то на него подают. Коломойский обвинил Пинчука и Кучму в том, что те вынуждали его платить миллионы долларов ежегодно за право управления "Укрнафтой".

Андрей Деркач, в бытность депутатом Верховной Рады, требовал расследования. Не были ли "украдены" у Украины те миллионы, которые ушли в фонд Клинтонов. Деркач насчитал 29 миллионов долларов.

Дружба с "королями"

Марс оппозиция Юпитер. Самоуверенность, снобизм. "Вы все не правы, а я прав всегда". Неуживчивый, высокомерный характер. На других смотрит свысока. Уничижение по отношению к другим и возвеличивание себя. "Я — царь!"

Очень тяжёлый в общении человек.

Марс оппозиция Сатурн. Осторожность, подозрительность. Очень помогает в бизнесе и в коридорах власти. Да, это несговорчивый, неуступчивый, высокомерный, и очень осторожный человек.

Юпитер — Плутон — Нептун. Обещает поддержку "королей", успех в банковской сфере. Возможность огромного богатства. Которое может, впрочем, растаять, как не бывало. Жажда превосходства толкает его вперёд. Ему надо чувствовать свою уникальность. "Я выше вас всех". Недосягаем.

Добиться этого помогает осторожность и дружба с "королями". Сначала это был Лазаренко, потом — Кучма, Клинтоны, Джордж Сорос.

Но что же дальше?

Закат "друга Клинтонов"

Фигуру Пинчука давно связывают с Клинтонами, Соросом, Демпартией США.

Через фонд своей жены Елены "Антиспид" он щедро пополнял кассы Тони Блэра и Элтона Джона (который потом и назвал Пинчука "великим мыслителем").

Но… Клинтон выборы проиграла. Художники и певцы, которых поддерживал Пинчук, вежливо благодарили, приезжали в Украину на пару дней, называли "мыслителем". Но и только.

Многочисленные стипендиаты и грантоеды Соросовских программ (стипендии выплачивал Пинчук) сегодня, действительно, оккупировали все кабинеты власти в Украине. Но их будущее вряд ли зависит от Пинчука. А грантоеды — это народ забывчивый и, прямо скажем, неблагодарный.

Немало вкладывал Пинчук в развитие Днепропетровской синагоги. Днепропетровского раввина Шмуэля Каминецкого называют человеком с огромными связями в США, Европе, Израиле. Но дружба Пинчука с синагогой Днепра по каким-то причинам прервалась.

Если Игорь Валерьевич Коломойский указывает вероисповедание прямо — "любавичский хасидизм". То Пинчук пишет о себе довольно уклончиво — "украинский еврей".

Его предки по матери были раввинами, дедушка — политрук Красной армии. В Днепропетровске Пинчук построил школу иудаизма и детский сад в еврейском центре. Под названием "Бейт-Циндлихт", по фамилии дедушки — политрука. Несомненно, Виктор Пинчук был одним из крупных спонсоров синагоги и лично Шмуэля Каминецкого. Но сейчас в Википедии сказано: "давно не является членом попечительского совета еврейской общины".

Он по-прежнему чрезвычайно богат, имеет огромный вес в Украине, особенно как владелец нескольких телеканалов. Но конечно, сегодня уже не те времена расцвета "мецената и мыслителя", что раньше.

Меценат на пенсии

Если судить по гороскопу Пинчука, вскоре произойдёт завершение какого-то большого жизненного этапа. Через два года — так называемое прогрессивное новолуние. Конец старой жизни, начало новой жизни.

Конечно, Пинчук сохранит какую-то часть своего богатства и будет проводить дни как олигарх на пенсии. Четыре виллы на Сицилии ждут.

Но вряд ли продолжит свой путь мецената — "мыслителем" и "великим коллекционером" можно быть названным только за очень большие деньги, которых у Пинчука, видимо, уже нет.

Хорошо быть меценатом, если тебя самого спонсирует газовая промышленность Украины.

Но не будем гадать, как Виктор Михайлович будет проводить свой досуг. Он безусловно найдет чем заняться. Например, насладиться картинами Ройтбурда, потрогать бриллианты на черепе Хёрста. Хотя вся эта история с черепом очень похожа на мистификацию.

Платили ли что-нибудь за череп вообще его владельцы? И кому? Это остаётся загадкой.

Ловушка для олигарха: зачем Виктор Пинчук давал деньги Дональду Трампу © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Как в калейдоскопе, мелькают — Клинтоны, Пол Маккартни ("Я привез его в Украину"), юбилей папы Буша ("Я был приглашён"), Элтон Джон ("Вы великий мыслитель"), Джордж Сорос ("ОН просвещенный капиталист"), личный фальшивый пафос ("Я начинал прокат стали с нуля"), череп с бриллиантами, обезьяны Чичкана, порнография Ройтбурда…

За этой дымовой завесой — газ Украины, сталь Украины, грызня с другими олигархами за куски промышленности Украины.

За фасадом "рейтингов Форбса" — то же самое примитивное "а давайте государство купит у нас в три раза дороже". Те же самые методы, что в 90-е. Откаты, банкротство и скупка государственных предприятий. Добавились слова "Сорос" и "оффшор", но суть осталась прежней.

Приходят новые времена, и Пинчук в них не вписывается — ни по "схемам", ни эстетически. Маринованные акулы уже никого не удивляют. Он застрял в 90-х и нулевых со своей старомодной эстетикой эпатажа и схемами типа "украсть за откат". Хотя схема до сих пор в Украине очень рабочая. Но "друг Клинтонов" и "зять Кучмы" всё-таки принадлежит прошлому.