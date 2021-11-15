Империя Ахметова. Кто обслуживает бизнес-интересы олигарха #1 на Украине

У Рината Ахметова никогда не было четких и ясных политических целей. Для него политика в сравнении с бизнесом вторична и подчинена интересам бизнеса

Многие эксперты полагают, что сейчас между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым пробежала черная кошка. По поводу того, чем все закончится — начнется ли война между ними — существуют разные мнения. Наблюдатели не преминули отметить появление две недели назад в ток-шоу Савика Шустера, которое выходит на ахметовском телеканале «Украина», оппонентов Зеленского — отставленного главы МВД Украины Арсена Авакова и экс-президента Петра Порошенко.

Если в начале каденции Зеленского некоторые эксперты прогнозировали, что с подачи Игоря Коломойского новый президент раскулачит экс-донецкого олигарха, то не прошло и года, как Ринат Леонидович смог договориться с Владимиром Александровичем о сотрудничестве и даже поставить своего премьер-министра — бывшего топ-менеджера ДТЭКа Дениса Шмыгаля.

Всё было хорошо до самого последнего момента, пока у Ахметова не возникли проблемы в связи с возможным серьезным повышением ренты на добычу железной руды, а также с поставками электроэнергии. Он пока не получил заверения от команды Зеленского, что все будет как прежде. Во всяком случае, рента если и подрастет, то не сильно. К тому же Ахметов прекрасно понимает, против кого персонально может быть направлен и использован принятый недавно Радой, большинство в которой контролирует Зеленский, закон об олигархах.

Считается, что олигарх вышел на тропу войны, однако источники Украина.ру в окружении Ахметова заверили, что последний войны не хочет — он просто решил попугать Зеленского, чтобы сделать его более сговорчивым в решении жизненно важных для него вопросов бизнеса.

«Ахметов так делал и раньше. Например, во времена Януковича, когда тот делал что-то вразрез с его планами, ахметовские СМИ начинали давать критические материалы в адрес Виктора Федоровича», — вспомнил один из наших собеседников.

По его словам, Дмитрия Разумкова, которого с подачи Зеленского недавно отправили в отставку, Ахметов не финансирует, только предоставляет время на своих каналах — «Украина» и «Украина 24».

«Он только попугает. Как только Зеленский пойдет на уступки Ахметову, то политическая дружба с Разумковым и Аваковым сразу исчезнет. Все просто», — не сомневается наш источник.

Действительно ли всё так просто у Ахметова в плане принятия политических решений и кто у него отвечает за их выработку политической линии, узнавало интернет-издание Украина.ру.

Нового Манафорта нет

У Рината Ахметова никогда не было четких и ясных политических целей. Для него политика в сравнении с его бизнесом вторична, и она подчинена интересам бизнеса. Он в нулевых мог, например, одновременно спонсировать, как Партию регионов и Януковича, так и их соперника и объект критики — Виктора Ющенко.

В политической сфере Ахметов, как правило, шел с властью на компромиссы, чтобы сохранить своей бизнес. Так было при президентстве Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко и Зеленского. В открытую конфронтацию он никогда не вступал в отличие от футбола, где он как владелец «Шахтера» публично воевал с владельцем «Динамо» Григорием Суркисом.

В нулевых и в 10-х главным политологом и политтехнологом Ахметова был американец Пол Манафорт, гонорар которого судя по «амбарной книге» регионалов составил за 5 лет с 2007 по 2021 годы 12,7 миллионов долларов. Ее озвучил украинский политики и журналист Сергей Лещенко. В 2016 году Манафорт закрыл свой офис на Украине и включился в избирательную кампанию Трампа.

Одним главных политических консультантов Ахметова в настоящее время является экс-премьер Арсений Яценюк. Он находится у экс-донецкого олигарха на «полном пансионе».

Традиционно Ахметов прислушивается и к советам своего давнего друга — Бориса Колесникова, бывшего председателя Донецкого облсовета, депутата Верховной Рады и теневого премьер-министра в оппозиционном правительстве, созданного во время правления Порошенко.

Время от времени нужные Ахметоу месседжи озвучивают Олег Ляшко и экс-премьер Владимир Гройсман (через Яценюка).

Главный коммуникатор внутри Украины

Все собеседники Украина.ру назвали директора по связям с общественностью и коммуникациям ахметовской Систем капитал менеджмент (СКМ) Наталью Емченко главным политическим переговорщиком и коммуникатором Ахметова. Она от его имени договаривается с Офисом президента, депутатами Верховной Рады, нанимает экспертов и говорящие головы на важные для босса акции и мероприятия.

Емченко в 2019 году вела и две избирательные кампании, которые финансировал Ахметов, в качестве руководителя избирательного штаба. В одном случае — кандидата в президенты Александра Вилкула, который был ахметовским ставленником, а в другом — Оппозиционного блока, который после ухода Юрия Бойко и Сергея Левочкина стал полностью подконтрольным Ахметову. Энергомайдана не будет. Если Зеленский договорится с Путиным © коллаж Украина.Ру

Емченко — дончанка. Ей 45 лет. До Русской весны была депутатом Донецкого облсовета по списку Партии регионов (с 2010 года). Занимала пост заместителя председателя комиссии по вопросам науки и образования. Член Наблюдательных советов Фонда Рината Ахметова и ахметовской медиа группы «Украина». Владеет английским и немецким языками. У нее четверо детей. В 2014 году переехала из Донецка в Киев.

Главный коммуникатор за пределами Украины

Чтобы чувствовать себя устойчиво на Украине, Ринат Ахметов, имея не очень хорошее реноме украинского олигарха, нуждается в том числе в поддержке на Западе. Поэтому ему приходится спонсировать разного рода лоббистов, как в США, так и в Западной Европе, а также структуры, серьезно влияющие на политику на Западе — типа «Атлантического совета».

Этим у него занимается много лет американец Джок Мендоза-Вилсон. В СКМ он занимает должность директора по международным связям и отношениями с инвесторами.

Спонсорство Ахметова дает свои плоды. Например, когда-то член «Атлантического совета» Андерс Ослунд критиковал президента Виктора Януковича за связи с олигархом Ахметовым, а уже в 2019 году он приглашал официальных представителей Ахметова на свои мероприятия как ни в чем не бывало.

Депутаты, связанные с Ахметовым

Так как Оппозиционный блок и Радикальная партия Олега Ляшко на досрочных парламентских выборах 2019 года не смогли преодолеть проходного барьера, то у Ахметова нет ни одной своей фракции в Верховной Раде, как это было раньше.

Однако у него есть свои депутаты. Среди них внефракционные:

партнер Ахметова — бизнесмен-миллиардер Вадим Новинский;

Муса Магомедов, на момент выборов гендиректор «Авдеевского коксохима»;

Виктория Гриб, курировала социальные проекты ахметовского ДТЭКа;

Сергей Магера, уроженец Мариуполя, на момент избрания один из директоров Мариупольского металлургического завода им. Ильича;

Андрей Аксенов, на момент избрания в Раду мэр Доброполья, городка в Донецкой области (якобы имеет российское гражданство, которое получил в Севастополе в 2014 году);

Людмила Буймистер, в настоящий момент внефракционная, была исключена из фракции «Слуга народа» за то, что отказалась голосовать за закон об олигархах. Родилась и высшее образование получила в Москве, работала на руководящих должностях в Польше и Венгрии, близка к экс-донецкому бизнесмену и донецкому экс-губернатору Сергею Таруте.

Царев назвал две причины размолвки Ахметова с Зеленским © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Также ахметовские люди есть и во фракции Юлии Тимошенко:

Сергей Тарута, совладелец корпорации Индустриальный союз Донбасса, находится в конфликте со своим бывшим партнером Виталием Гайдуком, который настроен антиахметовски. Считается, что человек Гайдука — секретарь СНБОУ Алексей Данилов — является одним из главных идеологов закона об олигархах, принятие которого должен усложнить жизнь Ахметову;

Андрей Николаенко, бывший дипломат, непродолжительное время губернатор Кировоградской области при Януковиче, заместитель губернатора Донецкой области в 2014 году;

Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ;

Валерий Дубиль, с 2018 года в российском санкционном списке;

Михаил Волынец, шахтерский профсоюзный деятель, трудовая деятельность связана с Донбассом.

Резюме

Политический блок Ахметова в нынешнем виде, как видно из приведенных фактов, сильно проседает. Ахметов, за исключением некоторых моментов, когда возникает ситуационное большинство, не может напрямую влиять на решения Рады, где как раз решаются многие вопросы, важные для Ахметова. Не может он через парламент и оказывать давление на главу государства, даже если бы хотел.

Хотя не факт, что, имей Ахметов такие возможности, стал бы их использовать. У него достаточно много других инструментов влиять на внутреннюю политику, проводимую президентом и его Офисом. Для Ахметова эта ситуация, судя по всему, непривычна. Но это не значит, что самый богатый украинец может серьезно потерять во влиянии на внутреннюю и внешнюю политику государства. Его люди в силу естественных причин (он — владелец наиболее крупных и доходных предприятий страны) находятся буквально во всех более-менее важных государственных структурах страны, что делает его неуязвимым и позволяет решать практически любые бизнес-задачи.

Что касается политики, для Ахметова она — лишь один из инструментов влияния на государственную власть. Однако и здесь он и его команда умеют решать вопросы непрямым путем