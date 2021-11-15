США считают Украину «де-факто членом НАТО», однако остальные государства-члены альянса неоднозначно относятся к перспективе приёма Киева в свои ряды

15 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Брюссель для участия в заседании Совета ЕС на уровне глав МИД Евросоюза и стран «Восточного партнёрства» в рамках подготовки к саммиту этого проекта. Последняя встреча в таком формате — главы внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины и европейские чиновники — состоялась в мае 2019 года.

Кроме того, Кулеба проведёт переговоры с коллегами из Германии, Франции, Швеции, Испании, Австрии, а также генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Мэр Чернигова назвал «фигней» стремление Украины вступить в НАТО © commons.wikimedia.org, Прес-служба Атрошенка В.А

«Речь пойдёт о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнёров на фоне ситуации вдоль украинской границы», — говорится в заявлении МИД Украины.

Накануне глава Североатлантического альянса в интервью телеканалу HBO прокомментировал взаимодействие Североатлантического альянса и Киева.

«Пока они не стали членами. Прежде всего мы усилили наше партнёрство, работаем с ними теснее. Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договорённости относительно приглашения Украины стать полноправным членом», — заявил Столтенберг.

Почти 20 лет назад, в период второй волны расширения НАТО, Марк Лейти, занимавший на тот момент должность официального представителя блока, подчёркивал, что один из основных критериев предоставления членства — урегулирование территориальных споров. Этот пункт указан на сайте альянса в списке принципов расширения НАТО и принятия в его состав новых членов.

На саммите 2008 года в Бухаресте против предоставления Украине членства в НАТО выступили Германия и Франция, и тогда блок ограничился обещанием принять страну в свои ряды, когда-нибудь потом, не обозначив никаких сроков. Не изменилась позиция Берлина и сегодня. 11 июня представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сказала, что вопрос вступления Украины в НАТО на повестке не стоит.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поспешила снять ответственность с США, подчеркнув, что решение за альянсом, а не за Вашингтоном. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, американцы и немцы фактически отказали Киеву во вступлении в НАТО. Американское издание называло главную преграду для вступления Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины

В интервью Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, с которым он недавно встречался, хочет нечто большего, чем поддержка, а именно — добиться полноправного членства в организации. Однако, по оценке европейских экспертов за 12 лет, прошедших с саммита в Бухаресте, Украина и Грузия, наоборот, отдалились от перспективы вступления в НАТО — их неурегулированные территориальные споры могут втянуть альянс в военный конфликт. В таком случае за государство, подвергшееся нападению, должны вступиться все члены НАТО.

Как подчеркнул Столтенберг, альянс хоть и укрепил отношения с Украиной, но действие 5-й статьи Устава (о коллективной обороне) на неё не распространяется.

При этом, как пишет в своей статье старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона и редактор американского журнала National Interest Тед Гален Карпентер, именно НАТО намеренно обостряет и без того опасную напряжённость между Украиной и Россией, поставляя Киеву вооружение и финансируя войну в Донбассе. Буквально только что, 14 ноября, посольство США на Украине отчиталось о поставках примерно 80 тонн боеприпасов в рамках дополнительной помощи по безопасности, одобренной президентом США Джо Байденом в августе.

По словам Карпентера, всё более дерзкие выпады Украины — это заслуга слишком много пообещавших ей западных партнёров. К чему это может привести, он показал на примере Грузии.

«Вера в военную поддержку США или НАТО может заставить украинское руководство отказаться от благоразумия и начать злополучную конфронтацию. Однажды Соединённые Штаты уже заставили своего чрезмерно нетерпеливого клиента решить, что они пользуются поддержкой Вашингтона. Результатом стала никому не нужная война, в которой униженный «клиент» остался в синяках», — отметил автор статьи.

Ответственность за военные действия перекладывают на Россию, обвиняя её после ответного развертывания войск на границе в якобы намерении «повторить крымскую весну», подчёркивает эксперт. Без НАТО не надо: Украина добровольно отказалась от статуса союзника США © Facebook, Слуга Народу

«Принятие мер, которые побуждают нестабильного «партнёра» участвовать в провокациях — вопиющая халатность во внешней политике. Вооружение Украины современным оружием — хрестоматийный пример такой глупости. Соединённым Штатам, Турции и другим сторонникам Киева необходимо изменить курс, прежде чем они превратят тлеющий украинский конфликт в пожар», — подытожил Карпентер.

И США, и Турция совместно с Украиной, Грузией, Румынией, Болгарией принимали участие в завершающихся незапланированных учениях НАТО в Чёрном море. 30 октября в акваторию вошёл эсминец ВМС США USS Porter, оснащённый крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk, а следом — флагманский корабль 6-го оперативного флота США Mount Whitney и танкер-заправщик ВМС США John Lenthall. Кроме того, была задействована авиация.

По заявлению Министерства обороны РФ, Вашингтон формирует многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы, одна из целей подобных действий, служащих дестабилизирующим фактором в регионе, заключается в военном освоении территории Украины.

Как отметил заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов, военные самолёты США и НАТО приближаются к государственным границам РФ, не уведомляют о входе в исключительную экономическую зону (200 морских миль, или 370,4 км), не соблюдая принятые в мировой практике нормы поведения. По словам генерал-майора, пересечение 12-мильной зоны (22,2 км от максимальной линии отлива), согласно международному праву, даёт полное право нанести удар, причём не только предупредительный, но и боевыми средствами и силами по противнику.

«Поэтому, когда самолёты подлетают слишком близко к ней, мы чувствуем себя очень неуверенно в том плане, что эта провокация может проткнуть нашу зону ответственности и заставить нас реагировать крайне жёстко по перехвату», — заявил Попов. Попробовать Россию на зуб. НАТО может гибридно принять Украину © коллаж Украина.Ру

Президент РФ Владимир Путин назвал незапланированные учения НАТО в Чёрном море с применением стратегической авиации с боевым оружием серьёзным вызовом для России. По его словам, Министерство обороны РФ предлагало тоже провести незапланированные учения в этой акватории, чтобы ответить на действия Вашингтона. Однако, по словам верховного главнокомандующего, это нецелесообразно: нет смысла нагнетать обстановку, поэтому российские военные ограничиваются только сопровождением самолётов и кораблей.

Вернёмся к перспективам Украины в НАТО. По словам Карпентера, власти США рассматривают Украину как де-факто члена альянса — отношения двух стран в сфере безопасности выходят далеко за рамки продажи оружия. За последние 5 лет силы Вашингтон и Киев провели несколько совместных учений, в частности Rapid Trident-2021, которые, подчёркивает американский эксперт, направлены только против одной страны — России, и это ни для кого не секрет.

Предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп одобрил поставки оружия на Украину, а Джо Байден продолжил этот курс. Тем не менее, прикладывать сверх усилия, чтобы убедить партнёров по НАТО принять Украину в свои ряды, Вашингтон не стремится. А зачем, если её ресурсы и геополитические преимущества можно использоваться вот так, не беря на себя никаких обязательств в рамках Альянса?