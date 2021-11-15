Состоявшийся в четверг, 11 ноября, Шестой пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая завершился принятием резолюции, которую китайские СМИ уже назвали судьбоносной. Подобные резолюции в Китае принимались всего дважды - при Мао Цзэдуне и при Дэн Сяопине

На пленуме глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин представил первую за 40 лет доктрину об истории коммунистической партии, написанную китайским лидером. Полный текст этого документа не опубликовали.

В принятой по итогам пленума резолюции же говорится о решающем вкладе Си Цзиньпина в дело «великого возрождения китайской нации», а его доктрина названа «квинтэссенцией китайской культуры». Народ, армию и партию призвали сплотиться вокруг Центрального комитета Коммунистической партии Китая «ядром которого является товарищ Си Цзиньпин» для достижение целей до 2049 года. Политолог Абзалов рассказал, кого выберет Китай между Казахстаном и Узбекистаном © Александр Натрускин

В резолюции также подчёркивались экономические темы, на которых сделал ударение Си Цзиньпин: «общее процветание», «полагаться на себя» и «качественный рост».

В резолюции также говорится, что партия будет проводить политику по интеграции материкового Китая с Тайванем.

Примечательно, что эта резолюция — третий документ такого рода за всю 100-летнюю историю Коммунистической партии Китая. Первая подобная резолюция была принята в 1945 году в отношении Мао Цзэдуна, вторая — в 1981 году в отношении Дэн Сяопина.

При этом в резолюции Си Цзиньпин называется «кормчим». До этого так называли лишь Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Таким образом, резолюция ЦК Компартии Китая, как ожидается, укрепит власть лидера КНР и открывает ему перспективу на третий срок во главе Китая или на пожизненное правление.

Но огромное значение резолюция имеет не только для Китая, но и для всего мира, в том числе и для Украины.

Поражение «западного крыла»

Результаты пленума ЦК Компартии КНР свидетельствуют о поражении «западного крыла» в Компании.

«Товарищ Си стал третьим (после товарища Мао и товарища Дэна) в истории КНР лидером, удостоенным звания «кормчего» (личности, определяющей стратегический курс государства), и теперь можно уверенно говорить, что «западническое» крыло в элитах Чжунго, вопреки всем надеждам Штатов, потерпело поражение. Нет никаких сомнений, что в наступающем году полномочия нынешнего председателя будут подтверждены съездом КПК, через полтора года очередной сессией Всекитайского собрания народных представителей, — а, следовательно, его курс будет продолжен», — прокомментировал результаты пленума политолог, историк и писатель Лев Вершинин. Зарплаты «бедных» китайцев в два раза больше, чем украинцев - Суслов © Украина.ру

По его словам, нынешний лидер Китая, используя достижения курса Дэн Сяопина возвращал Китай на курс, проложенный Мао Цзэдуном. Целью этого было обеспечить Китаю лидирующее место в мире. Он сослался на мнение своих китайских собеседников, отметивших, что в нынешнем Китае идёт жёсткое устранение издержек, связанных с уступками государства капиталу.

«Когда в свое время стало ясно, что КНР не выдерживает нужных темпов развития, партия, отказав в доверии «группе четырех», пошла на сотрудничество с Западом, сумев, однако, не повторить ошибок КПСС. Да, появился олигархат, часть высшего руководства если и не «огорбачевилась», то согласилась на роль «младшего партнера», Запад сумел запустить щупальца в молодежь, но сейчас, когда курс тов. Дэна стал балластом, если не цепями, у руля утвердились силы, продолжающие дело «группы четырёх» на качественно ином уровне», — отметил Вершинин 12 ноября.

Примечательно, что ещё до пленума, летом этого года историк Камиль Галеев, в своё время проучившийся в Китае, отметил изменения, происходящие в этом государстве. Так, он вспомнил, что когда жил и учился в Китае, ему казалось, что дни Компартии сочтены: студенты престижных Пекинского университета и Университета Цинхуа, с которыми он общался, считали партийную карьеру непрестижной.

Однако в 2021 году он узнал, что ситуация меняется.

«Скажем, если брать Пекинский университет, то количество выпускников, устраивающихся на работу в партию и правительство, выросло за последние четыре года более чем в полтора раза. Ну а количество трудоустраивающихся в tech сектор наоборот — сократилось вдвое», — отметил Галеев.

По его словам, если эти тенденции продолжатся, можно будет говорить о двух вещах.

«Во-первых, о том, что Китай нормализуется, в плане возвращения не к мировой, а к своей исторической норме. Круто быть чиновником, а коммерсантом или инженером — куда менее круто. Во-вторых, о том, что нам скорее всего не приходится ждать коллапса КНР. Если бы отрицательная селекция в правящую элиту продолжилась, я с уверенностью в 70% сказал бы, что наследники нынешнего руководства навернутся на ровном месте, а потому дни режима сочтены, вне зависимости от графика роста ВВП. А вот если Китай возвращается к норме, в том смысле, что умные и амбициозные идут в чиновники — то коллапса ждать, скорее всего, не приходится. Такое положение дел может продолжаться веками», — указал он.

Подытоживая, можно отметить: принятая на съезде ЦК Компартии Китая, а также происходящие в китайском обществе процессы означают, что Китай во взаимоотношениях с Западом будет предпочитать бескомпромиссное отстаивание собственных интересов. И Западу это вряд ли понравится.

Дело к войне?

Менее, чем за неделю до завершения пленума агентство Reuters опубликовало лонгрид «T-DAY: Битва за Тайвань», посвящённый возможной войне США и Китая за Тайвань. Сценарии конфликта были основаны на интервью с военными экспертами, а также с нынешними и бывшими офицерами из Тайваня, США, Австралии и Японии. Видеманн объяснил, почему без России и Китая Западу не справиться с глобальным потеплением © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Если Америка не пожелает или не сумеет защищать Тайвань, ее союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Корею и Австралию, в одночасье стали бы гораздо более уязвимей для военного и давления Китая и могли бы озаботиться получением ядерного оружия, чтобы повысить свою безопасность. Однако, по словам нынешних и бывших высокопоставленных представителей командования США, если Америка решит защищать остров, нет никаких гарантий, что она победит все более мощную армию Китая», — указывается в статье.

Reuters рассматривает шесть сценариев конфликта: блокада КНР островов Мацзу, взятие КНР под контроль острова Цзиньмэнь, таможенный карантин Тайваня, полная блокада Тайваня силами КНР, воздушно-ракетная кампания между Тайванем и КНР и полномасштабная война между Тайванем и КНР.

Однако усиление конфронтации КНР с Западом может быть чревато не только для Тайваня.

Так, некоторые эксперты отмечают: решение пленума ЦК КПК может отозваться эхом и в Европе. Тот же политолог Вершинин считает, к примеру, что заявление главы МВД Польши Мариуша Каминьски о закрытии железнодорожного транзита на польско-белорусской границе. Формальный повод для этого — миграционный кризис, обострившийся в начале второй недели ноября. Однако закрытие транзита ударит и по поставке китайских товаров в ЕС.

«Результаты вчерашнего пленума ЦК КПК, безусловно, правильно оценили не только в Москве, но и в Вашингтоне, и судя по тому, что идея прикрыть «КНР-РФ-ЕС» озвучена Варшавой спустя несколько часов, можно предполагать, что США, решив взвинчивать ставки в экспресс-режиме, велели панству срочно шатать трубу», — отметил Вершинин 13 ноября.

Он сослался на белорусского политолога, директора Центра по проблемам европейской интеграции Юрия Шевцова, который предположил, как будут развиваться отношения Евросоюза и КНР.

«Польша собралась перекрывать транзит ЕС-Китай и ЕС-Россия. Не сложно себе представить ожидаемые следующие этапы конфликта ЕС с Китаем, которые последуют за этим. ЕС будет вынужден резко ухудшить отношен я с КНР: визит в ЕС главы Тайваня и, видимо, ряд признаний Тайваня по формулировке Литвы; отказ от группы 17+1 (восточно и южно-европейские страны плюс Китай) в пользу формулы 29 (весь ЕС) + 1 (КНР) — в рамках формата 29+1 позиция ЕС будет резко ужесточена усилиями восточно и южно-европейских стран; санкционная или подобная санкционной конфронтация между ЕС и КНР», — отметил Шевцов.

Он уверен, что Польша может и пойти на такой «проамериканский шаг, как перекрытие транзита ЕС-КНР и ЕС-Россия» и на инициацию сильного конфликта ЕС и КНР.

Для Украины всё это значит, что её западные партнёры могут выдвинуть губительное для украинской экономики требование: порвать с Китаем.

Между тем, по данным Государственной таможенной службы Украины, в 2020 году Китай был главным торговым партнёром этой страны.

Так, КНР экспортировал товаров на Украину на $8,3 млрд, а импортировал с Украины товаров на $7,1 млрд.

Будет ли Украина в угоду призрачным геополитическим целям убивать свою экономику? Исключать этого нельзя. Достаточно вспомнить о том, какой ущерб стране нанесла конфронтация с РФ.