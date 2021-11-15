Должна ли Польша принимать беженцев через белорусскую границу? И вправе ли Евросоюз ругать Минск, если его главная премия носит имя сторонника неограниченной свободы миграции?

Представьте себя на месте жителя Ирака или вообще третьего мира, который думает, а не перебраться ли ему в Германию или другую развитую страну Европейского Союза через Белоруссию?

Как надо поступить, прежде чем принять решение? Конечно, собрать информацию насчет того, а пустят ли его в Европу. Наш герой, конечно, знает по опыту 2015 года что если беглец из третьего мира оказался на европейской земле, то ему надо сделать что-то совершенно невообразимое, чтобы его депортировали из этого рая, а если он не сделает так обязательно доберется до Германии, ибо границы в Европе открыты. Мигранты взяли штурмом границу Польшу из Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Но всё же сомнения гложут его. Сейчас на дворе не 2015, а 2021-й год и Белоруссия, хотя и привлекательна длинной границей с ЕС, проходящей не очень далеко от Германии (у другой сухопутной альтернативы Турции эта граница и короче и гораздо дальше от ФРГ), но всё же находится в конфликте с Западом, в том числе по поводу беженцев. Значит, надо получить дополнительную свежую информацию.

Вот информация и свежая, и официальная. 30 сентября этого года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Инструментализированное миграционное давление на границах Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией». Все 15 депутатов голосовавших против нее — россияне, а депутаты из упомянутых стран ЕС ее дружно поддержали. Значит, документ отражает истинно европейскую точку зрения.

Посмотрим, что в нем написано. Она начинается с осуждения «гибридных атак со стороны белорусских властей, приводящих к усилению давления на миграцию и предоставление убежища на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей». Эти действия считают «ответом на санкции Европейского Союза против Белоруссии, введенные за грубые нарушения прав человека». В пункте 10 сформулированы конкретные призывы к Минску, в частности.

«10.1. прекратить инструментализацию мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, особенно тех, кто находится в уязвимом положении, и прекратить содействие поездкам в Белоруссию граждан третьих стран под ложным предлогом туризма;

10.2. нести полную ответственность в соответствии с применяемым международным правом за граждан третьих стран, находящихся на территории Белоруссии, особенно тех, кто находится в уязвимом положении, и воздерживаться от незаконных действий, таких как изъятие у них проездных документов или принудительное подталкивание их к границе». В Польше опасаются, что мигранты перейдут границу из Украины © AP, Czarek Sokolowski

Но наш герой знает, что Минск мигрантов на границу не выталкивают, они сами хотят попасть в ЕС. Его больше всего волнует, не является ли его прибытие к европейским границам с белорусской стороны основанием для того, чтоб его не пускали в его. Поэтому он внимательней всего прочтет пункты, касающиеся стран ЕС, а там написано:

«2. Ассамблея с обеспокоенностью отмечает, что недавно прибывшие мигранты и просители убежища создали серьезные проблемы для Латвии, Литвы и Польши, увеличив нагрузку на их возможности по приему мигрантов и беженцев.

3. Однако Ассамблея подтверждает обязательства всех государств-членов Совета Европы по соблюдению прав человека и гуманитарных принципов, а также права беженцев и права искать убежище. Кроме того, государства-члены должны обеспечить необходимую гуманитарную помощь людям, нуждающимся в защите, уделяя особое внимание положению уязвимых групп, включая семьи с маленькими детьми, несопровождаемых и разлученных детей и людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями. При этом они должны учитывать гендерную перспективу с точки зрения потребностей в защите.

4. Ассамблея считает, что эффективное управление границами со стороны государств-членов Совета Европы должно сопровождаться адекватной реакцией в отношении прав просителей убежища. Управление границами должно полностью соответствовать европейскому и международному праву и, в частности, Европейской конвенции о правах человека и Конвенции 1951 года о статусе беженцев.

5. Ассамблея осуждает растущую тенденцию к ограничению права искать убежища для лиц, нерегулярно пересекающих границу, и любую практику государств-членов, направленную на оттеснение мигрантов и просителей убежища в третьи страны, где потребности в международной защите не могут быть гарантированы. Он напоминает об обязательстве государств-членов соблюдать принцип невыдворения и запрет на коллективную высылку иностранцев.

6. Ассамблея считает, что Европейский Союз и его агентства должны внимательно следить за ситуацией на границе и действиями его государств-членов, которые могут привести к нарушениям прав человека мигрантов и просителей убежища». Мигранты стали оружием в противостоянии Белоруссии и Запада - Ищенко

Из этого ясно следует что ПАСЕ во-первых, считает что всех желающих получить убежище в ЕС надо впустить на европейскую территорию, чтобы там они подали заявления о получении убежища, во-вторых, ее беспокойство относительно пограничных с Белоруссией стран, связано не с самим фактом появления мигрантов, сколько со способностью этих государств принять их в таком количестве. Последнее подтверждается и пунктом 9, где содержится призыв к странам СЕ «поддержать Латвию, Литву и Польшу путем:

9.1. оказания срочной финансовой и технической помощи для обеспечения необходимой защиты мигрантов, лиц, ищущих убежища, и беженцев;

9.2. создания эффективных механизмов поддержки для этих стран, чтобы они могли обеспечить эффективный прием, адекватное размещение, эффективное выявление людей с особыми потребностями, своевременный доступ к информации о процедуре предоставления убежища, социальных и других услугах для вновь прибывших, в то время как их заявления о предоставлении убежища будут обрабатываться по справедливым и оперативным процедурам».

Ну а главные призывы к самим трем пограничным с Белоруссией странам, заключенные в пункте 11, таковы:

«11.1. обеспечить доступ к процедурам предоставления убежища всем лицам, ищущим международной защиты;

11.2. воздерживаться от репрессий в адрес Белоруссии и обеспечивать необходимые гарантии для обеспечения прав человека тех, кто хочет въехать на их территорию;

11.3. обеспечить, чтобы содержание под стражей просителей убежища использовалось только в качестве крайней меры, и изучены альтернативы задержанию. Когда прибегают к задержанию, оно должно осуществляться со всеми соответствующими гарантиями, включая оценку обстоятельств отдельных лиц и их семей. Детей никогда не следует задерживать, независимо от их миграционного статуса;

11.4. в сотрудничестве с Европейским офисом поддержки убежища обеспечить адекватный прием, размещение, идентификацию людей с особыми потребностями, доступ к информации о процедуре убежища, а также социальные и другие услуги для вновь прибывших». Мигранты, стена и немножко концлагеря. Политические тучи над границей Белоруссии и ЕС © REUTERS, Janis Laizans

То есть из этого пункта, что лиц, нелегально перешедших границу, то есть совершивших правонарушение по польским, литовским и латвийским законам, следует, что можно содержать под стражей только в исключительных случаях.

Ну, а общий смысл резолюции сводится к формуле: «Европа должна принять новых беженцев, хотя Белоруссия и поступает плохо». Да формально принять не навсегда, а на время рассмотрения заявки. Но мы-то по историческому опыту знаем, что это значит — навсегда.

Немало интересной дополнительной информации, прежде всего об оценках ситуации уважаемых на Западе правозащитных институтов дает и сам доклад, на основании которого принималась резолюция, подготовленный финским депутатом Анн-Мари Виролайнен.

Там, например (п.35) говорится что ввод польским правительством чрезвычайное положение в двух восточных воеводствах с ограничением доступа к приграничной зоне, подвергся резкой критике со стороны Amnesty International, директор которой по Европе Нильс Муйжниекс (в прошлом комиссар Совета Европы по правам человека») сказал: «Чрезвычайное положение позволяет государству ограничивать определенные права человека в чрезвычайных обстоятельствах, когда существует« угроза жизни нации». Такой угрозы не существует в Польше, где власти пытаются цинично использовать эту власть для преследования лиц, ищущих убежища, и тех, кто их поддерживает».

Далее, по сути, утверждается, что польский народ хочет принять мигрантов, вопреки своему авторитарному правительству:

«41. Следует подчеркнуть, что польское гражданское общество решительно выступило против ограничительной политики своего правительства в отношении лиц, ищущих убежища. Оно мобилизовало многих польских граждан, которые были готовы разместить мигрантов и просителей убежища в своих домах. Даже польский архиепископ Войцех Полак призвал правительство проявить добрую волю и гостеприимство по отношению к вновь прибывшим».

Справедливости ради надо указать и на моменты в докладе, какие должны бы нашего героя насторожить, например в пункте 54 говорится, «как отмечает УВКБ ООН в своем заявлении от 27 июля 2021 года: «Когда государства поощряют отток населения в соседние страны, они создают серьезные риски и усугубляют травмы и страдания беженцев. Это приводит к рискованному процессу, подвергает людей потенциальной эксплуатации и может превысить возможности приема в других странах».

Однако возьмем оригинал этого заявления. Там помимо этих слов, которые выглядят явной критикой Минска, хотя прямо Белоруссия нигде не упоминается, сказано «право каждого человека на доступ на территорию и поиск убежища является краеугольным камнем законодательства о беженцев». То есть опять-таки Польша, Литва и Латвия должны беженцев принять. Эксперт рассказала, какие мигранты получили наибольшие льготы в России © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Серьезней другой момент, отраженный в докладе ПАСЕ в пунктах 57-59 ниже. Сообщается, что 25 августа 2021 года ЕСПЧ принял решение о временных мерах по делам «Амири и другие против Польши» и «Ахмед и другие против Латвии». Речь идет о 32 афганских просителях убежища, заблокированных между Белоруссией и Польше и 41 иракском курде в аналогичной ситуации между Белоруссией и Латвией. ЕСПЧ обязал Варшаву и Ригу предоставить им «адекватную гуманитарную помощь», но в том же решении постановил, что Польша и Латвия не обязаны допускать иракских и афганских просителей убежища на свою территорию, поскольку члены Совета Европы «имеют право… контролировать въезд, проживание и высылку иностранцев».

Да в тексте этого решения такие слова есть. Но, с другой стороны, там говорится, что «польские и латвийские власти должны обеспечить всех заявителей пищей, водой, одеждой, адекватной медицинской помощью и, если возможно, временным жильем». То есть, суть решения в том, что страны ЕС куда хотят попасть мигранты, должны о них заботиться рядом со своей территорией, даже если на саму территорию они их не пускают. Обратим внимание на оперативность Европейского суда: жалоба была подана 20 августа, решение принято через 5 дней.

В общем, ознакомившись с мировой реакцией наш потенциальный мигрант только укрепился бы в желании ехать в Европу через Белоруссию и должен был бы опасаться лишь того, что европейцы внезапно плюнут на собственные стандарты отношения к беженцам.

Но пока эти стандарты таковы, какое право Европа имеет обвинять Минск в сложившейся ситуации. Ведь в ее основе право ЕС, которое предписывает не выталкивать от своих границ просителей убежища. Долгое время таких проблем не было поскольку территории с потенциальными просителями убежища были от ЕС далеко, но возможности передвижения в современном мире, все же сокращают эти расстояния. Если же Белоруссия и помогает их сократить дополнительно, то является ли это грехом? Прежде чем ответить на этот вопрос пара цитат:

«Право на свободный выбор страны проживания действительно первое среди равных в числе других прав

Международные документы, такие, как Всеобщая декларация прав человека и Пакты о правах человека подразумевают ничем не ограниченное право выбора страны проживания. Неограниченное в том смысле, что не требуется никаких других условий, кроме желания гражданина».

Это слова академика Андрея Сахарова, у которого в двухтомнике работ «Тревога и надежда» об этом праве сказано свыше полусотни раз. Из этих формулировок ясно, что под них подпадают и курды, и пуштуны желающие проживать в Германии.

Да и сам нобелевский лауреат многократно говорил, что имеет в виду не только советских евреев. Правда, на самом деле в международных пактах о праве выбора страны проживания ничего нет (а есть лишь о праве свободного выезда из собственной страны) и вообще Сахаров никак не мой герой, однако ведь он официальный герой Евросоюза, его именем названа премия Европейского парламента «За свободу мысли», учрежденная еще при жизни академика в 1988 году.

И объективно наличие в ЕС премии Сахарова несовместимо с осуждением Белоруссии за то, что та помогает реализовать на практике его идеи. Надо уже что-то одно выбрать, как в известном анекдоте «вы или крестик снимите, или трусы наденьте».