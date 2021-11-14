Подлинная история Донбасса: от покупки знаменитостей до сотворения звёзд

Летом 1967 года донецкие подростки с любопытством наблюдали за приходившим на пляж на Кальмиусе в центре шахтерской столицы рыжеватым молодым человеком. Он загорал всегда в компании с книжкой. Однажды, приметив, что на него смотрят, рыжий взял небольшой обломок кирпича и начал чеканить его, как футболисты чеканят мяч

— Можете так, пацаны?

Вскоре по всему пляжу и ближним дворам высоток, только-только возведенных на месте старого сельца Семеновки, ребятня вволю отбивала себе ноги до синяков и крови, подражая рыжему. Как же — сам Валерий Лобановский так умеет!

Словом, делом и углем: Агент влияния Менделеев © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк Олегом Базилевичем. Два года, проведенных киевлянами в рядах «черно-оранжевых», стали предметом гордости местных болельщиков, ведь в их городе поселился футболист европейского уровня.

Блуждающие светила ранней истории Донецка

Звезды разного калибра не баловали своим вниманием Донецк в первые полвека его существования — в одежке рабочего поселка, местечка Юзовка. До начала XX века здешние места только трижды видели людей с громкими именами.

Первым был один из родоначальников современной геологии шотландец Родерик Мёрчисон, исследовавший местные угли. Правда, в те времена ни о каком будущем Донецке еще и намека не могло быть.

Вторым стал великий князь Константин Николаевич, брат императора Александра II, истинный организатор «донецкого проекта», которого, по чести сказать, и надо было бы назвать основателем города вместо директора построенного по планам великого князя металлургического завода Джона Юза. О последнем, кстати, долго-долго ничего не знали даже на родине, в валлийском городке Мертир-Тидвил. Только в 90-х годах прошлого столетия о нем прослышали там, и только в нулевых годах века нынешнего начали хоть как-то отмечать. Мало ли инженеров и менеджеров разбросала по всему свету земля валлийская?

Донецкий щелчок Вересаева: магнит, холера, любовницы-тунеядки © РИА Новости, Василий Малышев / Перейти в фотобанк Дмитрий Менделеев, в 1888 году не единожды приезжавший в Донбасс и в местечко, уже называвшееся Юзовкой. Трудами Менделеева внимание российского общества, властей и капитала было развернуто к Донбассу решительно и бесповоротно. С 90-х годов XIX века в Донбасс и будущий Донецк стали приезжать писатели и журналисты. Некоторые из них стали впоследствии знаменитыми, классиками русской литературы.

Писательский «пул»

Викентий Вересаев гостил у брата-врача на руднике Карпова (сегодня это Петровский район Донецка), оставив по себе рассказы о «холерном» бунте в Юзовке в 1892 году.

Сын казака, петербургский студент, высланный под надзор полиции на Дон за участие в заговоре против императора Александра III, Александр Попов по заданию газет и журналов приезжал в шахтерские поселки Донской области. Он стал известен в русской литературе по именем Александра Серафимовича, когда написал «Железный поток», один из самых жутких триллеров о Гражданской войне на Юге России.

Отставной пехотный офицер, журналист «Киевлянина» и «Приазовского края» Александр Куприн в середине 90-х приезжал в Донбасс, бывал в нынешних Донецке и Енакиево. Повесть «Молох» и рассказ «Юзовка» стали одними из первых знаменательных вех на творческом пути писателя.

Отдал должное Донбассу и Антон Чехов. Уроженец соседнего с Донбассом Таганрога, он подолгу живал в имении своего приятеля, донского помещика. Антон Павлович бывал в Славянске, Попасной, Дебальцеве. Правда, о этих донбасских местечках и станциях он оставил всего лишь юмористические замечания в записных книжках и письмах. Воображение Чехова поразила не промышленность, а бескрайние донецкие степи. Один из самых знаменитых его рассказов так и называется — «Степь».

В Донбассе проездом — и навечно

Неоднократно с гастролями в здешних краях бывал выдающийся реорганизатор циркового дела, знаменитый и по сей день клоун, основатель цирковой династии Анатолий Дуров. Даже последние дни и кончина застигли его в Донбассе — в 1916 году в Мариуполе.

Плавильный котел Донбасса: русская руда и всероссийские добавки © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Алексей Пешков в бригаде путевых рабочих. Правда, долго каторжного труда путейца Алексей не выдержал и через месяц ушел работать сторожем на соседнюю станцию Близнецы. Зато на стене вокзала станции Славянск со временем появилась памятная табличка: «Здесь, на станции Славянск, в 1891 г. работал рабочим по ремонту железнодорожных путей великий пролетарский писатель А.М. Пешков». Так что, если у кого возникнет вопрос, почему это Максим Горький «пролетарский писатель», то вот вам ответ.

В начале 30-х годов самый издаваемый в мире русский писатель Горький отметился в Донбассе ещё пару раз. Во-первых, откликнувшись на его призыв написать «Историю фабрик и заводов», харьковский писатель Илья Гонимов создал первый историографический труд о Донецке — книгу «Старая Юзовка». Во-вторых же, стараниями Алексея Максимовича в городе Сталино был создан медицинский институт. Он постарался, чтобы для начала сюда приехали работать видные медики и преподаватели из Харькова. На это дело, равно как и на устройство аудиторий и классов института, писатель из своих гонораров выделил 300 000 рублей — гигантская по тем временам сумма. Естественно, что институт назвали именем благодетеля-жертвователя, поставили ему памятник. Так и вышло — в Москве литературный институт имени Горького, а в Донецке — медицинский. И в обоих случаях не подкопаешься — правильно поименованы!

Кого тут только не было!

В годы Гражданской войны Донбасс стал ареной беспощадной борьбы белых и красных армий. Приз-то завидный был — уголь, металл. Это были годы, когда промышленный край узнали многие военные и политики. Здесь бывали в боях и командировках Иосиф Сталин, Михаил Калинин, Клим Ворошилов, Семён Буденный, Петр Врангель, Антон Деникин. Конечно, все они были здесь не своей волей, но и по сей день у каждого из них в Донбассе, пожалуй, найдутся поклонники и противники — уж больно харизматичны были и повлияли на историю России в значительнейшей степени.

В 20-е годы в Донбасс приезжали многие знаменитые писатели. «Всесоюзная кочегарка» привлекла в 1927 году внимание великого психолога американской жизни Теодора Драйзера. О своем визите в Донбасс он написал небольшую книжку, к сожалению, почти неизвестную в России, а она очень интересна для историков свежим взглядом.

Как оскароносный уроженец Кременчуга запустил в СССР голую женщину, затмившую золото Америки © «Золото Маккенны» Владимир Маяковский. Легенда гласит, что на подъезде к столице Донбасса, где-то под Иловайском Владимир Владимирович наткнулся на духан земляка-грузина (Маяковский родился и провел детство в селе Багдати под Кутаисом, свободно владел грузинским) и на 4 часа попал в плен кавказского радушия. В Сталино в цирке все это время его безропотно ждали поклонники. И, говорят, не пожалели о своем долготерпении.

Честность Андрея Платонова

Тридцатые годы стали временем массового паломничества в Донбасс журналистов и писателей. Встречались среди них имена, составившие славу русской литературы — Исаак Бабель, Юрий Олеша, Андрей Платонов. Правда, честно «отработал» свою командировку только Платонов. На станции Красный Лиман его настигла лихорадка, и он несколько дней провалялся там в квартире местного машиниста. Поправившись и походив по станции, он написал рассказ «Красный перегон». Впрочем, малоизвестный даже поклонникам его творчества.

Два года отдал Донбассу, работе в больницах Горловки и Сталино химик Василий Гроссман. Он стал знаменитым советским писателем, а от донбасских лет в его багаже остался «Степан Кольчугин» — роман о дореволюционной Юзовке. Пути Господни. Великое переселение народов в Донбасс © greeks.in.ua

В преддверии Великой Отечественной Донбасс стал набирать свой собственный интеллектуальный, культурный, спортивный, управленческий «жирок», перестав быть просто местом добычи полезных ископаемых. Но все-таки до старинных, больших культурных центров ему было еще далеко. Этим объясняется то, что в начале истории Донецка и Донецкой и Луганской области все звезды первой величины бывали здесь в командировке, в боях, на работе и т.д. Донецку старых времен нечего и думать было тягаться с Одессой, скажем, Харьковом, Киевом, не говоря уже о Москве и Петербурге/Ленинграде. Даже Ростов и Екатеринослав превосходили города Донбасса по «толщине культурного слоя».

Количество переходит в качество

Но вот какая интересная вещь — к пятидесятым годам прошлого века, а уж в шестидесятые и подавно, в Донбассе количество добытого и нажитого начинает переходить в качество. Поздний СССР становится свидетелем появления в Донбассе самобытных деятелей культуры во всех сферах — от литературы и музыки до спорта и балета. Донбассовцы Гриценко, Быков, Кобзон, Булгакова, Хвыля, Богатиков, Соловьяненко становятся величинами всесоюзного масштаба.

Да, в Донбасс все еще едут подзаработать, и мы видим, как в Донецком оперном, например, пять лет поет Юрий Гуляев, в Донецкой филармонии блистают Тамара Миансарова и Валерий Ободзинской, а в Луганской — шесть лет работает Валерий Леонтьев. Видимо, тогда же сложилась старая, теперь уже подзабытая донецкая шутка: «Выйду замуж за шахтера, пока хороший человек не подвернется».

В то же время с конца шестидесятых начался процесс своеобразной донбасской «культурной революции». В 1969 году рождается самый известный в СССР и социалистических окрестностях джазовый фестиваль «ДоДж», донецкий «Шахтёр» врывается в круг сильнейших команд советского футбола, четырежды становится обладателем Кубка СССР, бронзовым и серебряным призером всесоюзного первенства, а луганская «Заря» в 1972 году становится первым чемпионом СССР не из столичного города.

Донецкие спортсмены Астахова, Чукарин, Матэ, Ягубкин, Бубка становятся чемпионами мира и Олимпиад, легендами мирового спорта. Солист Донецкого оперного театра Вадим Писарев признается лучшим танцовщиком не только СССР, но и всего мира, организует престижнейший международный фестиваль «Звезды балета», так же как и самый титулованный легкоатлет мира Сергей Бубка проводит турнир «Звезды шеста». Донбасс начинает строить шикарные стадионы мирового уровня, гостиницы, здания оригинальных и вместе с тем уникальных проектов. Роскошь и пустота «Донбасс Арены»: пятый год без футбола (Фоторепортаж) © Павел Нырков

Работать в Донецке, с донецкими, по-донецки становится не только выгодно, но и престижно, модно, да и, чего греха таить, почетно во всех смыслах.

«А они по этой ниточке — ножом!»

А потом пришел Порошенко с его националистами, этими угрюмыми, обделенными судьбой и талантами «сельскохозяйственными людьми с Западной Украины», по выражению харьковчанина Эдуарда Лимонова, и долбанули по этому ренессансу гаубицами, минометами и установками непрерывного залпового огня «Град».

Окружив Донбасс минными полями, колючей проволокой (по старому завету Юлии Тимошенко), нацисты думают прервать культурную экспансию многонационального Донбасса. Сама мысль о том, что русская культура, ставшая для сыновей ста с лишним народов таким же родным домом, как и насквозь продымленный степной край, невыносима для этих жаждущих личной исключительности, убогих в своей ненависти людей.

Но вот что надо в связи с этим заметить. И до украинских националистов находились желающие стереть с лица истинные сокровища духа, и возможностей у них было поболее, а культура выстояла, как выстоял хранитель уникальной технологической инженерной цивилизации — Донбасс. Выстоял и пошел дальше, рванул в будущее. Рождая новых звезд и покровительствуя стремлению к звездам. Недаром же в отряде космонавтов СССР было целых три уроженца Донбасса — Береговой, Кизим, Волков.