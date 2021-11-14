В конце лета 2021 года в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США страны подписали меморандум о сотрудничестве в космосе. Несмотря на охвативший Украину кризис, украинская космическая отрасль по-прежнему остается на высоте

Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Украины.

Несмотря на все проблемы, космические амбиции в Киеве пока не спешат сдавать в архив. Президент Владимир Зеленский в День космонавтики 12 апреля написал в своем Telegram-канале, что без Украины первый полет человека в космос был бы невозможен, что украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. По его словам, Украина и сейчас входит в клуб космических держав, украинские конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей и орбитальных станций (отметим, что это заявление президента было встречено общественностью с некоторым скепсисом).

Ранее сообщалось, что Украина планирует отправить первую миссию на Луну в 2022 году, на лунную поверхность будет доставлена аппаратура для научных исследований.

Как сообщил на пресс-конференции выходец из Украины, основатель и гендиректор британского стартапа Spacebit Павел Танасюк, на поверхность спутника Земли доставят камеры и радиационные сенсоры, которые будут созданы украинскими инженерами и протестированы компанией совместно с КБ «Южное», научно-производственным предприятием «Меридиан» им. Королева, предприятием «Экотест» и «ТитанЕра», передаёт Укринформ. Украина планирует запустить туристов в космос к 2030 году © nasa.gov

«Об этом проекте узнают во всем мире, ведь Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну», — сказал Танасюк.

Оборудование будет установлено на небольшом роботе-пауке, способном передвигаться в труднодоступных местах. Речь идет также о поиске лавовых пещер, которые в будущем могут быть использованы для создания лунных баз.

Еще не так давно это сочли бы фантастикой, но теперь это рабочие планы. Символично, что Павел Танасюк родился в Житомире, на родине Сергея Королёва. Сам основатель Spacebit в интервью Газете.ru рассказал, что в детстве на него большое влияние оказали посещения музея Королева.

Впрочем, можно предположить, что реализовать космические планы, оставаясь на Украине, сейчас вряд ли было бы просто. И первая лунная миссия Украины, как отмечают СМИ, будет осуществлена силами частной британской компании (Spacebit) в сотрудничестве с партнерами из США.

В связи с этим можно вспомнить о другом уроженце Украины, чьи труды помогли в изучении спутника Земли. Это полтавчанин Александр Шаргей, более известный под именем Юрий Кондратюк. Он еще в начале XX века рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Эти расчеты впоследствии были использованы NASA в лунной программе «Аполлон». Кондратюк считается одним из основоположников космонавтики и пионером в разработке идей космической техники.

Причиной смены имени стала стремительная революционная эпоха. Родился Александр Шаргей в 1897 году в семье обрусевшей шведки баронессы Людмилы Шлиппенбах и выходца из Бердичева Игнатия Шаргея. День в истории. 21 июня: в Полтаве родился пионер космонавтики © commons.wikimedia.org, Vladimir Khalev

Александр окончил Полтавскую гимназию с серебряной медалью, поступил в Петроградский политехнический университет, но проучился лишь несколько месяцев. В 1916 году он был направлен в школу прапорщиков, затем — на фронт. Грянула революция, в 1918 году Шаргей оказался на Дону, где его как офицера мобилизовали в ряды создаваемой Добровольческой армии.

Однако участвовать в гражданской войне ни на стороне белых, ни на стороне красных Шаргей не хотел. От белых он сбежал, добрался до Киева, а когда город заняли красные, пытался уйти и от них, но был задержан. Документов у него не было, и это могло закончиться плохо. Тогда мачеха достала ему документы недавно умершего от туберкулеза легких студента Юрия Кондратюка. Под этим именем он и прошел свой жизненный путь.

Впоследствии Шаргей-Кондратюк не раз менял место жительства, опасаясь разоблачения и репрессий за свое белогвардейское прошлое. Работал на юге Украины и на Кубани, на Северном Кавказе, затем перебрался в Сибирь, где строил элеваторы. В частности, строил огромное зернохранилище «Мастодонт», способное хранить свыше 13 тысяч тонн зерна.

Был арестован по обвинению во вредительстве: следователи сочли, что построенный без чертежей и без гвоздей огромный деревянный элеватор может разрушиться. Получил три года лагерей, работал в «шарашке» — специализированном бюро для заключенных, где проектировал угольные предприятия. Советский космос родился в непровинциальном Житомире. Королев и Украина © commons.wikimedia.org, Водник

Шаргей-Кондратюк с молодых лет загорелся мечтой о межпланетных перелетах. В разгар гражданской войны разрабатывал идеи практического освоения космоса, многие из которых были им изложены в рукописи книги «Тем, кто будет читать, чтобы строить» (1919 год). В частности, предложил идеи использования взлетно-посадочных модулей, гравитационного маневра и т. д. Эти идеи он развил затем в изданной за свой счет книге «Завоевание межпланетных пространств» (1929 год).

Ряд биографов указывают, что в 30-е годы будущий отец советской космонавтики Сергей Королёв предлагал Кондратюку присоединиться к его Группе изучения реактивного движения (ГИРД), но тот отказался из опасения, что будет проверена его биография и вскроется факт подделки документов.

До самой войны Кондратюк работал в проектно-экспериментальной конторе ветроэлектроэнергетических станций (ПЭКВЭС), где занимал должность начальника отдела. С началом Великой Отечественной войны пошел добровольцем в народное ополчение, считается, что он погиб в феврале 1942 года (но есть и другие версии).

А предложенные изобретателем идеи освоения космоса получили практическое воплощение спустя много лет. В частности, рассчитанную им еще в 1916 году оптимальную траекторию полета к Луне американцы использовали в своей первой лунной программе. Эта траектория известна как «трасса Кондратюка». Зеленский: Гагарин не полетел бы в космос, если бы не Украина © president.gov.ua

В прессе часто цитируют слова американского ученого доктора Джорджа Лоу: «Мы разыскали маленькую, неприметную книжечку, изданную в России сразу после революции. Ее автор обосновал и рассчитал энергетическую выгодность посадки на Луну по схеме «полет на орбиту Луны — старт на Луну с орбиты — возвращение на орбиту и стыковка с основным кораблем — полет на Землю».

Вот такая «космическая» биография. Отметим, что уже после начала космической эры Юрий Кондратюк был посмертно реабилитирован, его именем были названы улицы городов и даже малая планета, открытая в 1977 году. Именем Кондратюка также назван кратер на обратной стороне Луны.

На независимой Украине Юрия Кондратюка помнят и чтят: в его честь учреждена медаль, выпущена юбилейная монета и две почтовые марки, его имя присвоено Полтавскому техническому университету.

И сегодня не утрачены еще возможности участия Украины в проектах по освоению космоса. Так, Павел Танасюк считает, что «компетенции в ракетных двигателях, системах контроля, курса, навигации, баллистики, все это на территории Украины осталось». Компетенции — это люди.