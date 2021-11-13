«Нас не догонят»: топ-10 культурных новостей этой недели

Ротару
Реакция общественности на слова Аурики Ротару не заставила себя ждать. Например, представитель партии ЛДПР в республике Крым Николай Волков предложил лишить певицу звания почетного гражданина региона, а глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук призвал артистку «не скатываться до махрового украинского национализма».
Параллельно с политическими новостями имя Ротару в последние дни активно обсуждалось в связи с информацией о состоянии ее здоровья. Поклонники исполнительницы обратили внимание, что на последних выступлениях она не может справиться с тремором.
Медики, ознакомившись с кадрами, и заключили, что причиной тому может быть болезнь Паркинсона — возрастное неврологическое заболевание, повреждающее структуру головного мозга.
«Нас не догонят»
Пока пользователи и эксперты обсуждали здоровье 74-летней звезды, на просторах интернета появился трибьют-альбом группы «Тату» «200 по встречной» с участием Ротару. Трибьют — пластика, целиком состоящая из каверов. Один из них — «Нас не догонят» — дуэтом записали украинская певица и ее российская коллега Алла Пугачева. Многие поклонники увидели в выборе композиции символический смысл.
В баню!
Певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств 71-летний Михаил Поплавский тоже презентовал на этой неделе свою новую работу — клип «А ми з кумою ходим в баньку». Правда в видео нет ни кумы, ни бани, зато есть толпа полуголых студенток, отплясывающих рядом с экс-ректором.
По словам артиста, он постарался максимально приблизить клип к современным трендам, так как теперь в его вузе будет работать первый в мире TikTok-факультет, где студентов научат всем премудростям ведения соцсетей и современного монтажа.
TikTok-Рада
По всей видимости, тренды оценили и в Верховной Раде Украины, где на днях объявили об открытии вакансии тиктокера. Сотрудник должен будет рассказывать пользователям о работе парламента в TikTok и проводить экскурсии по Раде для популярных блогеров, чтобы те тоже «рекламировали» работу депутатов. Информации о требованиях и будущей зарплате пока нет.
Страшная Kazka
Помимо событий, вызывающих улыбку, произошли на этой неделе и по-настоящему трагические. В начале этой недели на музыкального продюсера группы Kazka Николая Журавлева напал сосед.
В результате продюсер получил тяжелейшие травмы, в том числе открытый вдавленный перелом височной области и ушиб головного мозга. Злоумышленника почти сразу задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы, между тем медики не дают каких-либо конкретных прогнозов на выздоровление Журавлева.
Медленная смерть
Еще более шокирующей оказалась новость об украинском рэпере Энди Картрайте (Александре Юшко), тело которого было найдено летом в питерской квартире, где он жил.
Судмедэксперты опубликовали данные вскрытия, где говорится, что умирал музыкант медленно, от 6 до 12 часов, и мог подвергнуться расчленению еще до наступления смерти. Согласно данным судмедэкспертизы, причиной его смерти могла стать гипоксия.
Напомним, жена Картрайта Марина Кохал расчленила тело супруга, останки аккуратно вымыла, разложила по пакетам и сложила в холодильник в то время как их малолетний ребенок был в соседней комнате.
Кохал предъявили обвинение в убийстве, она находится под домашним арестом, идет следствие. Женщина утверждает, что у ее супруга случилась передозировка запрещенных веществ, а она хотела избавиться от тела, чтобы спасти рэпера от такого позора. Следователи же считают, что на самом деле Кохал сама убила мужа в ходе конфликта.
Сам ушел
В отличие от Кохал звезде «В бой идут одни старики» Владимиру Талашко никаких обвинений не предъявляли, однако его жертвы на этой неделе отпраздновали первую победу: артист уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где много лет работал преподавателем.
Дело в том, что летом этого года сразу несколько студенток, абитуриенток и даже журналистка обвинили именитого артиста в домогательствах и попытках изнасилования. Талашко домогательства со своей стороны отрицает. В Минкульте Украины инициировали расследование в отношении артиста, однако пока результатов нет.
«Наполеон» запрещенный
Пока в Минкульте изучают поведение Талашко, государственное агентство Украины по вопросам кино создало прецедент: впервые в истории страны чиновники запретили фильм с участием президента Владимира Зеленского.
Речь о российской ленте «Ржевский против Наполеона» режиссера Марюса Вайсберга, где Зеленский сыграл Наполеона. По всей видимости, решение запретить картину связано с тем, что снялся в фильме еще и российский комик Юрий Гальцев, включенный в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.
Принц уже не тот
Тем временем, на съемки фильма об однополой любви «Мой юный принц» Госкино Украины выделило 20 млн грн (почти 55 млн руб.). Представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций были настолько шокированы новостью, что решили обратиться к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с требованием не давать денег на подобное.
Многие граждане страны поддержали священников, заявив, что эти деньги по сути будут потрачены на пропаганду ЛГБТ, другие с иронией заметили, что Украина совершенно осознанно выбрала путь евроинтеграции. Выход фильма о «Принце» запланирован на 2023 год.
P.S. Кикабидзе попросил Зеленского спасти Саакашвили
В пятницу, 12 ноября, грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе прилетел в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросить его о спасении экс-главы своей страны Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы.
«Мы с Зеленским давно знакомы и этот разговор был близких друзей. И вот я говорю: я специально прилетел, чтобы вы своего гражданина как-нибудь спасли, потому что есть такое ощущение, что там хотят, чтобы он не вышел живым», — сказал певец.
В Грузию беглый президент приехал сам в конце октября и был арестован. По ряду уголовных обвинений, в частности за превышение должностных полномочий, ему грозит около 9 лет лишения свободы.
После задержания Саакашвили написал письмо Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина», а позже объявил голодовку, которую 11 ноября, спустя почти 40 дней, прекратил.