«Нас не догонят»: топ-10 культурных новостей этой недели

Хедлайнером новостей этой недели стала украинская певица София Ротару. Началось все с того, что сестра артистки Аурика дала интервью, в котором рассказала, что они не ездят в Крым с 2014 года, где законсервировали свою недвижимость и «ждут возращения Крыма» в состав Украины

Ротару

«Моль»: единственный сын Ротару «влепил» Соседову за мать © Руслан Евдокименко/Инстаграм Аурики Ротару не заставила себя ждать. Например, представитель партии ЛДПР в республике Крым Николай Волков предложил лишить певицу звания почетного гражданина региона, а глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук призвал артистку «не скатываться до махрового украинского национализма».

Параллельно с политическими новостями имя Ротару в последние дни активно обсуждалось в связи с информацией о состоянии ее здоровья. Поклонники исполнительницы обратили внимание, что на последних выступлениях она не может справиться с тремором.

Медики, ознакомившись с кадрами, и заключили, что причиной тому может быть болезнь Паркинсона — возрастное неврологическое заболевание, повреждающее структуру головного мозга.

«Нас не догонят»

Пока пользователи и эксперты обсуждали здоровье 74-летней звезды, на просторах интернета появился трибьют-альбом группы «Тату» «200 по встречной» с участием Ротару. Трибьют — пластика, целиком состоящая из каверов. Один из них — «Нас не догонят» — дуэтом записали украинская певица и ее российская коллега Алла Пугачева. Многие поклонники увидели в выборе композиции символический смысл.

В баню!

Певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств 71-летний Михаил Поплавский тоже презентовал на этой неделе свою новую работу — клип «А ми з кумою ходим в баньку». Правда в видео нет ни кумы, ни бани, зато есть толпа полуголых студенток, отплясывающих рядом с экс-ректором.

По словам артиста, он постарался максимально приблизить клип к современным трендам, так как теперь в его вузе будет работать первый в мире TikTok-факультет, где студентов научат всем премудростям ведения соцсетей и современного монтажа.

TikTok-Рада

По всей видимости, тренды оценили и в Верховной Раде Украины, где на днях объявили об открытии вакансии тиктокера. Сотрудник должен будет рассказывать пользователям о работе парламента в TikTok и проводить экскурсии по Раде для популярных блогеров, чтобы те тоже «рекламировали» работу депутатов. Информации о требованиях и будущей зарплате пока нет.

Страшная Kazka

Нападавшего на продюсера группы Kazka задержали, ему грозит до 10 лет © пресс-служба МВД Украины/Андрей Новицкий Kazka Николая Журавлева напал сосед.

В результате продюсер получил тяжелейшие травмы, в том числе открытый вдавленный перелом височной области и ушиб головного мозга. Злоумышленника почти сразу задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы, между тем медики не дают каких-либо конкретных прогнозов на выздоровление Журавлева.

Медленная смерть

Еще более шокирующей оказалась новость об украинском рэпере Энди Картрайте (Александре Юшко), тело которого было найдено летом в питерской квартире, где он жил.

Резали живьем: появились новые подробности убийства украинского рэпера Картрайта © соцсети

Напомним, жена Картрайта Марина Кохал расчленила тело супруга, останки аккуратно вымыла, разложила по пакетам и сложила в холодильник в то время как их малолетний ребенок был в соседней комнате.

Кохал предъявили обвинение в убийстве, она находится под домашним арестом, идет следствие. Женщина утверждает, что у ее супруга случилась передозировка запрещенных веществ, а она хотела избавиться от тела, чтобы спасти рэпера от такого позора. Следователи же считают, что на самом деле Кохал сама убила мужа в ходе конфликта.

Сам ушел

В отличие от Кохал звезде «В бой идут одни старики» Владимиру Талашко никаких обвинений не предъявляли, однако его жертвы на этой неделе отпраздновали первую победу: артист уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где много лет работал преподавателем.

Дело в том, что летом этого года сразу несколько студенток, абитуриенток и даже журналистка обвинили именитого артиста в домогательствах и попытках изнасилования. Талашко домогательства со своей стороны отрицает. В Минкульте Украины инициировали расследование в отношении артиста, однако пока результатов нет.

«Наполеон» запрещенный

Пока в Минкульте изучают поведение Талашко, государственное агентство Украины по вопросам кино создало прецедент: впервые в истории страны чиновники запретили фильм с участием президента Владимира Зеленского.

Речь о российской ленте «Ржевский против Наполеона» режиссера Марюса Вайсберга, где Зеленский сыграл Наполеона. По всей видимости, решение запретить картину связано с тем, что снялся в фильме еще и российский комик Юрий Гальцев, включенный в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.

Принц уже не тот

Украинские священники просят власти не финансировать фильм об ЛГБТ © cinema.in.ua Денису Шмыгалю с требованием не давать денег на подобное.

Многие граждане страны поддержали священников, заявив, что эти деньги по сути будут потрачены на пропаганду ЛГБТ, другие с иронией заметили, что Украина совершенно осознанно выбрала путь евроинтеграции. Выход фильма о «Принце» запланирован на 2023 год.

P.S. Кикабидзе попросил Зеленского спасти Саакашвили

В пятницу, 12 ноября, грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе прилетел в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросить его о спасении экс-главы своей страны Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы.

«Мы с Зеленским давно знакомы и этот разговор был близких друзей. И вот я говорю: я специально прилетел, чтобы вы своего гражданина как-нибудь спасли, потому что есть такое ощущение, что там хотят, чтобы он не вышел живым», — сказал певец.

В Грузию беглый президент приехал сам в конце октября и был арестован. По ряду уголовных обвинений, в частности за превышение должностных полномочий, ему грозит около 9 лет лишения свободы.

После задержания Саакашвили написал письмо Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина», а позже объявил голодовку, которую 11 ноября, спустя почти 40 дней, прекратил.